Мониторинг ИТ-бюджетов госведомств в России полностью деградировал

Введенный в 2016 г. новый порядок утверждения ИТ-бюджетов госведомств позволил в течение всего года вносить изменения в планы информатизации федеральных органов исполнительной власти. Как показало исследование CNews, нововведение сделало невозможным оперативный анализ ИТ-бюджетов ФОИВ, который можно было делать ранее. Таким образом, наметившаяся было тенденция открытости государственных ИТ-расходов сегодня, по сути, сведена на нет. В итоге Россия отстает от других стран где налогоплательщики имеют возможность видеть не только размер, но и структуру затрат ведомств на ИТ.

Новый порядок

До 2016 г. федеральные органы исполнительной власти должны были утверждать в Минкомсвязи планы информатизации на 3 года вперед и после этого в трехдневный срок публиковать их на своих официальных сайтах. В свою очередь, Минкомсвязи размещало сводную таблицу с данными утвержденных ИТ-затрат госведомств на своем ресурсе 365.minsvyaz.ru. В последний раз там были размещены данные об ИТ-бюджетах федеральных ведомств на 2016 г.

5 мая 2016 года было принято постановление №392, которое внесло изменения в порядок утверждения планов информатизации, закрепленный постановлением №365 «О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов» от 24 мая 2010 г. Госведомства получили возможность делать это в два этапа – сначала согласовывать только первоочередные мероприятия (например, такие как эксплуатация информационных систем и ИТ-инфраструктуры), а затем в течение года – все остальные. Основное требование – чтобы сумма запланированных расходов не превышала сумму, предусмотренную статьей 242 Бюджетного кодекса РФ («Связь и информатика»).

«План информатизации может быть утвержден в составе мероприятий, закупки по которым требуется осуществить в первую очередь. При этом постановление правительства РФ № 365 предусматривает гибкий механизм планирования, в соответствии с которым план информатизации, как любой другой план, возможно редактировать путем корректировки включенных в него мероприятий по информатизации или дополнением новых мероприятий, согласованных в установленном порядке», – сообщили CNews в Минкомсвязи.

Также новой версией постановления №365 предусмотрено, что формирование, согласование и другие работы с планами информатизации должны происходить в единой системе координации информатизации Минкомсвязи России на портале eskigov.ru, созданной в соответствии с постановлением правительства РФ от 14.11.2015 №1235. На этом же портале в форме открытых данных должна размещаться информация о затратах на информатизацию органов государственной власти РФ и распределении затрат по видам деятельности. Однако на сегодняшний день эти данные представлены в крайне усеченном и противоречивом виде.

Что из этого вышло

На середину июля 2017 г. на официальных сайтах федеральных ведомств CNews удалось обнаружить около 50 планов информатизации на 2017 г. и период 2018­-2019 гг. Как правило, все они были размещены в нескольких версиях, первая из которых по большей части была датирована февралем-мартом 2017 г., а последняя – концом июня–июлем 2017 г. Некоторые ведомства включили в них если не окончательный, то максимально полный список мероприятий. Так, планом информатизации Федерального казначейства на 2017 г. от 15.02.2017 г. предусмотрены ИТ-расходы на сумму ₽12,4 млрд (₽11,8 млрд в 2016 г.). Федеральная налоговая служба еще 09.11.2016 г. запланировала потратить в 2017 г. на ИТ ₽16,3 млрд против ₽11,4 млрд в 2016 г.

В то же время, Федеральная таможенная служба на 23.05.2017 г. согласовала работы по информатизации в 2017 г. на сумму ₽1,2 млрд, в то время как ее ИТ-бюджет в 2016 г. составил ₽4,5 млрд. ФСИН, чьи ИТ-расходы в 2016 г. составляли ₽1,3 млрд, по состоянию на 01.06.2017 г. обнародовала план информатизации на сумму ₽93,7 млн. Планом информатизации Росгидромета от 19.07.2017 г. предусмотрены ИТ-мероприятия на сумму ₽12,8 млн (₽18,8 млн в 2016 г.). «Поскольку план информатизации-2017 включает только мероприятия, получившие положительные заключения Минкомсвязи России к настоящему времени, он еще не в полном объеме покрывает все выделенные Росгидромету средства федерального бюджета по 242 статье. Остальные мероприятия плана еще проходят согласование в Минкомсвязи России. Общий объем выделенных средств по 242 статье составляет 21 827,7 тысяч рублей», – ответили на запрос CNews в Росгидромете.

Данные об ИТ-бюджетах ведомств по состоянию на июль 2017 г.

