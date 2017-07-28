Власти объяснили, каким будет онлайн-образование в России
Законопроект об онлайн-образовании, подготовленный Минобрнауки, допускает, что учащийся может освоить учебный курс полностью удаленно, без аудиторных занятий. Образовательная организация должна позаботиться об идентификации личности своего студента, информационных материалах и многом другом.
Законопроект Минобрнауки
В России стартовало общественное обсуждение законопроекта Минобрнауки, который отрегулирует электронное образование, то есть применение интернета для дистанционного обучения. Законопроект гласит, что обучение по какому-либо образовательному курсу может быть полностью дистанционным, вообще без проведения аудиторных занятий. Такой курс в законопроекте так и называется — онлайн-курс. По его окончании проводится аттестация, студенту выдается документ о прохождении.
В то же время, есть специальности, где полностью дистанционное обучение не допускается. Список этих специальностей должно составить и утвердить Минобрнауки.
Обсуждение законопроекта завершится 9 августа 2017 г.
Основные требования
Если обучение осуществляется полностью дистанционно, потребуется идентификация личности учащегося. Учебное заведение само выбирает, каким способом ее проводить, и само же обеспечивает ее проведение. Также оно обеспечивает своего студента достаточно насыщенной информационной средой, чтобы он мог освоить программу независимо от своего местонахождения.
Где бы ни находился учащийся, считается, что образовательный процесс проходит по адресу образовательной организации. Ее педагоги должны быть подготовлены к такой форме обучения, их подготовку обеспечивает сама организация. Также учебное заведение при необходимости консультирует студента в индивидуальном порядке по интернету. Для смешанного обучения соотношение часов аудиторных и удаленных занятий заведение определяет самостоятельно.
Цифровая образовательная среда
Законопроект был разработан в рамках приоритетного правительственного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации». Паспорт проекта был утвержден в ноябре 2016 г. Согласно проекту, к концу 2025 г. в России должно быть уже 11 млн учащихся, освоивших онлайн-курсы. Для этого придется начать с достижения показателя в 140 тыс. в 2017 г.
В рамках проекта планируется создать интернет-портал по онлайн-курсам, интегрированный с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) и ГИС «Контингент», а также проработать систему оценки качества полученных знаний. Количество онлайн-курсов, созданных в рамках проекта, должно достичь 3,5 тыс. Предполагается также создание специализированного открытого ПО для улучшения качества дистанционного обучения и оценки итоговых знаний и умений учащегося.
Также будет разработана правовая база, которая узаконит освоение онлайн-курсов на портале и причислит их к образовательным программам. В рамках проекта предполагается обучить новым формам работы 10 тыс. преподавателей.