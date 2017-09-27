Ушедшие из «Прогноза» разработчики рассказали, как устроена ИС раздачи «дальневосточных гектаров»
Унаследовавшая компетенции «Прогноза» компания «Парма» раскрыла CNews подробности устройства информсистемы по выдаче гражданам России «бесплатных гектаров» на Дальнем Востоке.
Сочетание лицензий и открытого кода
Федеральная информсистема «На Дальний Восток», созданная для раздачи гражданам «бесплатных гектаров» в самой удаленной от столицы территории России, была построена как на проприетарном ПО, так и на продуктах с открытым кодом. Данное обстоятельство было продиктовано необходимостью бесшовной интеграции с кадастровой картой — основным публичным ресурсом Росреестра. Об этом CNews рассказал Евгений Овчаров, генеральный директор компании Parma Technologies Group, созданной в 2016 г. выходцами из «Прогноза». Сейчас «Парма» занимается развитием и сопровождением системы.
Напомним, что по закону гражданину России на основании его заявления однократно может быть предоставлен в безвозмездное пользование земельный участок площадью не более 1 га, находящийся в госсобственности и расположенный на территории одного из дальневосточных регионов: Якутии, Камчатке, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской и Еврейской областях и Чукотке. Использовать участок человек может под жилое строительство, фермерское хозяйство или для предпринимательской деятельности.
В целом описываемая система предназначена для автоматизации процессов выдачи участков (в режиме онлайн, через интернет) и их использования, а также информационного обеспечения мониторинга этих процессов. В ограниченном режиме она заработала с 1 июня 2016 г.
Какой софт задействован, где находится ЦОД
По словам Овчарова, для хранения учетных и пространственных данных в системе используется СУБД Oracle Enterprise Edition, а управление и обновление геоданных выполняются с помощью специализированного ПО ArcGIS американской компании ESRI.
Для ускорения поиска участков на карте были задействованы алгоритмы индексации средствами свободной поисковой системы Elascticsearch, а также внедрены механизмы кэширования данных в открытой нереляционной (без использования языка SQL) СУБД MongoDB, которая также применяется в роли прокси-сервера высокой доступности.
Личные кабинеты пользователей, а также бизнес-логика обработки заявлений реализованы с использованием платформенных компонентов «Пармы», разработанных в открытой среде PHP.
«Контролировать ход реализации программы "дальневосточного гектара" позволяет специальное приложение под управлением iOs, — добавляет Овчаров. — В него регулярно поступают данные из системы, после чего происходит расчет показателей и формирование аналитических панелей. Такая возможность обеспечивается ETL-инструментом Pentaho Data Integration. Сами показатели размещаются в базе данных PostgreSQL».
По заверению Овчарова, система «На дальний Восток» в настоящий момент не интегрирована с системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Взаимодействие всех компонентов ИС между собой, а также с внешними системами, осуществляется посредством соответствующей сервисной подсистемы, выполненной в SOA-архитектуре, говорит он, подразумевая подход к разработке ПО, в основе которого лежат сервисы со стандартизированными интерфейсами.
Кроме того, система использует инфраструктуру публичной кадастровой карты Росреестра для формирования границ участков, обработки пространственных данных в ходе проверок, создания схемы размещения участков и т. д.
Что касается «железа», то ИС задействует виртуальную среду, предоставляемую оператором системы — Росреестром. «Детальная информация о физической архитектуре ЦОД нам не известна», — говорит Овчаров. Ранее CNews писал, что в состав системы входит серверное оборудование, включая технические средства хранения данных, оборудование клиентских рабочих станций, активное и пассивное сетевое оборудование, средства резервного копирования, источники бесперебойного питания.
Кто и за сколько создавал и развивал систему
Анализ сайта госзакупок показывает, что в соответствии с контрактом Министерства по развитию Дальнего Востока с компанией «Прогноз» создание и внедрение системы должно было начаться 30 ноября 2015 г. и закончиться 30 марта 2016 г. (Сумма договора составила 54,5 млн руб.) В то же время регулирующий создание системы закон, который и определил возможность выдачи гражданам участков, а также описал базовую функциональность ИС, был принят лишь 1 мая 2016 г.
Контракт на доработку и сопровождение системы (консультирование пользователей и техподдержку) уже заключался от имени Росреестра. Договор был подписан с «Пармой», в которую к тому времени перешел костяк разработчиков из «Прогноза», в декабре 2016 г. на сумму в 29,8 млн руб.
