Программа для Путина: В России будут строить 5G и гигабитный Wi-Fi на отечественном «железе»

Программа «Цифровая экономика» предполагает строительство в крупных городах Wi-Fi-сетей и сетей 5G. При этом предполагается, что в России начнется выпуск оборудования для 5G и нового стандарта гигабитного Wi-Fi - 802.11ax.

Гигабитный Wi-Fi на отечественном оборудовании

В программе «Цифровая экономика», написанной Минкомсвязи по поручению Президента России Владимира Путина, появились новые амбициозные проекты. В частности, в разделе «Инфраструктура» говорится о строительстве городских сетей Wi-Fi.

Потребность россиян в широкополосном доступе в интернет (ШПД) будет определена до конца 2017 г. А в начале 2018 г. будет проведена оценка возможностей российской промышленности по производству телекоммуникационного оборудования для ШПД, в том числе для нового стандарта 802.11ax со скоростью доступа до 2,5/5 Гбит/с.

802.11 - группа стандартов беспроводной передачи данных, известных как Wi-Fi. Наиболее часто используемыми стандартами в настоящее время являются 802.11a (работает в диапазоне 5 ГГц и обеспечивает скорость передачи данных до 54 Мбит/с), 802.11b и 802.11g (работают в диапазоне 2,4 ГГц и обеспечивают передачу данных со скоростями до 11 Мбит/с и 54 Мбит/с соответственно).

Более современный стандарт - 802.11n. Он работает в диапазонах 2,4 ГГц и 5 Ггц со скоростью до 600 Мбит/с. Также существует стандарт 802.11ac со скоростью передачи данных до 1,3 Гбит/с (в диапазоне 5ГГц), а его продолжением является вышеупомянутый стандарт 802.11ax (использует диапазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц).

Минкомсвязи также хочет построить федеральную сеть Wi-Fi. Соответствующие нормативные акты будут приняты во II квартале 2019 г., в числе прочего будет упрощена регистрация точек доступа малой мощности (до 100 мВт).

В программе «Цифровая экономика», написанной по поручению Владимира Путина,

появились амбициозные проекты, например, строительство городских сетей Wi-Fi

Тогда же будут определены исполнители и источники выполнения работ по обеспечению ШПД для населения. А к IV кварталу 2019 г. сети Wi-Fi должны заработать в двух городах с числом жителей от 1 млн человек и в 10 городах с числом жителей от 100 тыс человек.

Нужны ли городам Wi-Fi-сети?

В России уже были проекты строительства уличных сетей Wi-Fi. В 2007 г. компания Golden Telecom строила сеть Golden Wi-Fi. В 2008 г. «Вымпелком» приобрел Golden Telecom, после чего сеть была переименована в «Билайн.Wi-Fi». Однако активное развитие сети было заморожено, а в 2016 г. она и вовсе была закрыта.

В то же время в 2016 г. власти Москвы договорились с компанией «Престиж-Интернет», входящей в холдинг «Эр-Телеком», о строительстве в центре столицы Wi-Fi-сети с бесплатным доступом. Кроме того, в столице развернуты условно бесплатные Wi-Fi в метро и на наземном транспорте.

Автор Telegram-канала «За телеком» Михаил Климарев сомневается, что современные города нуждаются в уличных сетях Wi-Fi. «Эфир в городах и так перегружен большим числом Wi-Fi-хот-спотов, поэтому работать таким сетям будет непросто, - говорит Климарев. - Что касается стандарта 802.11ax, то его спецификации еще окончательно не утверждены. Выпуск чипов для этого стандарта начнется не раньше следующего года, поэтому рано говорить о выпуске в России конечного оборудования для 802.11ax».

Со своей стороны, глава совета Ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов Светлана Аполлонова утверждает, что у российских предприятий есть заделы для выпуска современного оборудования для беспроводной передачи данных. «Сейчас все будет зависеть от того, появятся ли в России свои собственные стандарты, или мы, как обычно, будет ждать, пока в последннюю очередь к нам «придут» зарубежные стандарты», - говорит Аполлонова.

Когда устранят цифровое неравенство

В глубинке уличным Wi-Fi занимается «Ростелеком». В рамках реализации проекта устранения «цифрового неравенства» «Ростелеком» проводит магистральные волоконно-оптические сети во все населенные пункты с числом жителей от 250 до 500 человек, устанавливая в них точки доступа по технологии Wi-Fi.

Авторы программы «Цифровая экономика» надеются, что «Ростелеком» закончит реализацию проекта устранения «цифрового неравенства» до конца 2020 г. Также программа предполагает, что к тому моменту «Ростелеком» проведет ШПД-сети и во все населенные пункты с числом жителей от 500 до 10 тыс. человек в рамках собственной инвестиционной программы «Сельская связь».

В городах же от 10 тыс. человек должны появиться сети четвертого поколения сотовой связи стандарта LTE. В 2012 г четыре федеральных оператора - «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и Tele2 - получили LTE-частоты с обязательством построить сети во всех городах с числом жителей от 50 тыс человек. Но авторы программы «Цифровая экономика» рассчитывают, что операторы построят сети 4G в городах с числом жителей от 10 тыс. до 50 тыс человек.

5G на отечественном оборудовании

Программа «Цифровая экономика» предполагает и строительство сетей следующего - пятого поколения сотовой связи (5G). Концепция строительства таких сетей в городах-миллионниках должны быть готов уже до конца 2017 г., а в начале 2018 г. будут определены возможности российской промышленности для производства телекоммуникационного оборудования для сетей 5G.

В 2018-2020 г.г. будут определены частоты для сетей 5G, проведена их конверсия и разработана необходимая нормативная база. Пилотный проект по работе сетей 5G будет осуществлен в 2019 г. До конца 2022 г. сети 5G появятся в пяти городах с числом населения от 1 млн человек, а до конца 2024 г. - во всех городах-миллионниках, причем сети будут построены, в том числе, и на отечественном оборудовании.

Беспроводная связь вдоль федеральных автомагистралей

Сетями связи с возможностью беспроводной передачи данных будут покрыты и федеральные автомагистрали. Это необходимо для развития современных интеллектуальных логистических и транспортных технологий.

Во II квартале 2018 г. будет определен перечень соответствующих дорог, разработаны схема и порядок покрытия сетями и определены исполнители и источники финансирования соответствующих работ. До конца 2020 г. все федеральные трассы будут обеспечены такими сетями.