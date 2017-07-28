Власти объяснили, каким будет онлайн-образование в России

Законопроект об онлайн-образовании, подготовленный Минобрнауки, допускает, что учащийся может освоить учебный курс полностью удаленно, без аудиторных занятий. Образовательная организация должна позаботиться об идентификации личности своего студента, информационных материалах и многом другом.

Законопроект Минобрнауки

В России стартовало общественное обсуждение законопроекта Минобрнауки, который отрегулирует электронное образование, то есть применение интернета для дистанционного обучения. Законопроект гласит, что обучение по какому-либо образовательному курсу может быть полностью дистанционным, вообще без проведения аудиторных занятий. Такой курс в законопроекте так и называется — онлайн-курс. По его окончании проводится аттестация, студенту выдается документ о прохождении.

В то же время, есть специальности, где полностью дистанционное обучение не допускается. Список этих специальностей должно составить и утвердить Минобрнауки.

Обсуждение законопроекта завершится 9 августа 2017 г.

Основные требования

Если обучение осуществляется полностью дистанционно, потребуется идентификация личности учащегося. Учебное заведение само выбирает, каким способом ее проводить, и само же обеспечивает ее проведение. Также оно обеспечивает своего студента достаточно насыщенной информационной средой, чтобы он мог освоить программу независимо от своего местонахождения.

Минобрнауки подготовило законопроект об онлайн-образовании

Где бы ни находился учащийся, считается, что образовательный процесс проходит по адресу образовательной организации. Ее педагоги должны быть подготовлены к такой форме обучения, их подготовку обеспечивает сама организация. Также учебное заведение при необходимости консультирует студента в индивидуальном порядке по интернету. Для смешанного обучения соотношение часов аудиторных и удаленных занятий заведение определяет самостоятельно.

Цифровая образовательная среда

Законопроект был разработан в рамках приоритетного правительственного проекта «Современная цифровая образовательная среда ‎в Российской Федерации». Паспорт проекта был утвержден в ноябре 2016 г. Согласно проекту, к концу 2025 г. в России должно быть уже 11 млн учащихся, освоивших онлайн-курсы. Для этого придется начать с достижения показателя в 140 тыс. в 2017 г.

В рамках проекта планируется создать интернет-портал по онлайн-курсам, интегрированный с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) и ГИС «Контингент», а также проработать систему оценки качества полученных знаний. Количество онлайн-курсов, созданных в рамках проекта, должно достичь 3,5 тыс. Предполагается также создание специализированного открытого ПО для улучшения качества дистанционного обучения и оценки итоговых знаний и умений учащегося.

Также будет разработана правовая база, которая узаконит освоение онлайн-курсов на портале и причислит их к образовательным программам. В рамках проекта предполагается обучить новым формам работы 10 тыс. преподавателей.