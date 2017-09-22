Российская армия за 420 миллионов доведет до ума свою ОС

Минобороны решило вложиться в развитие своей специализированной ОС реального времени «Багет» и выделило на двухлетние работы по выпуску ее новой версии порядка 420 млн руб.

Апгрейд ОС «Багет»

Минобороны планирует к ноябрю 2019 г. усовершенствовать свою специализированную ОС «Багет», выпустив ее новый релиз — версию 4.0. На это министерство готово потратить 420,7 млн руб. Именно эта сумма заявлена в качестве начальной цены контракта в запущенной ведомством 21 сентября 2017 г. конкурсной процедуре по выбору поставщика. Заявки будут приниматься до 12 октября, их оценка намечена на 1 ноября.

Отметим, что все компетенции по развитию ОС «Багет» сосредоточены в организации, которая разработала ее предыдущие версии — НИИ системных исследований Российской академии наук (НИИСИ РАН). Однако в документах тендера представители госзаказчика утверждают, что для определения начальной цены контракта запросы рассылались сразу пяти неназванным потенциальным исполнителям, хотя ответ и пришел только от одного из них.

Линейка «Багетов» представляет собой так называемые ОС реального времени. В отличие от операционных систем общего назначения (таких как Windows и Linux) они призваны реагировать (крайне оперативно) не на действия пользователя, а на внешние события. То есть главная сфера их применения — это приборы, работающие в том числе в автоматическом режиме.

Минобороны за два года обновит свою ОС, вложив в нее 420 миллионов

Новая разработка предназначена для вычислительных систем ВВСТ (вооружение, военная и специальная техника), работающих на отечественных процессорах 1890ВМ6Я, 1890ВМ7Я, 1890ВМ8Я, 1890ВМ9Я и 1890ВМ108. Все они также созданы в НИИСИ на собственной архитектуре института «Комдив», которую в организации называют MIPS-совместимой. Серийное производство первых двух моделей началось в 2011 г., третьей и четвертой — в 2016 г. Выход в свет последней по официальным планам намечен на 2017 г.

Предыдущая версия ОС — «Багет 3.0» — начала разрабатываться в 2004 г. Ее первый релиз был выпущен в 2008 г. Создание еще более ранней версии — «Багет 2.0» — началось в 1998 г. и закончилось в 2002 г.

Что будет представлять собой новая ОС

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, создаваемая операционная система станет многоядерной ОС со встроенными средствами контроля и восстановления после сбоев. Время ее реакции на различные процессы составит от 1,5 до 200 микросекунд.

В системе должны быть реализованы средства раздельной загрузки пользовательских программ. Она должна иметь повышенную надежность функционирования, обеспечивать разбиение специального ПО на несколько слабо взаимодействующих процессов. Все процессы, кроме главного системного должны работать в пользовательском режиме процессора и использовать виртуальную адресацию, что исключит доступ одних процессов к памяти других.

Максимальный объем оперативной памяти, поддерживаемый новой ОС, должен составить не менее 16 ГБ. «Багет 4.0» должен обеспечить разработчикам специализированного ПО средства, позволяющие контролировать время выполнения прикладных и системных процессов.

Подробности будущего контракта

Разработка новой ОС — это центральная часть заказываемых работ. Но в рамках исполнения будущего контракта подрядчику также необходимо будет создать общесистемные средства для представления графической информации и набор инструментальных средств.

В частности, необходимо будет создать компилятор с языков «Си» и «Си++», отладчик для ОС, графическую библиотеку, графический сервер, библиотеку интерфейсных компонентов, программу просмотра и обработки протокола событий, файловый сервер, компилятор высокоуровневого описания, библиотеку базы данных.

Кроме того, часть средств должна быть создана под уже существующую российскую ОС Astra Linux Special Edition, например геоинформационная система.

Неразбериха с названием тендера

Необходимо отметить, что полное название запущенного Минобороны конкурса звучит как «разработка модернизированной защищенной многоядерной ОС реального времени “ОС РВ Багет-М” и ОС общего назначения “ОСОН” для перспективных средств вычислительной техники военного назначения».

По этому названию можно было бы предположить, что министерство кроме «Багета» заказывает разработку еще одной, «обычной» ОС. Однако в перечне работ такой пункт отсутствует. Как мы уже отметили выше, есть только пункты, связанные с созданием приложений под уже существующую ОС Astra Linux.

На момент выхода материала на вопрос CNews, правильно ли редакция понимает, что название работ было просто некорректно сформулировано, в пресс-службе Минобороны ответить не смогли.