Госсектору запретили покупать иностранное ГЛОНАСС-«железо»

Правительство добавило в список иностранного «железа», запрещенного при госзакупках, аппаратуру ГЛОНАСС, электросигнализацию и оборудование для управления дорожным движением. Мотивировка: в России производятся свои аналоги, не уступающие по характеристикам.

Расширение запрета на «железо»

Правительство расширило список зарубежных радиоэлектронных изделий, на которые распространяется ограничение при совершении госзакупок, добавив в него аппаратуру ГЛОНАСС. Соответствующее постановление было подписано 6 июля 2017 г., с сегодняшнего дня его можно найти на сайте Правительства России.

Помимо аппаратуры ГЛОНАСС в перечень были добавлены устройства электрической сигнализации, как звуковой, так и световой, а также электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах.

Свои действия правительство поясняет тем, что в России уже производятся микросхемы и модули для ГЛОНАСС, а также светосигнальная аппаратура «с характеристиками, не уступающими зарубежным аналогам». Принятое решение должно повысить ее конкурентоспособность и посодействовать дальнейшему развитию этого рынка в России.

Ограничение на закупки «железа»

В сентябре 2016 г. вышло постановление правительства, ограничивающее закупки иностранной радиоэлектронной продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Перечень продукции, на госзакупки которой ввели ограничения, содержит, в том числе, сотовые телефоны, ноутбуки, планшетные компьютеры, кассовые терминалы, банкоматы, электронные схемы интегральные, клавиатуры, принтеры, графопостроители, терминалы ввода/вывода данных, сканеры, мониторы и пр. (всего более 100 наименований).

Аппаратура ГЛОНАСС попала в список запрещенной иностранной техники

Согласно постановлению, при осуществлении закупок этих видов радиоэлектронной продукции госзаказчик обязан отклонить все иностранные заявки при условии, что на конкурс поступает как минимум две заявки, предлагающие поставку аналогичного оборудования российского производства или производства стран Евразийского экономического союза.

Запрет на иностранный софт

В ноябре 2015 г. Правительство России утвердило разработанные Минкомсвязи ограничения на допуск иностранного ПО при осуществлении государственных и муниципальных закупок, а также правила формирования и ведения Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Закупки госведомств были ограничены продуктами, включенными в реестр, за исключением тех случаев, когда в нем отсутствует ПО с необходимыми характеристиками. Сайт реестра впервые был запущен в январе 2016 г.

Для проведения экспертизы ПО на предмет включения его в реестр Минкомсвязи создало специальный экспертный совет. В него вошли представители ведомств, участники по предложениям ассоциаций российских разработчиков ПО, научные и образовательные организации, а также организации, осуществляющие инновационную деятельность или поддержку такой деятельности. В настоящий момент в реестре насчитывается более 3 тыс. продуктов.