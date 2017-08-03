Видеонаблюдение на выборах Президента в 2018 г. обойдется в 2,7 миллиарда

ЦИК сообщает, что видеонаблюдение на следующих президентских выборах обойдется государству в 2,7 млрд руб. Голосовать на камеру будет примерно 85% избирателей. Отснятые материалы будут храниться в течение трех месяцев.

Заявление ЦИК

Стоимость видеонаблюдения на выборах президента РФ в 2018 г. составит 2,7 млрд руб. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николая Булаева. Он высказал уверенность, что предложения от Минкомсвязи по этому вопросу уложатся в указанную сумму. Этих средств хватит, чтобы решить все задачи ЦИК по видеонаблюдению на предстоящих выборах.

По словам Булаева, ЦИК намерена поставить камеры только на участках, расположенных в областных и районных центрах, а также других крупных населенных пунктах. В общей сложности под видеонаблюдением будут голосовать 85% граждан. Таким образом удастся сократить расходы на оборудование участков.

Хранение и доступ

Полученные в процессе выборов видеоматериалы будут храниться в течение как минимум трех месяцев. Раньше этот срок составлял год. Точный срок хранения будет оговорен в контракте Минкомсвязи с подрядчиком. Если кто-нибудь из кандидатов будет оспаривать результаты выборов в судебном порядке, срок может быть продлен. Видеоматериалы по конкретному участку будут храниться в течение всего судебного разбирательства по этому участку вплоть до вступления в силу решения суда по данному делу.

Доступ к видеозаписям будут иметь наблюдатели, каждый по своему участку, а также члены участковых избирательных комиссий, сами кандидаты и партии, которые их выдвинули. Раньше получить доступ к видеоматериалам с выборов мог практически кто угодно, следовало лишь подать соответствующий запрос. Новые сроки хранения и порядок доступа к материалом будут прописаны в постановлении, которое готовит ЦИК.

Видеонаблюдение на прошлых выборах

Впервые видеонаблюдение было введено на выборах президента РФ в марте 2012 г. Это было связано с критикой результатов выборов в Госдуму в декабре 2011 г. Камерами были оборудованы 91 тыс. избирательных участков. По словам тогдашнего главы Минкомсвязи Игоря Щеголева, было модернизировано 70 тыс. км так называемых последних миль. Всего было установлено около 180 тыс. камер и 100 тыс. компьютеров. Подрядчиком по проекту был выбран «Ростелеком», за выполнением работ наблюдало Минкомсвязи. Правительство выделило на проект 13 млрд руб., еще 7 млрд выделил «Ростелеком».

Тестовый запуск веб-трансляции выборов в России в 2012 году

Контракты на комплектацию и доставку программно-аппаратных комплексов для видеонаблюдения получили «Ситроникс» и «Крафтвей». Поставщиком ноутбуков была выбрана Lenovo, настольных компьютеров — Fujitsu, мониторов — Samsung, камер — Logitech. За бортом остались участвовавшие в тестировании компьютеров Asus, Acer, HP, IBM, а камер — Microsoft и Defender. «Крафтвей» поставлял источники бесперебойного питания Powercom.

Прямая трансляция

Прямая трансляция велась с 80 тыс. участков. С 11 тыс. участков по техническим причинам организовать трансляцию было невозможно. В день выборов к порталу Webvybory2012.ru было осуществлено 500 млн обращений, в среднем на портал заходило около 1 млн уникальных посетителей в час. Максимальная нагрузка составила 400 тыс. одновременных просмотров.

Правозащитники были недовольны тем, что лица граждан на видео были закрыты. Это делало систему видеонаблюдения неэффективной в том случае, если один гражданин решит проголосовать несколько раз на разных участках. Кроме того, несмотря на то, что подсчет голосов также можно было просмотреть, по его окончании материалы изымались из открытого доступа.

Неожиданностью, по словам Игоря Щеголева, стало и то, что наибольший интерес после Москвы и Санкт-Петербурга к наблюдению за выборами проявили иностранцы и россияне, находившиеся за рубежом. «То есть мы можем считать, что построили систему общественного наблюдения, которая открыла российские выборы всему миру. Это абсолютно уникальная система», — заявил он.

Конец проекта

После президентских выборов сеть камер свернули. Говоря о последующем использовании системы, Щеголев заметил, что построенная в ходе проекта инфраструктура «привела к тому, что у нас пропускная способность российского интернета в целом возросла в полтора раза», а во многих учебных заведениях, где располагались избирательные участки, «улучшился доступ к интернету». Отработавшие на выборах камеры должны были найти применение в сфере образования.

Видеонаблюдение на выборах больше не разворачивали — по крайней мере, в федеральном масштабе. Регионы получили право организовывать видеонаблюдение на выборах за собственный счет, но на практике делали это очень редко. На выборах в Госдуму в сентябре 2016 г. только Ленинградская и Ростовская область нашли средства чтобы оборудовать часть участков видеокамерами.

В декабре 2016 г. ЦИК обратился к Президенту России с просьбой возобновить видеонаблюдение на следующих президентских выборах. Подрядчиком вновь выступит «Ростелеком» под наблюдением Минкомсвязи. На этот раз на участках установят не аналоговые, а IP-камеры. Под наблюдение попадут не только залы голосования, как это было ранее, но и другие помещения, где можно фальсифицировать результаты.