Российская «Цифровая экономика» создана официально. Кто ее возглавил, и какие ИТ-гиганты учредили

АНО «Цифровая экономика», призванная координировать действия бизнеса и власти, прошло официальную регистрацию. По выписке из ЕГРЮЛ можно судить о том, кто возглавил организацию и кто вошел в окончательный перечень учредителей из числа госкорпораций и крупного отечественного ИТ-бизнеса.

Руководство и учредители АНО «Цифровая экономика»

Генеральным директором автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика» стал Евгений Ковнир, который до недавнего времени работал в должности замдиректора направления «Молодые профессионалы» в Агентстве стратегических инициатив (АСИ), а еще раньше был директором департамента развития отрасли ИТ в Минкомсвязи. Информация об этом содержится в базе данных ЕГРЮЛ, в которой запись о регистрации АНО с официальным именем ее руководителя появилась 25 сентября 2017 г.

Напомним, АНО «Цифровая экономика» планировалось создать для организации взаимодействия бизнеса, экспертных сообществ и органов госвласти при реализации программы «Цифровая экономика». О перспективах участия в ней крупных российских ИТ-компаний, в августе 2017 г. говорил глава Правительства Дмитрий Медведев.

По выписке из ЕГРЮЛ теперь можно судить об окончательном составе учредителей. Ими выступили Ростелеком, «Мегафон», «Росатом», Сбербанк, АСИ, «Ростех», «Яндекс», «Открытая мобильная платформа», «1С», «Мэил.ру», МТС, Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий, «ВЭБ инновации, «Рамблер», «Почта России», «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»).

Трудовая биография Евгения Ковнира

По данным Минкомсвязи, Евгений Ковнир родился в 1973 г. В 1996 г. он окончил Московскую военно-воздушную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского. С 1996 по 2002 гг. проходил службу на различных должностях в Министерстве обороны.

АНО «Цифровая экономика» возглавил Евгений Ковнир

В 2003 г. Ковнир прошел профессиональную переподготовку в межотраслевом институте повышении квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов Российской экономической академии имени Г. В. Плеханова по программе «Менеджмент» со специализацией «Экономика и управление предприятием».

С августа 2002 г. по июль 2008 г. он занимался развитием ИТ в медиа-индустрии (проекты по информатизации телеканалов, радиостанций), работая в системном интеграторе «И.С.П.А. групп» на должностях руководителя департамента и директора по направлению.

С августа 2008 г. по февраль 2011 г. Ковнир работал в компании «Микрософт Россия», в области развития облачных сервисов. С февраля 2011 г. по ноябрь 2012 г. работал в холдинге «Медиа группа Украина» (SCM) на позиции директора по развитию бизнеса и отвечал за все интернет-проекты холдинга. Также он руководил стартапом OLL.TV.

В Минкомсвязи Ковнир работал с февраля 2013 г. В АСИ пришел в сентябре 2015 г.

Несколько фактов о госпрограмме

О переходе на цифровую экономику в конце 2016 г. объявил Президент России Владимир Путин. В послании к Федеральному Собранию глава государства предположил, что в ближайшее десятилетие ИТ-индустрия станет одной из ключевых экспортных отраслей страны. Вскоре была создана рабочая группа Экономического совета при президенте РФ по направлению «Цифровая экономика».

Уже в апреле этого года Минкомсвязи представило предварительную версию программы. В ней говорилось о создании системы цифровой демократии и покрытии всех магистралей страны сотовой связью с возможностью беспроводной передачи данных. Проект предусматривал дистанционное оказание государственных и муниципальных услуг, создание цифровой медицины, а также покупку иностранных компаний для проведения исследовательской деятельности в сфере ИТ.

О цифровой экономике президент Владимир Путин говорили на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда он заявил, что государству удастся сократить разрыв в доходах беднейших и богатейших россиян. Программа была представлена российскому лидеру в начале июля 2017 г. Утверждение программы произошло в конце июля 2017 г.