Московский интернет вещей потребовал дополнительно 1,5 миллиарда

Для дистанционного сбора данных с городских узлов учета тепловых коммунальных ресурсов на объектах жилищного фонда Москвы столица дополнительно потратит около 1,5 млрд руб.

Дополнительные средства на коммунальную систему

На модернизацию московской ИТ-системы коммерческого учета тепла, горячей воды и еще ряда коммунальных ресурсов город в ближайшее время дополнительно потратит порядка 1,5 млрд руб. Информация о тендере на модернизацию появилась на сайте госзакупок. Заказчиком выступает пользователь ИТ-системы — столичное бюджетное учреждение «Единый информационно-расчетный центр города Москвы».

Примечательно, что эта объявленная всего неделю назад (31 июля 2017 г.) процедура на сегодняшний день уже завершена. При стартовой цене лота в 1,46 млрд руб. ценовое предложение победителя составило 1,45 млрд руб. Этим победителем оказался единственный подавший заявку претендент — компания «Альтернативные энергетические технологии».

Примечательно, что весной 2017 г. тендер с идентичным названием, сходной суммой лота и в целом одинаковым при беглом изучении техзаданием уже был проведен заказчиком. На сайте госзакупок в актуальном статусе фигурирует информация о том, что при стартовой цене лота в 1,5 млрд руб. контракт достался компании «Консул капитал», предложившей выполнить работы за 1,47 млрд руб. Конкуренцию ей безуспешно пытался составить «Инженерный центр “Энергоаудитконтроль”».

В московскую ИТ-систему учета тепла добавят 1,5 миллиарда

На момент выхода публикации в «Едином информационно-расчетном центре города Москвы» не смогли прокомментировать CNews, стал ли новый тендер перезапуском более ранней процедуры или относится к иному фронту работ. Также без ответа остался вопрос о сроках создания модернизируемой сейчас системы и ее первоначальной стоимости.

Что предстоит сделать подрядчику

Целью заказанных столицей работ заявлено получение возможности дистанционного сбора данных с городских узлов учета коммунальных ресурсов на объектах жилищного фонда Москвы.

Подрядчиком до конца декабря 2017 г. должны быть выполнены работы по монтажу приборов учета в 2580 домах, организована сеть передачи данных, создана локальная база этих данных, а также проведена интеграция счетчиков с системой.

Победителю тендера предстоит ввести в опытную эксплуатацию новые узлы учета тепловой энергии со снятием показаний и формированием почасовых (суточных) ведомостей непрерывной работы.

Как следует из тендерной документации, передача данных станет осуществляться в формате GSM. Устройства сбора подразумевают присутствие модема с поддержкой GPRS, не менее двух слотов для SIM-карт, возможность установки микросхемы SIM-чипа.