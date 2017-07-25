«Почта России» внезапно передумала создавать собственную платежную систему

«Почта России» без объяснения причин свернула процедуру выбора подрядчика на создание платежной системы для ГИС ЖКХ. Также организация отказалась искать исполнителей и для других связанных с ГИС проектов. Общая сумма незаключенных контрактов составила 2,42 млрд руб.

Отмена тендеров по ГИС ЖКХ

«Почта России» передумала создавать собственную платежную систему для госинформсистемы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Для реализации этого проекта (в числе прочих) организация 30 июня 2017 г. объявила тендер на развитие прикладного программного обеспечения ГИС, создание связанного платежного функционала и сопровождение ПО с начальной ценой контракта в 1,42 млрд руб. Однако 19 июля на сайте госзакупок было размещено извещение об отмене процедуры выбора поставщика — без указания причин такого шага.

Кроме того, в тот же день «Почтой» был отменен еще один тендер, касающийся ГИС ЖКХ. Он также был запущен 30 июня. За 996,6 млн руб. госзаказчик намеревался выбрать подрядчика для обеспечения функционирования информсистемы, но отказался от своих планов — аналогично, без объяснения причин.

В пресс-службе «Почты России» отказались прокомментировать CNews прекращение закупочных процедур на общую сумму в 2,42 млрд руб. Вопросы редакции относительно того, будут ли перезапущены тендеры, и если да, то претерпят ли изменения их ТЗ, начальные суммы контрактов, сроки исполнения договоров и пр., остались без ответов.

«Почта России» свернула тендеры на поддержание и развитие ГИС ЖКХ на 2,42 млрд рублей

На момент публикации материала ситуацию также не смогли прокомментировать CNews в Минкомсвязи. Напомним, «Почта России» не только выступает по отношению к министерству подведомственной организацией, но и весь проект ГИС ЖКХ реализовывается совместно «Почтой», Минкомсвязи и Минстроем.

Что именно хотела закупить «Почта»

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, при выполнении работ по развитию прикладного ПО ГИС ЖКХ (первый из упомянутых тендеров) подрядчик должен был ориентироваться на установленные показатели загрузки системы: 10 млн зарегистрированных пользователей, 40 тыс. одновременно работающих пользователей, 1,4 млн посетителей в сутки, 1,7 тыс. запросов в секунду в среднем и 2,8 тыс. в пике. Время отклика для основных, часто используемых функций должно было составить 3 секунды, для второстепенных — 5 секунд.

Создаваемая платежная система должна была обеспечить доступ к своим функциям порядка 50 сотрудников «Почты» в каждом из регионов России. «Система должна обеспечить онлайн взаимодействие с операторами перевода денежных средств (ОПДС) в количестве 100 штук и 500 банковскими платежными агентами», — говорилось в ТЗ.

В целом создание платежной системы должно было обеспечить прием платежей в пользу региональных и федеральных поставщиков услуг, заключивших договоры с Оператором ГИС ЖКХ («Почтой»), в пользу поставщиков услуг, заключивших договоры с операторами перевода денег.

Из общей начальной суммы контракта в 1,42 млрд руб. непосредственно на создание платежной системы было выделено 374,7 млн руб. Кроме того, недетализированные средства были зарезервированы на разработку дополнительной функциональности системы и на ее сопровождение.

В рамках второго отмененного тендера будущий подрядчик должен был предоставить для ГИС ЖКХ каналы связи, технические и программные средства, а также в принципе обеспечить работоспособность системы.

Несколько фактов о ГИС ЖКХ

Создаваемая ГИС должна объединить всех участников рынка ЖКХ — управляющие и ресурсоснабжающие компании, федеральные органы и местные администрации, а также непосредственно жильцов — с тем, чтобы сделать жилищно-коммунальное хозяйство прозрачнее.

Проект стартовал в июле 2014 г. и осуществлялся совместно Минкомсвязью, Минстроем и «Почтой России», на субподряде у которой к работам была привлечена компания «Ланит». К концу 2016 г. в контексте проекта была сформирована нормативно-правовая база — принято два федеральных закона, а в Минюсте зарегистрировано 15 приказов, выпущенных Минкомсвязи совместно с Минстроем.

Система была аттестована на соответствия требованиям безопасности 28 апреля 2016 г., а 1 июля введена в промышленную эксплуатацию, и тогда же произошел запуск круглосуточной службы техподдержки. ГИС ЖКХ интегрирована с федеральными базами данных: Росреестра (Государственный кадастр недвижимости и Единый государственный реестр прав), Федеральной информационной адресной системы (ФИАС), ФМС, ФАС и др.