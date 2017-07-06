Идея Минкомсвязи вырастить миллион программистов грозит России «индийской ловушкой»
Минкомсвязи и АСИ опосредованно поспорили на тему того, сколько России требуется программистов. Конструктивные, казалось бы, усилия государства по наращиванию числа ИТ-специалистов не самой высокой квалификации могут обернуться скачком безработицы на фоне развития искусственного интеллекта.
Министр связи хочет больше программистов
Продвигаемая Минкомсвязи не первый год идея о том, что России требуется огромное число программистов — примерно в два раза больше, чем сейчас, — подверглась критике со стороны Агентства стратегических инициатив. Своеобразный обмен мнениями произошел на состоявшемся под председательством Президента Владимира Путина заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. На этом мероприятии обсуждался подготовленный Правительством проект программы «Цифровая экономика», которая призвана определить развитие страны на ближайшие годы в контексте упора на новые технологии.
Выступая с ключевым докладом по этой теме, глава Минкомсвязи Николай Никифоров отметил, что в России сегодня трудятся примерно 500 тыс. программистов. «Мы считаем, что должный технологический задел мы сможем обеспечить, если будем наращивать и ставить целевую задачу достигать уровня в один миллион занятых в сфере информационных технологий», — сказал он.
Через некоторое время микрофон оказался в руках Дмитрия Пескова — директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ). Эта некоммерческая организация была в 2011 г. создана Правительством для продвижения приоритетных госпроектов. Председателем ее наблюдательного совета выступает Путин.
«Мы понимаем, что для прорыва нам не нужен миллион программистов, нам нужно, по нашим подсчетам, 120 тысяч высококвалифицированных инженеров и программистов, потому что если мы переучим всех, и они будут не очень грамотные, то мы попадем в ловушку, в которую сейчас попали наши индийские коллеги», — заявил он.
По заверению Пескова, Индия 10 лет инвестировала гигантские средства в подготовку массовых низкоквалифицированных программистов, но сейчас на новой волне технологической революции «их всех прекрасно замещает искусственный интеллект в дата-центрах, в центрах обработки голоса, во многих сервисах большого количества».
Молчание Минкомсвязи
Отметим, что Никифоров не первый год выступает с заявлениями о «системном дефиците кадров в ИТ-отрасли» России, ратуя за увеличение числа программистов. В этом направлении Минкомсвязи, в частности, прилагает совместные усилия с Минобрнауки. «Мы увеличиваем ежегодно объем госзаказа на ИТ-специалистов, — сообщал министр 20 апреля 2016 г. на расширенном заседании годовой коллегии своего ведомства. — Контрольные цифры приема по ИТ-специальностям на 2016–2017 учебный год увеличились на 31% по сравнению с предыдущим учебным годом и на 70% за последние два года».
Что касается прозвучавших заявлений Пескова, то на момент публикации этого материала пресс-служба Минкомсвязи их прокомментировать не смогла.