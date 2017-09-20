Рассекречены документы поставщика «Мегафона» о системах для слежки и «манипуляции сознанием» россиян

Ресурс Wikileaks опубликовал пакет внутренней документации российской компании «Петер-сервис», принадлежащей Алишеру Усманову и разрабатывающей решения для операторов связи, в частности, для «Мегафона». Согласно размещенной презентации компании, «Петер-сервис» хочет быть доверенным поставщиком ПО между государством и операторами связи для «манипуляции сознанием».

Wikileaks опубликовал документы «Петер-сервиса»

Ресурс Wikileaks, специализирующейся на публикации разоблачающих документов, разместил пакет документации российской компании «Петер-сервис». Публикация была осуществлена в рамках проекта SpyFiles, в котором с 2011 г. Wikileaks публикует данные о компаниях, производящих программные решения для слежки за гражданами. Одновременно с размещением документов статьи о «Петер-сервисе» вышли в итальянской газете L’Repubblica и французском издании Mediapart.

Чем занимается «Петер-сервис»

«Петер-Сервис» была создана в начале 1990-х годов в Санкт-Петербурге. Компания специализируется на разработке билинговых систем. «Петер-сервис» входил в петербургский холдинг «Телекоминвест» и поставлял решения для сотового оператора «Мегафона», входившего в тот же холдинг.

В 2008 г. холдинг USM Алишера Усманова установил контроль над «Телекоминвестом» и «Мегафоном». Вместе с этим под контроль USM перешел и «Петер-сервис».

В настоящее время «Петер-сервис» помимо билинга, разрабатывает различные решения для операторов связи, в том числе по выполнению требований СОРМ (системы оперативно-розыскных мероприятий, использующейся спецслужбами для доступа к данным абонентов).

В рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2016» компания «Петер-сервис» заняла 29 место с выручкой 8,855 млрд руб.

Как «Петер-Сервис» предлагает операторам связи «манипулировать сознанием» абонентов

Wikileaks опубликовал презентацию директора «Петер-сервиса» по разработке ПО Валерия Сысика, сделанную им еще в 2013 г. В рамках этой презентации Сысик предупреждает операторов связи о том, что они превращаются в «тупую трубу»: клиенты закупают у них трафик, а все «сливки» с абонентов снимают интернет-компании наподобие Google, Facebook и т.д.

«Петер-сервис» засветился в Wikileaks

В связи с такой ситуацией Сысик предлагает операторам связи новый вид бизнеса - «манипуляция сознанием». «Между бизнесом и государством, в интересах которых осуществляется манипуляция сознанием или исследование намерений и предложений, и оператором связи должно работать специализированное ПО, - говорится в презентации. - Это должен быть национальный поставщик, потому что глобальные поставщики известны своей манерой перехватывать управление, выкручивать руки и отжимать финансы».

«Петер-сервис» хочет быть таким «доверенным» поставщиком и предлагает операторам связи с помощью своих решений установить «тотальный контроль за своими сетями передачи данных и тем, что в них происходит». Это должно обеспечить сбор, накопление и аналитическую обработку всех возможных фактах об абонентах с их последующей монетизацией.

Зачем нужен альянс операторов связи, национального поставщика, национального поисковика и спецслужб

«Петер-Сервис» выступает за создание альянса, в который бы вошли операторы связи, их «доверенный» поставщик, национальный поисковик и госструктруы - «ФСБ, МВД и три ветви власти». «Американские корпорации занимают лидирующие позиции в мире, а глобальный характер их национальных интересов - серьезный стимул для осуществления взаимодействия частного сектора со спецслужбами», - сказано в презентации.

«Китай делает точно так же, нам нужно делать то же самое», - продолжают мысль авторы презентации - Нужно дружить с собственным государством и его службами, помогать им и ждать ответной помощи».

По замыслу Сысика, в будущем альянсе роли распределяться следующим образом. Операторы связи будут хранить данные обо всех активностях своих абонентов. «Доверенный» российский поставщик, с помощью созданных им различных программно-аппаратных решениях, будет вести билинг абонентов и соответствующим образом их сегментировать, перехватывать, сохранять и анализировать огромные потоки фактов об абонентах и управлять рекламными сетями.

Национальный поисковик будет перерабатывать потоки слабоструктурированной информации, применять технологии машинного обучения и осуществлять более глубокое сегментирование абонентов по их интересам. Относительно роли госструктур и спецслужб в презентации сказано следующее: «Ну, не мне вам рассказывать».

По результатам анализа информации о действиях абонента - телефонных вызовов, интернет-соединений и т.д. - будут формироваться маркетинговые предложения. Затем будет анализироваться эффективность рассылки данных предложений.

Какие продукты по контролю за абонентами и взаимодействию со спецслужбами производит «Петер-Сервис»

Кроме того Wikileaks опубликовал массив технической документации по продуктам «Петер-сервис». Речь идет, в том числе, о программно-аппаратном комплексе Peter-Service DPI*Grid, позволяющим оператору связи управлять трафиком абонентов и анализировать заголовки IP-пакетов и содержимое целой серии пакетов абонентов для обнаружения характерных идентифицирующих признаков.

Другой продукт - Peter-Service MDH - является примером решений из сферы Big Data и позволяет осуществлять сбор, накопление, долгосрочное хранение и последующую обработку статистик IP-трафика, включая информацию об абонентах и событиях об их авторизации. Такого информация, согласно российскому законодательству, должна храниться операторами связи в течении трех лет. Продукт «Service СП-ПУ» отвечает за подключение операторов связи по каналам СОРМ к спецслужбам.

Продукт Peter-Service DRS (Data Retention System) позволяет спецслужбам и службам безопасности операторов связи осуществлять поиск информации об абонентах. Поиск можно вести по различным параметрам: номер телефона, уникальный IMEI-номер телефонного аппарата, ФИО, адрес проживания, номер паспорта, IP-адрес, MAC-адрес устройства и другие.

Система позволяет выявить факт смены номера, телефонного аппарата, появление дополнительных устройств и связей между абонентам. Также возможно оповещение об активностях объектов и аномальных активностях в пределах контролируемых зон.

Пресс-служба «Петер-сервиса» к моменту публикации этого материала не ответила на запрос CNews относительно опубликованных Wikileaks материалов.

Дополнение

Через 10 часов после публикации этого материала пресс-служба «Петер-Сервис» прислала в редакцию CNews заявление, которое издание публикует целиком.

«Петер-Сервис» действует в строгом соответствии с законодательством стран, в которых присутствуют наши клиенты. Неприкосновенность частной жизни - один из постулатов нашей работы. Сотрудники компании не имеют доступа к абонентским данным, тем более компания никогда не передавала информацию об абонентах наших клиентов спецслужбам какой-либо страны.

Каждая биллинговая система реализует функции для интеграции с другими системами оператора.

Наши практики по разработке определенных законодательством функций соответствуют всем стандартам качества, аналогичным другим крупным поставщикам биллинговых систем. При этом за последние два года «Петер-Сервис» не имеет ни одного действующего контракта с любым государственным агентством или ведомством».