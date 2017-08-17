Умер конструктор ПО, замглавы ФИЦ РАН «Информатика и управление»

13 августа 2017 г. на 60 году жизни скоропостижно скончался заместитель директора Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» Российской академии наук, доктор технических наук, профессор Павел Владимирович Степанов.

Под руководством Павла Степанова выполнен ряд проектов по созданию, внедрению и развитию широкомасштабных, территориально-распределенных информационно-телекоммуникационных систем в интересах государственных структур. Созданы уникальные по своим характеристикам комплексы, которые позволили обеспечить существенное повышение качества информационной поддержки деятельности подразделений пользователей.

Выполненные проекты характеризуют универсальность, масштабируемость и возможность настройки под конкретные особенности предметной области.

Павел Степанов обладал высокими личными качествами, талантом масштабного руководителя, что позволяло ему находить и принимать нестандартные и нетрадиционные управленческие и конструкторские решения в сложных условиях.

Павел Степанов

Он активно вел работы и инициировал новые проекты, предусматривающие использование отечественных информационных технологий, свободного ПО, а также современных средств облачной инфраструктуры. В составе Комиссии Государственной Думы РФ по развитию стратегических информационных систем при Комитете по науке и наукоемким технологиям в последние несколько лет он принимал активное участие в подготовке законодательных инициатив, направленных на развитие отечественного рынка информационных технологий.

Павел Степанов внес большой вклад в подготовку предложений в области правового регулирования направления стратегических информационных систем в России, законопроекта о поддержке российских разработчиков ПО, регламентации движения беспилотных транспортных средств и других.

Гражданская панихида по Павлу Степанову состоится в пятницу 18 августа 2017 г. в 10 утра в Ритуальном зале Нового здания Президиума РАН (зона «B», вход со стороны Москва-реки) по адресу: Москва, Ленинский проспект, д. 32а.