«Байкалы» приблизились на тестах к современным процессорам Intel
Разработчики отечественных процессоров «Байкал» провели их развернутое тестирование по ряду метрик. Одна из них выгодно демонстрирует сопоставимость характеристик российского изделия с продукцией мировых лидеров рынка.
Позитивный тест для «Байкала»
Отечественные процессоры «Байкал» по ряду параметров продемонстрировали показатели производительности, сопоставимые с продукцией признанных мировых лидеров отрасли.
В августе 2017 г. компания-разработчик «Байкал электроникс» провела полноценное тестирование быстродействия своего процессора Baikal-T1, работающего с тактовой частотой 1,2 ГГц. Для оценки его свойств применялась методика, предусматривающая возможность систематизации полученных результатов вне зависимости от типа процессорной микроархитектуры и используемой программной платформы.
Измерения проводились в шести приложениях, определяющих производительность как вычислительных модулей процессора, так и пропускную способность реализованных функциональных блоков: CoreMark, Dhrystone, Whetstone, Stream, IPERF, SPEC CPU2006.
«Бенчмаркинг показал, что реальные показатели быстродействия процессора Baikal-Т1 превосходят оценочные характеристики для процессорных ядер MIPS P-класса, а те, в свою очередь очень выгодно смотрятся по сравнению архитектурой х86», — прокомментировал CNewsитоги теста представитель «Байкал электроникс» Андрей Малафеев. Из его пояснений можно было заключить, что речь идет об отношении производительности к энергопотреблению и производительности к площади кристалла.
При этом Малафеев отдает себе отчет в том, что Baikal-T1 архитектурно ориентирован в первую очередь на рынки коммуникационных решений и встроенных систем. Однако с точки зрения Малафеева, хорошая производительность позволяет использовать рассматриваемый Baikal-T1 как универсальный процессор «в обширной экосистеме, которая развивается уже более четверти века и имеет значительный потенциал на существующих и только возникающих рынках».
Условное сравнение
Как можно было понять из общения с Малафеевым, наибольшее значение его компания придает тесту на бенчмарке CoreMark (о его сравнении с другими метриками читайте ниже), который в большей степени ориентирован на процессоры для встраиваемых систем, хотя применяется и для других процессоров самого разного назначения.
На сайте кураторов теста Baikal-T1 официально на данный момент не представлен — «Байкал электроникс» еще не подавала в него полученные на ее тесты результаты.
Выборочное условное сравнение известных процессоров с Baikal-T1 на тесте CoreMark
|Процессор
|Категория
|Дата разработки
|Количество ядер
|TDP (Рассчетная тепловая мощность), Вт
|Тактовая частота, МГц
|Результат, CoreMark
|CoreMark /MГц
|CoreMark/МГц/Ядро
|ARM Cortex-A9 (Exynos4 Quad)
|Мобильный
|2007
|4
|2,5
|1 400
|22 243
|3,97
|Intel I7-7700
|Десктопный
|2017
|4
|65
|3 600
|1,51
|Intel Core i3-330M
|Для ноутбуков
|2010
|2
|35
|2 130
|19 547
|4,59
|AMD Phenom™ II X4
|Десктопный
|2009
|4
|125
|2 600
|19 143
|1,84
|NXP P2041 QorIQ Integrated Processor
|Коммуникационный
|2014
|4
|3,7
|1 500
|18 620
|3,1
|ARM Cortex-A15
|Мобильный
|2010
|8
|4
|1 700
|15 908
|1,17
|AMD Athlon X2 5000+
|Десктопный
|2006
|2
|65
|2 600
|15 500
|2,98
|Intel Core i5-2400
|Десктопный
|2011
|4
|65
|3 100
|15 478
|1,25
|Samsung Exynos 4412
|Мобильный
|2012
|4
|4
|1 400
|15 399
|2,74
|Intel Xeon CPU E5-2690 v2
|Серверный
|2013
|10
|130
|3 000
|14 767
|0,49
|Intel i7-2640M
|Для ноутбуков
|2011
|2
|35
|2 800
|14 513
|2,59
|AMD Opteron 254 (2P) *
|Серверный
|2005
|2x 1*
|2x 68*
|2 800
|13 713
|2,45
|AMD AMD Athlon X2 7750
|Десктопный
|2009
|2
|95
|2 700
|13 482
|2,49
|Calxeda EnergyCore ECX-1000
|Серверный
|2012
|4
|5,26
|1 400
|13 446
|2,4
|Baikal-T1
|Десктопный
|2016
|2
|5
|1 200
|13 142
|10,95
|5,47
|Intel Atom N2800
|Десктопный, для ноутбуков
|2011
|2
|6,5
|1 860
|12 286
|3,3
|Intel Core i5-2410M
|Для ноутбуков
|2011
|2
|35
|2 300
|11 737
|2,55
|AMD E350
|Десктопный, для ноутбуков
|2011
|2
|18
|1 600
|10 987
|1,71
|Intel Xeon X5450
|Серверный
|2010
|4
|120
|3 000
|10 907
|0,91
|Intel Atom E3827
|Десктопный, для ноутбуков
|2013
|2
|8
|1 743
|10 820
|3,1
|VIA Technologies Nano x2 l4350
|Десктопный, для ноутбуков
|2011
|2
|18
|1 600
|9 104
|2,84
|Intel Atom D525
|Десктопный, для ноутбуков
|2010
|2
|13
|1 800
|9 076
|2,52
|Intel(R) Atom(TM) CPU 330
|Десктопный, для ноутбуков
|2008
|2
|8
|1 600
|9 049
|2,83
|intel Pentium Dual-Core E5300
|Десктопный
|2008
|2
|65
|2 600
|8 885
|1,71
Источник: CNews Analytics
* тестировался сервер на базе двух одноядерных процессоров
В этой связи CNews Analytics для наглядности отобрал результаты тестирования нескольких актуальных процессоров известных марок и указал среди них предполагаемое место Baikal-T1 (см. таблицу).
