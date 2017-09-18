В России появился особый ГОСТ для штрих- и QR-кодов

Росстандарт выпустил ГОСТ, определяющий требования к штрих- и QR-кодам, которые будут отображаться на экранах мобильных устройств или считываться камерами этих устройств. Стандарт рассчитан на мобильных разработчиков.

Штрих-коды для мобильных устройств

Как стало известно CNews, Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 13 сентября 2017 г. был утвержден национальный стандарт для мобильных приложений, использующих в работе символы штриховых кодов.

В пресс-службе ведомства поясняют, что современные мобильные устройства могут использовать классические одномерные штрих-коды и двухмерные QR-коды двумя способами. В первом случае код отображается на экране устройства, чтобы его мог считать сканер — например, чтобы идентифицировать пользователя устройства как действительного приобретателя электронного билета через интернет.

В рамках второго способа мобильное устройство само считывает код с внешнего носителя с помощью встроенной в него камеры, например со стены архитектурного объекта. Код в этом случае выступает пропуском на интернет-страницу с подробной информацией об этом объекте.

В России стандартизировали параметры штрих-кодов для мобильных разработчиков

И в том, и в другом случае для нормального отображения и считывания штрих-кодам необходимо иметь некие минимальные характеристики четкости и оптимальные геометрические размеры. Новый официальный ГОСТ именно эти параметры и устанавливает.

В Росстандарте отмечают, что утвержденный стандарт предназначен для добровольного применения и нацелен на разработчиков мобильных приложений. «Новый национальный стандарт позволит повысить качество функционирования мобильных устройств», — уверены в организации.

Что было раньше

Как пояснили в разговоре с CNews технические специалисты Росстандарта, принятые до этого стандарты и раньше устанавливали требования к качеству нанесения символов — как на бумажном носителе (например, этикетке), так и непосредственно на маркируемом предмете — путем гравировки или напыления.

В новом стандарте в техническом смысле рассматриваются «нетрадиционные» подложки для кода — экраны мобильных устройств и рекламные поверхности с изображением символов огромных в обычном понимании размеров.

Некоторые подробности

В Росстандарте указывают, что качество нанесения символов штрих-кодов оценивается по пятибальной шкале — как по отдельным параметрам символа и его составляющим, так и интегрально по их совокупности. Для оценки качества нанесения используют специальные устройства — верификаторы штрихового кода, требования к которым также являются объектом стандартизации.

Новый ГОСТ идентичен международному стандарту, разработанному Международной организацией по стандартизации (ИСО) и Международной электротехнической комиссией (МЭК) и опубликованному в 2015 г.

В качестве разработчика российского стандарта выступила выступила Ассоциация автоматической идентификации «Юнискан/Гс1 рус» (Gs1 Rus).

Полное название нового стандарта выглядит как ГОСТ Р ИСО/МЭК 16480-2017 «Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Считывание и отображение оптических носителей данных мобильными устройствами».