Москва поставит в свой новый ЦОД «железо» и ПО на 1,5 миллиарда

Распределенный общегородской ЦОД для ИТ-систем Москвы расширяется на четвертую физическую площадку. Она будет взята в аренду, оборудование и ПО для нее закупается сейчас на сумму порядка 1,5 млрд руб.

Расширение общегородского ЦОДа Москвы

Как стало известно CNews, распределенный общегородской центр обработки данных Москвы расширяется с трех физических площадок до четырех. На оборудование и ПО для новой площадки город выделил не менее 1,5 млрд руб. Об этом CNews рассказали представителями департамента информационных технологий столичного правительства (ДИТ).

«В настоящее время ДИТ располагает тремя физическими площадками ЦОДа суммарно на 385 стоек, — сообщили собеседники редакции. — В ЦОДе размещаются и обслуживаются почти все городские информационные системы — их около 350 — за исключением транспортной, которая находится в соответствующем ЦОДе департамента транспорта Москвы».

По данным ДИТ, новая площадка будет приоритетно задействована под крупные городские сервисы видеонаблюдения, сферы здравоохранения, а также при необходимости для расширения или резервирования остальных столичных ИТ-систем.

Аукцион на аренду четвертой площадки общегородского ЦОДа, по заверению представителей ДИТ, состоялся 18 сентября 2017 г., однако редакции не удалось обнаружить о нем какие-либо сведения на сайте госзакупок.

Москва арендует четвертый ЦОД под «железо» и ПО на 1,5 миллиарда

Что касается технического оснащения площадки, то в настоящий момент продолжается прием заявок на тендер, относящийся к поставке средств вычислительной техники и инфраструктурного ПО с начальной ценой контракта в 1,1 млрд руб., а также на тендер, затрагивающий поставку оборудования для резервного копирования данных со стартовой ценой лота в 418,2 млн руб. Торги по обеим процедурам намечены на 5 октября 2017 г.

Какое «железо» и ПО получит новый ЦОД

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, в рамках более крупного тендера ДИТ намерен приобрести восемь маршрутизаторов трех типов, четыре коммутатора, шесть серверов трех типов, 10 СХД семи типов, 64 сервера так называемой высокой плотности и четыре шасси для них. По большей части позиций номенклатуры конкретные вендоры не прописаны.

Также чиновники намерены купить несколько тысяч различных лицензий на ПО виртуализации VMware vSphere, программно-аппаратный комплекс защиты от DDoS-атак, три комплекта сетевого оборудования преимущественно Nexus и Cisco, модули межсетевого экранирования, программно-аппаратные комплексы различного назначения (спектрального уплотнения каналов, удаленного управления серверным оборудованием, балансировки трафика), лицензии на ПО Veeam и пр.

Меньший тендер ДИТа подразумевает закупку восьми серверов резервного копирования Veritas Netbackup Appliance и сертификата на их продвинутую техподдержку. Срок поставки по первому тендеру ограничен 45 днями после подписания контракта, по второму — 20 днями.

История ЦОДа

О том, что большая часть ИТ-ресурсов Москвы переезжает в единый ЦОД, в ДИТе объявили в июне 2012 г. «Инфраструктура для предоставления сервисов на базе "облачных" технологий органам государственной власти Москвы, бизнесу и гражданам строится на базе единого ЦОД, при этом "единым" он является в логистическом плане, физически же общегородской ЦОД имеет территориально-распределенную структуру», — рассказали тогда в департаменте.

Данный процесс был связан с тем, что незадолго до переезда органам госвласти столицы было запрещено создавать собственные ЦОДы. Таким образом, был осуществлен переход к сервисной модели — от владения ИТ-активами к получению ИТ-услуг.