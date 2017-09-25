Госдума готовит закон об отношениях людей и роботов

Закон о человек и роботе

В России в скором времени появится законодательство, регулирующее взаимоотношения человека с роботами. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на выездном расширенном заседании совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы. Прямая трансляция мероприятия велась в интернете.

«Вопросы отношения человека и искусственного интеллекта, отношения человека и робота — это вопросы, которые мы законодательно должны будем в ближайшее время описывать… Это вопросы нашего приоритета, — заверил Володин. — Понятно, что здесь мы не обойдемся без партнерства с нашими крупнейшими компаниями, которые уже многое сделали на нашем рынке».

В понимании чиновника урегулировать данную сферу крайне важно в связи с тем, что с развитием робототехники в ближайшее время начнут исчезать многие «человеческие» профессии. «Будет идти перераспределение и, конечно, правильно было бы предвидеть это и выходить на те решения, которые позволили бы сегодня моделировать эти процессы в будущем», — отметил Володин. Если не предпринимать никаких мер уже сегодня, то Россия на этом поле сильно отстанет от остального мира, уверен он.

Госдума озаботилась законодательным регулированием отношений человека с роботом

Как можно было понять со слов чиновника, шаги в данном направлении он напрямую связывает с решением тех задач, которые Президент России Владимир Путин в июне 2017 г. обозначил на Петербургском международном экономическом форуме, говоря о развитии цифровой экономики. «Они, безусловно, должны быть эффективно решены через законодательное регулирование», — заключил Володин.

Напомним, на Петербургском форуме Путин говорил о необходимости перехода к новой парадигме развития государства, экономики и всего общества через цифровизацию, что станет основой для создания качественно новых моделей бизнеса, торговли, логистики, производства, изменив форматы образования, здравоохранения, госуправления и коммуникаций между людьми.

Володин — о блокчейне

Еще одной важной темой прошедшего заседания стала технология блокчейна и связанных с ней криптовалют, перспективы легализации которых в России пока непонятны. «Совершенно ясно, что эти процессы нас не минуют, — отметил Володин. — Это виртуальный мир, поэтому мы должны понимать, что законодательное регулирование, с одной стороны, должно помогать развивать все эти технологии и процессы, а с другой стороны, защищать граждан от того, чтобы были нарушены их права».

В этих вопросах Володин считает разумным учитывать опыт других стран, например Индии и Японии. В частности в Стране восходящего солнца, отметим, власти приняли закон о виртуальной валюте в апреле 2017 г. Теперь в этой стране криптовалюта получила статус, приравнивающий ее к ценным бумагам и акциям. То есть использовать ее полноценно в качестве денег нельзя, но можно расплачиваться за покупку или аренду чего-либо посредством электронных систем.

«Наша задача — посмотреть, как развивается мир в этом плане, какие технологии развиваются эффективно, и что мы могли бы сделать со своей стороны, чтобы Россия могла бы здесь быть драйвером, а не только страной, которая заимствует технологии. Нам нужно стремиться эти технологии создавать. А это вопросы, в том числе, создания законодательного поля», — снова подчеркнул парламентарий важность госрегулирования.

Дума хочет разобраться в блокчейне за 2,5 млн рублей

В этой связи важно отметить, что 18 сентября 2017 г. Аппарат Госдумы запустил тендер с начальной ценой контракта в 2,5 млн руб. на проведение экспертно-аналитических исследований по теме «Законодательное регулирование внедрения и практического применения современных финансовых технологий. Анализ международного опыта и модальности адаптации в российской практике».

Одной из ключевых тем исследования должен стать анализ упомянутых технологий, «включая выпускаемые на основе блокчейна криптовалюты», а также предпосылок их появления. Кроме того, исполнители должны будут оценить их перспективность для российского финансового рынка и возможность дальнейшей интеграции российского и мирового финансового рынка при различных подходах к их регулированию.

Сроком исполнения этих работ в проекте будущего контракта прописано 10 декабря 2017 г. Этой информации не противоречат появившиеся в начале сентября 2017 г. сообщения о том, что законодательство, регулирующее оборот криптовалют в России, Госдума может принять уже до конца 2017 г.