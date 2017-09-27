«Ангстрем» не смог наказать «Аквариус» за срыв двухмиллиардного контракта с Минобороны

Попытки «Ангстрема» взыскать с «Аквариуса» 36 млн руб. за дефекты в ПК и серверах, купленных для Минообороны для исполнения 2-миллиардного контракта, окончательно провалились. В удовлетворении претензий ему было последовательно отказано в трех судебных инстанциях.

«Ангстрему» отказали в иске три инстанции

Разработчик и производитель микроэлектроники «Ангстрем» не смог убедить судебную систему России в том, что компания «Аквариус» должна выплатить ему неустойку в размере 36,1 млн руб. за некачественные серверы и ПК, которые он приобрел у производителя для нужд Минобороны.

Иск «Ангстрема» был подан в Арбитражный суд Москвы 1 августа 2016 г., 9 декабря в удовлетворении претензий заявителю было отказано. 24 марта 2017 г. правомерность этого решения подтвердил Девятый арбитражный апелляционный суд, а 19 июля в удовлетворении кассационной жалобы отказал и Арбитражный суд Московского округа.

По данным базы судебных решений, других попыток оспорить выводы судей «Ангстрем» больше не предпринимал. В компании посчитали невозможным прокомментировать судебное разбирательство по запросу CNews, объяснив это тем, что находятся с «Аквариусом» «в диалоге». В самом «Аквариусе» также отказались от любых комментариев.

Для чего была закуплена техника

Из материалов разбирательства следует, что проблемное «железо» было приобретено у «Аквариуса» в рамках исполнения «Ангстремом» договора с Минобороны на оснащение объектов министерства элементами системы изготовления, учета и применения персональных электронных карт. Контракт достался «Ангстрему» в декабре 2014 г. по итогам электронного аукциона с начальной ценой лота в 2,083 млрд руб. Компания оказалась единственным участником торгов; сумма соглашения с ней составила 2,072 млрд руб.

«Ангстрем» не смог через суд оштрафовать «Аквариус» на 36 млн руб. за дефекты в технике

В техзадании оборонного ведомства говорилось о поставках десятков серверов и свыше сотни автоматизированных рабочих мест различных типов. Они предназначались для министерского ЦОДа, военных комиссариатов, воинских частей, учебного и медицинского заведений.

В полной ли мере эта потребность была удовлетворена за счет техники «Аквариуса», из материалов дела не ясно. В них отмечается лишь, что производитель обязался поставить ЭВМ, специально проверенные «на отсутствие внедренных электронных устройств негласного получения информации в специализированных организациях, имеющих соответствующую лицензию ФСБ России, принятых военным представительством — первым отделом 261 военного представительства Минобороны».

Суть претензий и возражения судей

Как можно понять из документов суда, причиной для иска «Ангстрема» стали затянувшиеся работы «Аквариуса» по ремонту двух единиц неназванной техники, его нежелание подписывать некое дополнительного соглашения к контракту для проведения расчетов с заказчиком по отдельным счетам, а также выявленные в поставленном «железе» дефекты (предположительно, более трех десятков).

Все разбирательство в суде первой инстанции по не вполне ясным для редакции причинам было посвящено разбору последнего из обстоятельств — претензиям к качеству поставки. Аргументацию суда можно свести к утверждениям о том, что заказчику следовало выявить дефекты еще на стадии приемки товара, и что подача претензий к «Аквариусу» произошла с нарушением регламентов.

«Порядок предъявления рекламаций в отношении поставки товара не соответствует как требованиям контракта, так и обязательным требованиям ГОСТ РВ 15.703 – 2005, как в отношении подготовки рекламационной документации, так и в отношении выполнения обязательных организационно-исследовательских действий», — гласит судебное решение.