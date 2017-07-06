Идея Минкомсвязи вырастить миллион программистов грозит России «индийской ловушкой»

Минкомсвязи и АСИ опосредованно поспорили на тему того, сколько России требуется программистов. Конструктивные, казалось бы, усилия государства по наращиванию числа ИТ-специалистов не самой высокой квалификации могут обернуться скачком безработицы на фоне развития искусственного интеллекта.

Министр связи хочет больше программистов

Продвигаемая Минкомсвязи не первый год идея о том, что России требуется огромное число программистов — примерно в два раза больше, чем сейчас, — подверглась критике со стороны Агентства стратегических инициатив. Своеобразный обмен мнениями произошел на состоявшемся под председательством Президента Владимира Путина заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. На этом мероприятии обсуждался подготовленный Правительством проект программы «Цифровая экономика», которая призвана определить развитие страны на ближайшие годы в контексте упора на новые технологии.

Выступая с ключевым докладом по этой теме, глава Минкомсвязи Николай Никифоров отметил, что в России сегодня трудятся примерно 500 тыс. программистов. «Мы считаем, что должный технологический задел мы сможем обеспечить, если будем наращивать и ставить целевую задачу достигать уровня в один миллион занятых в сфере информационных технологий», — сказал он.

Через некоторое время микрофон оказался в руках Дмитрия Пескова — директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ). Эта некоммерческая организация была в 2011 г. создана Правительством для продвижения приоритетных госпроектов. Председателем ее наблюдательного совета выступает Путин.

На обсуждении госпрограммы «Цифровая экономика» АСИ на глазах у Путина поспорило с Минкомсвязи о требующемся России числе программистов

«Мы понимаем, что для прорыва нам не нужен миллион программистов, нам нужно, по нашим подсчетам, 120 тысяч высококвалифицированных инженеров и программистов, потому что если мы переучим всех, и они будут не очень грамотные, то мы попадем в ловушку, в которую сейчас попали наши индийские коллеги», — заявил он.

По заверению Пескова, Индия 10 лет инвестировала гигантские средства в подготовку массовых низкоквалифицированных программистов, но сейчас на новой волне технологической революции «их всех прекрасно замещает искусственный интеллект в дата-центрах, в центрах обработки голоса, во многих сервисах большого количества».

Молчание Минкомсвязи

Отметим, что Никифоров не первый год выступает с заявлениями о «системном дефиците кадров в ИТ-отрасли» России, ратуя за увеличение числа программистов. В этом направлении Минкомсвязи, в частности, прилагает совместные усилия с Минобрнауки. «Мы увеличиваем ежегодно объем госзаказа на ИТ-специалистов, — сообщал министр 20 апреля 2016 г. на расширенном заседании годовой коллегии своего ведомства. — Контрольные цифры приема по ИТ-специальностям на 2016–2017 учебный год увеличились на 31% по сравнению с предыдущим учебным годом и на 70% за последние два года».

Что касается прозвучавших заявлений Пескова, то на момент публикации этого материала пресс-служба Минкомсвязи их прокомментировать не смогла.