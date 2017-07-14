ИТ-детище Путина не дало МИДу купить ПО Microsoft

ФАС по итогам рассмотрения жалобы Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ пришла к выводу, что структура МИДа незаконно намеревалась закупить ПО зарубежного вендора.

Отмена закупки ПО Microsoft

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пресекла попытку главного управления по обеспечению деятельности Министерства иностранных дел закупить ПО Microsoft на 810 тыс. руб.

Поводом для внеплановой проверки надзорного ведомства послужила жалоба Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, сотрудники которого посчитали, что госзаказчик нарушил на тендере требования постановления Правительства от 16 ноября 2015 г. о запрете закупок зарубежного ПО для госорганов. В соответствии с ним, приобретать иностранный софт чиновники могут, например, если в курируемом Минкомсвязи Реестре отечественного ПО отсутствуют программы требуемого класса или представленное в Реестре ПО не соответствует специфическим требованиям заказчика.

ФАС с доводами Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ согласилась и признала жалобу обоснованной. По итогам разбирательства ФАС 10 июля 2017 г. решила выдать заказчику и оператору электронной торговой площадки предписание об устранении нарушений закона о контрактной системе, а также передать материалы дела в Управление контроля размещения госзаказа ФАС для рассмотрения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях.

ФАС усмотрела нарушение в попытке МИДа приобрести ПО Microsoft

Отметим, что на момент выхода материала проблемный тендер продолжает находиться на сайте госзакупок в статусе «работа комиссии».

Что именно хотел закупить МИД

Судя по документам, опубликованным на сайте госзакупок, заказчик уже не первый год использует ПО Microsoft и в рамках тендера собирался осуществить некий третий платеж за пять лицензий на Windows Server Standard, 54 — на Windows Remote Desktop Services, 53 — на System Center Configuration Manager Client, 29 — на Office Standard, одну — на System Center Standard, 54 — на Windows Server, 13 — на Win Enterprise.

Кроме того, в соответствии с номенклатурой поставки структура МИДа намеревалась провести «дозакупку на третий год соглашения» 11 лицензий на Office Standard, 11 — на Windows Remote Desktop Services, 11 — на WIN ENT, 12 — на System Center Configuration Manager Client, одну — на Windows Server Standard, 11 — на Windows Server.

Тип лицензии для всех программ обозначен как open value — для малого и среднего бизнеса в терминологии Microsoft.

Несколько фактов о Центре

Поручение о создании Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий президент России Владимир Путин дал по итогам форума «Интернет-экономика» в январе 2016 г.

Согласно поручению, Центр создавался на базе Института развития интернета, Ассоциации разработчиков программного обеспечения и Экспертного центра электронного государства.

Директором Центра выступает Илья Массух — общественный деятель, президент Фонда информационной демократии, экс-замминистра связи и массовых коммуникаций России. В 2008-2012 гг. он принимал участие во внедрении систем электронного правительства и разработке портала госуслуг. Кроме того, он курировал проект онлайн-трансляции выборов Президента России «Вебвыборы-2012».

В конце мая 2017 г. Центр добился отмены госзакупки «Росархивом» программных решений, совместимых с платформой Microsoft Windows и процессорами Intel.