МегаЦОД Сбербанка тайно подорожал на 3 млрд. Сроки его запуска неясны

Сбербанк, никак не афишируя процесс, увеличил стоимость контракта на строительство своего проблемного ЦОДа в «Сколково» почти на 3 млрд руб. и декларирует сроки окончания проекта, которые очевидно не соответствуют датам исполнения строительных договоров.

Удорожание мегаЦОДа

Как обнаружил CNews, контракт на строительство масштабного ЦОДа «Сбербанка» в иннограде «Сколково» вырос в цене на 2,86 млрд руб. Это отражено в дополнительном соглашении с подрядчиком — дочерней структурой «Ланита», компанией «Инсистемс», с которой ранее был заключен базовый контракт на 12,2 млрд руб. Информация о соглашении была размещена на сайте госзакупок еще 20 декабря 2016 г. Однако сайт устроен таким образом, что это никак не отразилось в «журнале событий» закупки, и ее статус, включая дату последних изменений, остался прежним — отследить изменение в договоре стандартным мониторингом закупочной деятельности Сбербанка было невозможно.

Обеспечить прозрачность процесса удорожания проекта можно было бы путем публикации информации об отдельном тендере на проведение дополнительных работ — в формате закупки у единственно возможного поставщика. Хотя отметим, что банк этого делать не обязан.

У госкомпании была и другая возможность пролить свет на масштаб изменений в проекте и косвенно дать понять общественности, что на него потребовалось больше денег. В частности, 27 декабря 2016 г. организация опубликовала сведения о проведении закупки у единственно возможного поставщика — «СБ девелопмент» («дочка» Сбербанка) — услуг заказчика-застройщика по внесению изменений в проектную документацию ЦОДа в «Сколково». Цена договора составила 83,1 млн руб., срок его исполнения ограничен 23 июня 2017 г.

ЦОД Сбербанка в «Сколково» подорожал на 2,86 млрд руб., и в банке путаются в сроках проекта

Какие именно изменения подрядчик должен был внести в договор, могло быть описано в опубликованном техническом задании. Однако вместо какой-либо документации банк разместил в соответствующем разделе сайта госзакупок чистый лист документа в Word.

Что изменилось в проекте

На вопрос CNews, что именно изменилось в проекте и потребовало столь серьезной докапитализации, в пресс-службе банка ответили, что стоимость исполнения договора была скорректирована «в связи с включением в контракт пятого модуля». Просьбу редакции уточнить, что такое пятый модуль, в пресс-службе организации не смогли удовлетворить в течение двух суток.

Некоторую ясность в ситуацию внесли в «Инсистемс». «Действительно, в контракт был включен пятый технологический модуль, — сообщил CNews генеральный директор компании Евгений Вирцер. — В соответствии с проектной документацией ЦОД состоит из административно-бытового корпуса (АБК) и пяти одинаковых технологических модулей емкостью по 400 стоек каждый. Первоначальный конкурс был разыгран на АБК и четыре модуля. В процессе заказчиком было принято решение о строительстве пятого модуля, и было подписано соответствующее дополнительное соглашение», — пояснил он.

Неразбериха со сроками сдачи ЦОДа

Незадолго до написания этого материала CNews запросил у Сбербанка информацию об ожидаемых сроках завершения проекта — в связи с выделением банком порядка 1,9 млрд руб. на сеть хранения данных для ЦОДа. Данный вопрос был вызван тем, что эти сроки неоднократно сдвигались. Так, из годового отчета «Сколково» за 2011 г. можно было заключить, что первоначально объект должен был начать эксплуатироваться еще в январе 2014 г.

В пресс-службе организации тогда ответили, что проект «идет по плану». «Окончание строительства здания и инженерных систем ожидается к концу 2017 года, в первом квартале 2018 года ЦОД будет готов к промышленной эксплуатации систем банка», — заверили собеседники CNews.

Данные сроки не согласуются с информацией из контракта на строительство и дополнительного соглашения к нему, описанного выше. По данным сайта госзакупок, срок исполнения контракта ограничен 6 мая 2018 г., а допсоглашения — 22 августа 2018 г.

От прямого ответа на вопрос CNews, с чем связано расхождение в сроках, в пресс-службе Сбербанка уклонились. Он был задан вместе с вышеупомянутым вопросом о причинах удорожания проекта, поэтому приводим здесь ответ целиком. «В дополнение к ранее направленным ответам, подтверждаем, что стоимость и сроки исполнения договора с ЗАО “Инсистемс” изменены в связи с включением в контракт пятого модуля», — сообщили собеседники редакции.

В «Ланите» от комментариев относительно сроков завершения проекта отказались, заявив, что это прерогатива госзаказчика.

История вопроса

Первоначальный договор на выполнение строительно-монтажных работ по созданию ЦОДа был заключен с «Инсистемс» в апреле 2016 г. на сумму, напомним, в 12,2 млрд руб. Это произошло по итогам тендера с начальной ценой контракта в 13,1 млрд руб. среди участников, аккредитованных по итогам ранее осуществленного банком квалификационного отбора.

В процедуре приняло участие восемь соискателей. Заявки четырех из них были признаны несоответствующими требованиям. В частности отвергнутыми оказались ОАО «Проектно-строительное объединение №13», АО «Енигюн иншаат санайи ве тиджарет А. Ш.», ООО «Деернс марекон» и ООО «Центр энергоэффективности Интер РАО ЕС».

В гонке за многомиллиардный контракт остались ЗАО «РД констракшн менеджмент», ООО «Моспромстрой-опалубка» (консорциум ПАО «Моспромстрой», АО «Астерос» и ООО «Меркури»), ООО «Альпине» (консорциум ООО «М+В хай тек проджектс») и ЗАО «Инженерные системы и сервис» (консорциум ЗАО «Ланит», ООО «Стройгарант», ЗАО «Шнейдер электрик»).

Отметим, что меморандум, предусматривающий строительство ЦОДа в «Сколково», был подписан банком и фондом в 2011 г. Президент Сбербанка Герман Греф тогда заявлял, что на ЦОД будет выделено от $700 до $800 млн.

В 2011 г. фонд «Сколково» зарезервировал на территории иннограда около 12 га земли — под ЦОД и банковский технопарк. В отношении ЦОДа твердый договор аренды земельного участка с инвестиционными условиями, предусматривающими строительство до 2017 г. был подписан в 2014 г. После согласования основных параметров проекта президентами Сбербанка и фонда «Сколково» был разработан комплект проектной документации и выдано разрешение на строительство.