Флагман российского импортозамещения закупает американское ПО на десятки миллионов

Autodesk для «Ростеха»

В сентябре 2017 г. дочерняя ИТ-структура «Ростеха» — компания «РТ-информ» — намерена приобрести ПО для промышленного проектирования американской компании Autodesk, выделив на это 21,1 млн руб. Именно эта сумма фигурирует в качестве начальной цены контракта в объявленном «РТ-информ» тендере. Заявки от соискателей станут приниматься до 1 сентября 2017 г., подведение итогов конкурса намечено на 7 сентября.

Наименование вендора и его конкретных систем автоматизированного проектирования (САПР) указаны в техзадании в явном виде, не допуская предложения каких-либо аналогов. С учетом того, что на российском рынке САПР бытует мнение о существовании отечественных аналогов очень многих решений зарубежных вендоров (отдельно или в некоем сочетании продуктов), а «Ростех» считается лидером технологического импортозамещения в России, CNews поинтересовался у «РТ-информ» причинами интереса именно к Autodesk.

В ответ в пресс-службе «РТ-информ» подтвердили, что компания как центр ИТ-экспертизы «Ростеха» держит курс на перевод его предприятий на импортозамещающие решения, в частности, поставляя на них САПР отечественной марки «Аскон».

Предприятие «Ростеха» готово выложить за американский САПР свыше 20 млн рублей

«Тем не менее, каждый раз при выборе программных продуктов принимаются во внимание текущее состояние информационных систем предприятия, изучаются потребности клиента, проводится оценка совместимости используемых продуктов с новыми, просчитываются финансово-экономические показатели, определяющие целесообразность полной замены существующего софта, — добавили в организации. — В данном случае выбор программного обеспечения по договору был определен заказчиком. Закупалась как техническая поддержка уже имеющегося у предприятия программного обеспечения Autodesk, так и новое программное обеспечение, которое должно быть совместимо с уже используемым».

Кто выступает непосредственным заказчиком Autodesk

Анализ сайта госзакупок показывает, что летом 2016 г. «РТ-информ» уже закупал ПО Autodesk с тем же числом лицензий на Product Design Suite Premium 2016 в номенклатуре поставки. Начальная цена контракта тогда была выставлена на уровне 20,7 млн руб., а непосредственным заказчиком был заявлен научно-производственный центр газотурбостроения «Салют», входящий с 2015 г. в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК) «Ростеха». Победителем тогда стал единственный претендент — компания «Айдити».

В отношении новой закупки в «РТ-информ» подтвердили CNews, что она также осуществляется в интересах «Салюта», и, следовательно, выбор в пользу Autodesk был продиктован им.

Что именно закупается

Номенклатура поставки для «Салюта» включает годовое продление подписки на 240 пакетов вышеупомянутого ПО Autodesk Product Design Suite — решения для 3D-проектирования промышленных изделий, содержащее инструменты для моделирования, визуализации и совместной работы. В программный комплекс входят продукты AutoCAD, Inventor и Fusion 360.

Кроме того, госзаказчик намерен приобрести с трехлетней поддержкой пакеты Autodesk Product Design Collection IC — ПО для разработки промышленных продуктов и производств. В его состав входят InventorProfessional, различные версии AutoCAD, FactoryDesignUtilities, облачное хранилище на 25 ГБ, Fusion 360, NavisworksManage, ReCap 360 Pro, визуализация в A360, VaultBasic, 3ds Max.

В разговоре с CNews представители одного из участников российского рынка САПР сообщили, что в отношении данного продукта можно говорить лишь о частичной возможности его замены отечественными решениями. Например, AutoCAD заменяется легко, в то время как 3ds Max каких-либо российских аналогов не имеет.