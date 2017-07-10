Минэкономразвития незаконно потратило на ИТ 600 млн рублей

Минэкономразвития потратило на ИТ-мероприятия около 596 млн руб. в отсутствие утвержденного плана информатизации. Кроме того, информационные системы министерства, отвечающие за федеральные инвестиции, не обмениваются данными с системой «Электронный бюджет».

Незаконная информатизация

В 2016 г. Минэкономразвития потратило на информатизацию около p596 млн до того, как был утвержден план информатизации на указанный год. Кроме того, ведомство до сих пор не предоставило в Минкомсвязи отчет о выполнении этого плана. К таким выводам пришла Счетная палата в ходе проверки использования госбюджета в министерстве.

Также в 2016 г. Минэкономразвития пользовалось объектами ИКТ-инфраструктуры, которые еще не были введены в эксплуатацию. Речь идет об объектах, на которые в 2004-2015 гг. было потрачено около p145,2 млн. В одних случаях деньги шли на создание, в других – на модернизацию или иное развитие объектов.

Работа информационных систем

У Счетной палаты также есть замечания к работе федеральных информационных систем, с помощью которых формируется и реализуется федеральная адресная инвестиционная программа (ФАИП) Минэкономразвития. Эти системы не обмениваются информацией с государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет». «Электронный бюджет» – это единая система, позволяющая перевести весь бюджетный процесс в электронную форму и повысить его прозрачность путем размещения открытой информации на одном портале. Финальный этап формирования «Электронного бюджета» планируется завершить в 2020 г.

Счетная палата проверила расходование бюджетных средств в Минэкономразвития

Счетная палата опасается, что без взаимодействия между «Электронным бюджетом» и теми информационными системами, которые отвечают за ФАИП, Минэкономразвития не проводит должный анализ бюджетных расходов и не все из этих расходов включает в ФАИП. Например, в 2016 г. в ФАИП не попали бюджетные ассигнования на капитальные вложения. По состоянию на 1 января 2017 г. объем бюджетных средств, занесенных в ФАИП за 2016 г., составлял p765,4 млрд.

Дальнейшие действия сторон

По итогам проверки Счетная палата направит уведомления в Минэкономразвития, подведомственное ему ФБУ «УАЗ Минэкономразвития России», а также в Министерство финансов и в палаты Федерального Собрания.

На просьбу CNews прокомментировать ситуацию в Минэкономразвития ответили, что «по всем замечаниям, отмеченным контрольным органом, Министерством ранее были приняты меры по их устранению и недопущению аналогичных недостатков в дальнейшей работе». Кроме того, в настоящий момент «в основном уже выполнены мероприятия по устранению выявленных нарушений». Минэкономразвития также успело направить в Счетную палату уточненные отчетные документы за 2016 г., согласованные с Минфином.