Кроме того, в июне 2017 г. «Парма» получила контракты на развитие и сопровождение системы — на 36 млн руб. и 47,4 млн руб. соответственно.
Внешнее устройство и особенности системы
С точки зрения пользователей система включает публичный портал надальнийвосток.рф для предоставления сервиса населению, личные кабинеты граждан и сотрудников заинтересованных организаций (Росреестра, подведомственных учреждений, МФЦ), геопортал (интегрирован с публичной кадастровой картой Росреестра), служебные подсистемы (управление доступом, администрирование контента, интеграционные компоненты).
В состав публичного портала надальнийвосток.рф входят модули и разделы авторизации пользователей при помощи ЕСИА, публикации справочной информации о Дальнем Востоке и его территориях, публикации новостной и нормативно-справочной информации, ведения личных кабинетов пользователей и пр.
В работе системы Овчаров склонен выделять несколько особенностей. В его понимании выбор земельных участков в онлайн-режиме появился в России впервые. «В системе реализован механизм, обеспечивающий одновременную работу порядка 3,5 тыс. пользователей, при этом в моменты пиковых нагрузок была зафиксирована работа более 5 тыс. пользователей одновременно», — отмечает он.
По его словам в системе протекает сквозной бизнес-процесс — от подачи заявки до получения на руки зарегистрированного договора на безвозмездное пользование. «В этом процессе участвуют и граждане, и уполномоченные органы муниципальных образований, и региональные власти, и органы Росреестра, и МФЦ. В конце года вся эта технологическая цепочка будет “зашита” внутри системы», — добавляет он.
Еще одна особенность — это наличие инструментов мониторинга, позволяющих анализировать и оценивать весь процесс выдачи дальневосточных гектаров по ключевым показателям: как с точки зрения скорости прохождения заявок, так и с точки зрения востребованности тех или иных территорий или количества отказов.
Перспективы развития
В настоящий момент развитие системы происходит по ряду направлений. Осуществляется актуализация всех ее компонентов в соответствии с изменениями в законодательстве, а также с учетом требований и пожеланий пользователей. Кроме того, происходит совершенствование архитектуры ИС для увеличения ее производительности, подключение МФЦ и подведомственных учреждений, которые теперь тоже смогут принимать и обрабатывать заявления пользователей.
Помимо этого, намечено создание личных кабинетов сотрудников Росреестра для организации внутрисистемного взаимодействия с сотрудниками уполномоченных органов, а также расширение взаимодействия ИС с региональными геоинформационными системами.
Законодательное регулирование
В «Парме» напоминают, что с 1 июня 2016 г. в России действует ФЗ-119 «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в гос собственности и расположенных на территориях субъектов России, входящих в состав Дальневосточного федерального округа…». Согласно ему с 1 июня 2016 г. жители Дальнего Востока могли подать заявку на участок земли в отдельных муниципальных образованиях дальневосточных регионов, с 1 октября 2016 г. — на всей территории Дальневосточного округа, а уже с 1 февраля 2017 г. оформить документы на получение участка дальневосточной земли может каждый россиянин.
Таким образом, система была создана в соответствии с требованиями ФЗ-119 и передана в эксплуатацию оператору — Росреестру. Дальнейшее развитие и сопровождение системы происходит по заказу именно этой организации.
Статистика работы системы
По данным на середину сентября 2017 г., с начала реализации программы гражданами России было подано более 100 тыс. заявлений с помощью ИС. Более 28 тыс. граждан уже стали обладателями «дальневосточного гектара», а 8 тыс. ожидают завершения оформления необходимых документов.
Несколько фактов о «Парме»
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Пармалогика» (юрлицо Parma Technologies Group) было зарегистрировано 6 апреля 2016 г. Единственным учредителем сейчас выступает Евгений Овчаров, хотя ранее в составе учредителей также был заявлен Артур Лаут — официальный гендиректор организации.
В базе «Контур.фокус» за организацией числится 24 госконтракта на общую сумму 487 млн руб. Среди заказчиков — ДИТ Москвы, Счетная палата, Генпрокуратура, ГНИВЦ ФНС, Федеральная служба по аккредитации, Минэк, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
Команда Parma TG насчитывает более 400 сотрудников. Офисы базируются в Перми и Москве. Непосредственно в производстве занято порядка 360 человек. В компании, унаследовавшей компетенции «Прогноза» есть собственный исследовательский центр, студия дизайна и круглосуточный центр поддержки пользователей.