На чем тестировался «Байкал»
По словам Малафеева, приведенные шесть бенчмарков представляют собой наборы синтетических тестов с определенной смесью инструкций, характерной для тех или иных приложений.
«Традиционные бенчмарки Dhrystone и Whetstone предназначены для оценки производительности центрального процессора на вычислениях в целочисленной арифметике и арифметике с плавающей запятой соответственно, — говорит Малафеев. — Они универсальны, и могут быть написаны на разных языках программирования (например, первые версии Dhrystone и Whetstone, вышедшие в 1960-1970 годах прошлого века, были написаны еще на языках Fortran и Algol 60). В то же время, они могут использовать разные библиотеки и, будучи собраны разными компиляторами, дают существенно различающиеся исполнительные коды, что в определенной степени обесценивает полученные с их помощью оценки быстродействия. В какой-то мере эти недостатки преодолеваются стандартизацией некоторых скомпилированных кодов (имеются ввиду версии для DOS, OS/2, Windows)».
Бенчмарк CoreMark, по заверению эксперта, ориентирован на встраиваемые системы и включает такие функции как обработка списков, манипуляции с матрицами, реализация автомата состояний и вычисление контрольного кода CRC (Check Redundancy Code). Он написан на стандартном языке «Си», и в отличие от других бенчмарков не включает никаких дополнительных библиотек и выдает одинаковый результат.
«Эти преимущества делают данный бенчмарк все более популярным, и он постепенно вытесняет конкурентов, — говорит Малафеев. — Тем не менее, Dhrystone и Whetstone по-прежнему достаточно широко используются».
Тест Stream, говорит эксперт, представляет собой простую синтетическую тестовую программу, которая измеряет устойчивую пропускную способность памяти (в МБ/с) и соответствующую скорость вычислений для простых векторных ядер.
IPERF — это инструмент с открытым исходным кодом, который можно использовать для тестирования производительности сети. SPEC CPU2006 содержит два набора тестов: CINT2006 для измерения и сравнения вычислительной интенсивности целочисленной производительности и CFP2006 для измерения и сравнения вычислительной интенсивности с плавающей запятой.
Baikal-T1, тиражи выпусков, стоимость разработки, потребители
Baikal-T1 представляет собой процессор с архитектурой MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages), созданной в соответствии с концепцией RISC, то есть для процессоров с сокращенным набором команд.
Разработка процессора была завершена в конце 2014 г., и в декабре «Байкал электроникс» передал на фабрику TSMC так называемый RTL-код изделия для его выпуска. В мае 2015 г. компания объявила о выходе инженерных образцов.
Тогда сообщалось, что разработка была реализована при поддержке Минпромторга с привлечением средств самого ведомства и федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 гг.», а также инвестиций компаний «Т-нано» и «Т-платформы» (материнская структура «Байкал электроникс»). Конкретной суммы вложений в проект в «Байкал» тогда не раскрыл.
Далее образцы были вручную протестированы, и в «Байкале» убедились в их работоспособности. После этого компания в конце лета 2015 г. подала заявку в экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) при Минпромторге на получение тематического займа для продолжения проекта — запуска серийного производства.
В октябре 2015 г. льготный займ был одобрен. При уровне собственных вложений компании в 288 млн руб. объем этого займа составил 500 млн руб. На эти деньги «Байкал» в декабре 2015 г. разместили заказ на TSMC. В сентябре 2016 г. свет увидела так называемая установочная партия примерно в 10 тыс. процессоров.
В марте 2017 г. в «Байкал электроникс» объявили о скором выходе 100-тысячной промышленной партии.
Основными потребителями Baikal-T1 выступают производители телекоммуникационного оборудования (роутеры, IP-телефоны, накопители данных и т. д), вычислительной техники, оборудования для встраиваемых систем (промышленная автоматика, терминалы, автомобильные системы и т. д.). Объем потребления процессоров на этих рынках, по оценка ФРП, растет в пределах 7-15% в год.