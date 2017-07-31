Модернизация информсистемы ФНС «подорожала» до 1,8 миллиарда

Вслед за первой очередью масштабной модернизации информсистемы ФНС, которая обойдется бюджету в 832 млн руб., ведомство запускает вторую очередь проекта, выделив на нее 950 млн руб.

Миллиардное вливание в АИС ФНС

Федеральная налоговая служба (ФНС) продолжит развивать свою автоматизированную информационную систему АИС «Налог-3», выделив на это дополнительно 950,6 млн руб. Эта сумма заявлена стартовой ценой контракта по осуществлению так называемой второй очереди проекта. Развитие касается действующей последние несколько лет версии основной информсистемы ФНС, в которой все данные налогового администрирования хранятся и обрабатываются в единой централизованной базе данных — федеральном хранилище.

Напомним, подрядчика для первой очереди этого проекта ведомство искало в апреле-мае 2017 г. При начальной цене лота в 834,6 млн руб. контракт достался Главному научному инновационному внедренческому центру (бывший ГНИВЦ ФНС), попросившему за свои услуги 832 млн руб. Конкуренцию ему безуспешно пыталась составить «ИБС экспертиза» (юрлицо интегратора IBS), предлагавшая выполнить работы без снижения стартовой цены.

В новом тендере заявки от соискателей будут приниматься до 17 августа 2017 г., а подведение итогов намечено на 22 августа. Победителю предстоит осуществить все работы до 1 декабря 2018 г., то есть до той же даты, к которой должны завершиться работы и по первой очереди проекта. С учетом заявленной цены сумма контрактов по двум очередям может составить 1,78 млрд руб.

Ранее в пресс-службе ФНС пояснили CNews, что развитие АИС ведомства выполняется очередями по мере готовности функциональных требований к системе. При этом, со слов собеседников издания можно было заключить, что тендеров на другие очереди (кроме первой и второй) в 2017 г. запущено не будет.

ФНС запускает вторую очередь модернизации своей ИС стоимостью 950 млн руб

Отметим, анализ сайта госзакупок показывает, что, начиная с 2011 г., ФНС провела по тематике развития и технического обеспечения «Налог-3» не менее двух десятков тендеров на общую сумму в несколько миллиардов рублей.

Характер работ

Целью выполнения новых работ по развитию АИС «Налог-3» ФНС объявила дальнейшую автоматизацию процессов налогового администрирования и административно-хозяйственной деятельности ведомства.

К ним относится гарантированное соблюдение регламентных процедур налогового администрирования, снижение текущих издержек налогового администрирования, в первую очередь за счет создания и внедрения системы массовой обработки и печати документов, совершенствование процедур информационного взаимодействия с органами госвласти.

Также ФНС планирует добиться сокращения трудозатрат на эксплуатацию и сопровождение своей АИС, повышения эффективности использования бюджетных средств, прозрачности управления государственными финансами, обеспечения мониторинга деятельности налоговых органов, повышения качества контрольной работы, в том числе за счет интеграции и комплексного использования информационных ресурсов, повышения информационной безопасности АИС.

Текущее состояние «Налог-3»

АИС «Налог-3»представляет собой систему, обеспечивающую автоматизацию всей деятельности ФНС, в том числе прием, обработку, предоставление данных и анализ информации, формирование информационных ресурсов налоговых органов, статистических данных, сведений, необходимых для обеспечения поддержки принятия управленческих решений в сфере полномочий ведомства и предоставления информации внешним потребителям.

К нынешнему времени ФНС уже были проведены мероприятия по созданию централизованной ИТ-инфраструктуры АИС «Налог-3», выполнены работы по разработке и внедрению в промышленную эксплуатацию прикладного программного обеспечения функционального блока № 1 (регистрация и учет налогоплательщиков) и функционального блока № 2 (имущественные налоги физических лиц).

Сейчас выполняются работы по реализации и подготовке к внедрению прикладного программного обеспечения функционального блока №3 (функции налогового администрирования юрлиц и индивидуальных предпринимателей). Были выполнены работы по миграции централизованных компонент и баз данных транзакционного и аналитического сегментов АИС «Налог-3» в систему ЦОДов.

На текущий момент основной площадкой для функционирования централизованных компонент АИС «Налог-3» является федеральный ЦОД (ФЦОД) в подмосковной Дубне, резервной площадкой — московский ЦОД. В 2017 г. запланирован перевод резервной площадки в резервный ЦОД (РЦОД) в Городце Нижегородской области.

Используемое ПО

Прикладное ПО децентрализованной архитектуры АИС «Налог-3» на федеральном уровне использует серверы баз данных Oracle Database 1g Enterprise Edition и Oracle Database 12c Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2005 и 2008, а также ОС Solaris 10, AIX 7.1, MS Windows Server 2003 Service Pack 2 и2008 R2 x64 и серверы приложений Apache Tomcat 7.0.23 (с установленными средствами криптозащиты «Криптопро JCP»).

При этом в Центральном аппарате ФНС для работы программных комплексов используются серверы баз данных Oracle Database 11g Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2005 и 2008, а также ОС MS Windows Server 2003 Service Pack 2 и Server 2008 R2 x64. Клиентское ПО функционирует на рабочих станциях под управлением ОС Windows XP или Windows 7.

Для работы программных комплексов регионального уровня используются серверы баз данных MS SQL Server 2000 SP4, 2005 Express Edition, 2008 R2 Enterprise Edition и 2012, а также серверы приложений MS Windows Server 2003 Service Pack 2 и 2008 R2 x64. Клиентское ПО регионального уровня функционирует на рабочих станциях под управлением ОС Windows XP или Windows 7.

Для работы программных комплексов местного уровня используются серверы баз данных MS SQL Server 2000 SP4, 2005 Express Edition, 2008 R2 Enterprise Edition, а также серверы приложений MS Windows Server 2003 Service Pack 2 и 2008 R2 x64. Клиентское ППО местного уровня функционирует на рабочих станциях под управлением ОС Windows XP или Windows 7.

Кроме того, на серверах приложений и рабочих станциях объектов автоматизации федерального, регионального и местного уровней в отдельных случаях устанавливается дополнительное системное ПО: XML-парсер (версия 4.0 SP2) и XML-парсер 6.0 для Windows, библиотека для работы с XML для SQL Server, Crystal Reports RunT ime и Soap Sdk 4, компоненты среды выполнения библиотек Visual C++ V8.0, компонента Xp_md5, пакет поддержки обратной совместимости для MS SQL Server 2005 (поддержка DTC и SQL-DMO), Lotu sDomino 6 и 8, Lotus Notes 6-8, Prognoz Platform, «Криптопро».

Для формирования выходных документов на серверах приложений и рабочих станциях объектов автоматизации федерального, регионального и местного уровней установлены офисные приложения типа MS Office 2003, 2007 и 2010.

ПАК машины баз данных аналитического сегмента АИС «Налог-3» построен на платформе Teradata. В среде промышленной эксплуатации используется Enterprise Data Warehouse 6700 с двумя «кликами», состоящими из двух активных и одного резервного узлов каждая, проведено объединение с Teradata Data Warehouse Appliance 2800. В среде разработки и тестирования используется Teradata Data Warehouse Appliance 2650 с тремя «кликами».

ПАК машины баз данных транзакционного сегмента АИС «Налог-3» построен на основе Oracle Exadata Database Machine X5-8 (Primary), X5-8 (Standby 1) и Oracle Exadata Database Machine X3-8 и Х2-8 (Standby 2), расположен в ЦОДе в Москве.