В России началась стандартизация блокчейн

Росстандарт начал формировать национальный комитет по стандартизации блокчейна. Из-за отсутствия в России такого комитета она не смогла вступить в аналогичный международный комитет, созданный для тех же целей в 2016 г. Комитет займется стандартизацией решений, созданных на основе блокчейна, и расширением сферы его применения.

Комитет по стандартизации блокчейна

В России создается технический комитет по стандартизации блокчейна, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) на своем сайте. Комитет получил название «Программно-аппаратные средства технологий распределенного реестра и блокчейн». Заявки на участие в комитете принимаются до 11 октября 2017 г.

Согласно уведомлению, размещенному на сайте Росстандарта, комитет будет заниматься стандартизацией архитектуры и онтологии блокчейна, разработкой требований к его программно-аппаратным и программным средствам, регламентировать сферы применения этой технологии в России, а также работать в направлении безопасности и конфиденциальности распределенного реестра. В комитете будет четыре рабочих группы, каждая будет выполнять одну из указанных задач.

Цель нового комитета — расширить сферу применения блокчейна и повысить доверие к нему со стороны населения. Комитет будет сотрудничать с другими техническими комитетами по стандартизации, в частности, ТК 026 «Криптографическая защита информации», ТК 022 «Информационные технологии», ТК 194 «Киберфизические системы» и ТК 122 «Стандарты финансовых операций».

Инициаторы создания комитета

Инициатором создания комитета по стандартизации блокчейна выступило ООО «Национальные информационные системы» («Наинс») — компания-разработчик ПО, основанная в июне 2016 г. Эта же компания будет вести дела секретариата комитета.

Росстандарт формирует комитет по стандартизации блокчейна

Гендиректор «Наинс» Сергей Гавренков выдвинут на пост председателя нового комитета. Директор «Наинс» по делопроизводству Екатерина Барышева выдвинута на должность ответственного секретаря комитета.

Международное сотрудничество

В 2016 г. Техническое управляющее бюро Международной организации стандартизации (ИСО) создало международный технический комитет по стандартизации блокчейна и распределенного реестра— ИСО/ТК 307 (ISO/TC 307 Blockchain and Distributed Ledger Technologies). В комитете пять рабочих групп: по архитектуре и онтологии блокчейна, сфере применения, безопасности и приватности, идентификации и так называемым «умным» контрактам.

В комитет вошли 35 государств, из них 20 являются собственно участниками, еще 15 — наблюдателями. Комитет возглавила Австралия. В марте 2017 г. она опубликовала первую дорожную карту по стандартизации блокчейна.

Россия не вступила в международный комитет по той причине, что у нее не было национального комитете по стандартизации блокчейна, который должен был представлять ее в ИСО/ТК 307. Теперь такой национальный комитет появится. Как только его создание будет завершено, Росстандарт подаст заявку на вхождение в ИСО/ТК 307, пояснили CNews в пресс-службе ведомства. Таким образом, российские стандарты в области блокчейна будут создаваться в согласовании с международными.

Технология блокчейн

Блокчейн («цепочка блоков») — это технология, лежащая в основе криптовалюты Bitcoin. Она представляет собой аналог публичной книги приходно-расходных операций. Когда пользователь системы решает совершить транзакцию, он объявляет об этом всем участникам системы, и данные о его транзакции записываются в блок. Когда блок достигает определенных размеров, он записывается в конец цепочки блоков.

Блокчейн использует для хранения информации распределенный реестр, то есть децентрализованную базу данных, копии которой имеются во множестве компьютеров пользователей со всего мира, что делает ее взлом непосильной задачей. Транзакции записываются в блок с использованием цифровых подписей участников сделки. Чтобы встроить блок в цепочку, применяется идентификатор, рассчитываемый в ходе сложных математических операций.