Название ведомства ИТ-бюджет в 2016 году, ₽тыс. (факт) ИТ-бюджет в 2017 году,₽ тыс. (план) Дата утверждения плана информатизации ПФР 12 565 912 12 516 207 28.09.16 МВД 12 184 689 7 686 971 11.02.17 Федеральное казначейство 11 786 894 12 383 788 15.02.17 ФНС 11 210 106 16 329 240 09.11.16 Минкомсвязи 11 291 095 2 401 067 25.04.17 ФТС 4 479 714 1 240 411 23.05.17 ФСС 2 728 255 1 609 993 27.03.17 Росстат 2 489 122 1 315 391 26.05.17 Минтранс 2 050 570 1 268 614 19.05.17 МЧС 1 603 535 646 156 26.05.17 ФССП 1 333 543 1 240 093 15.03.17 ФСИН 1 304 588 93 688 01.06.17 Росреестр 1 213 069 1 393 630 24.05.17 Минздрав 847 040 1 298 919 24.05.17 Минэкономразвития 772 275 156 203 23.06.17 Росавтодор 721 380 55 356 23.05.17 Роспотребнадзор 623 834 227 884 22.06.17 Минсельхоз 552 922 176 054 26.04.17 Росимущество 544 817 683 840 01.06.17 Минтруд 466 014 48 156 19.05.17 Роструд 423 395 380 082 09.06.17 Минпромторг 422 418 371 017 20.06.17 Россельхознадзор 326 347 248 160 09.06.17 Ространснадзор 325 686 222 514 15.06.17 Минприроды 305 372 46 545 13.03.17 Рособрнадзор 298 587 8 034 14.06.17 ФФОМС 273 553 102 284 10.03.17 Счетная палата 272 610 283 623 29.03.17 Управделами Президента 220 856 153 862 23.05.17 ФАНО 215 032 208 903 24.04.17 Росстандарт 212 780 152 516 17.03.17 Минстрой 198 306 265 446 13.04.17 Минэнерго 182 460 78 437 31.05.17 Росфинмониторинг 181 484 476 480 15.02.17 Росздравнадзор 177 435 158 811 21.04.17 Росалкогольрегулирование 176 697 132 736 10.04.17 ФАС 139 869 108 258 09.06.17 Росгидромет 18 885 12 836 19.07.17

Источник: CNews Analytics, информация с сайтов ведомств, 2017

Открытой информации об ИТ-бюджетах федеральных ведомств (ФОИВ) на 2017 г. нет и на портале eskigov.ru. К слову, на него не были перенесены и размещенные ранее на 365.minsvyaz.ru данные о расходах на ИТ в 2016 г. всех федеральных органов власти, а также судов, внебюджетных фондов и пр. Создатели ресурса ограничились только инфографикой, созданной на основе информации об ИТ-расходах первой пятерки – Пенсионного фонда, Казначейства, МВД, Верховного суда и ФНС России. При этом представленные данные существенно отличаются от данных об ИТ-бюджетах в 2016 г., опубликованных на сайтах самих ведомств. К тому же в состав первой пятерки не включен традиционный лидер по ИТ-расходам – Федеральная таможенная служба. Расхождения в данных в Минкомсвязи объяснили тем, что данные на портал загружают сами ведомства, при этом преимущественно размещаются плановые показатели.

Данные о расходах ведомств в инфографике на сайте eskigov.ru отличаются от сведений на сайтах госорганов

Значительное число ведомств по состоянию на середину 2017 г. так и не согласовало свои планы информатизации с Минкомсвязи. Такой ответ на запрос CNews был получен, например, из Минюста, ПФР и ряда других ФОИВ. Не удалось также получить данные о запланированных на 2017 г. ИТ-расходах и у некоторых ФОИВ, информацию об ИТ-расходах которых ранее публиковала Минкомсвязь. Так, в ЦИК РФ CNews ответили, что не предоставляют планов информатизации, «поскольку в соответствии с п.3 постановления правительства РФ от 25.04.2012 № 394 «О мерах по совершенствованию использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов» для Центральной избирательной комиссии требования постановления № 365 носят рекомендательный характер». Представители ФСО, Конституционного суда, Уполномоченного по правам человека также заявили о том, что на них не распространяется 365 постановление.

Получается, что при установившемся новом порядке информация о плановых ИТ-бюджетах госорганов, которая, к слову, традиционно пользовалась популярностью среди читателей CNews, оказалась недоступна. Судить о расходах федеральных ведомств на информатизацию сегодня можно лишь постфактум по истечении года по данным, опубликованным на сайтах госучреждений. Единого источника такой информации, которым был призван стать портал eskigov.ru, на сегодняшний день по сути не существует.

Таким образом, наметившаяся было тенденция открытости государственных ИТ-расходов сегодня, по сути, сведена на нет. В то время как практика размещения таких данных уже существует в целом ряде стран, например, в США и Гонконге.