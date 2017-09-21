Китай запретил руководству биткоиновых бирж выезжать из страны

Китайская пресса пишет, что правительство страны запретило руководителям биткоиновых платформ покидать страну. Даже если запрет не будет официальным, выехать им не даст требование сотрудничать со следствием в любое время. Профильные СМИ полагают, что запрет касается не только биткоиновых, но вообще всех криптовалютных платформ.

Запрет на выезд

Китайские власти запретили руководителям платформ, на которых торгуется биткоин, покидать страну. Об этом со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщает местное издание Beijing News. До закрытия биткоин-обменников все их менеджеры, владельцы и держатели токенов должны сотрудничать с властями и помогать следствию. Несмотря на то, что запрет формально касается только биткоин-платформ, очень похоже, что он распространяется на руководителей всех криптовалютных бирж, пишет издание ETHNews.

Как ранее сообщало это же издание, китайские криптовалютные биржи Huobi и OKCoin решили прекратить свою работу начиная с ноября 2017 г. Еще один крупный биткоиновый обменник BTCChina намерен последовать их примеру в ближайшее время.

Источник, близкий к руководству Huobi, сообщил изданию Australian Financial Review, что создателя платформы Ли Лина (Li Lin) власти обязали отчитываться перед ними и быть готовым к сотрудничеству в любое время. Даже если запрет на выезд не будет официальным, требование быть готовым к сотрудничеству в любое время не позволит человеку покинуть страну, пишет ETHNews.

Запрет на торговлю биткоинами

Ранее в сентябре 2017 г. стало известно, что китайские власти намерены закрыть в стране все биржи, где можно обменять биткоин. Центральный банк Китая уже составил черновую инструкцию, которая запрещает местным платформам иметь сервисы торговли этой криптовалютой. Ситуация с криптовалютами в Китае серьезно осложнилась, когда биткоин резко подорожал, поскольку это увеличило риск спекуляций со стороны китайских инвесторов. По словам аналитиков и инвесторов, одна из причин роста биткоина в прошлом году заключалась в том, что китайцы начали использовать монеты как способ сделать ставку на падение юаня. В связи с ростом спекуляций власти и запретили обмен биткоина.

Китай запретил руководству биткоиновых бирж покидать страну

В результате большая часть обменной деятельности была перенесена в подполье, где пользователи могут отправлять друг другу криптовалюту, используя частные адреса, выполняющие роль сейфов. Такой обмен криптовалют власти Китая на сегодняшний день контролировать не могут.

Запрет ICO

Напомним, что 4 сентября 2017 г. Народный банк Китая сообщил на своем сайте о завершении расследования в отношении первичного размещения токенов криптовалют (Initial coin offering, ICO). По данным регулятора, более 90% ICO являются потенциальными нарушителями законов о нелегальном финансировании и противодействии мошенничеству в финансовой сфере. Доля проектов, привлекающих средства для инвестиций, не превышает 1%, сообщили представители ЦБ Китая.

Согласно официальной позиции Центробанка, все ICO в стране с этого дня стали считаться незаконными. Регулятор намерен строго наказывать за подобные нарушения в будущем. Одновременно он пригрозил правовыми последствиями за уже завершенные ICO. Несмотря на жесткий запрет ICO, в соответствующем заявлении ЦБ Китая не упоминались существующие криптовалюты, такие как эфир или биткоин.

Рынок криптовалют встретил новость о запрете ICO в Китае крайне негативно. Биткойн, по данным Coindesk, упал на торгах на 5%, а эфир потерял 15% цены.