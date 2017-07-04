Выходец из «Ростеха» возглавил структуру АФК «Система», сорвавшую оборонный заказ на 5 млрд

Входящий в АФК «Система» холдинг РТИ назначил нового гендиректора — выходца из «Ростеха». РТИ при этом находится в центре судебного разбирательства по иску к нему Минобороны на 5 млрд. По новым данным, он связан со срывом ОКР по созданию Национального центра управления обороной России.

Назначение в РТИ

Покинувший в конце 2016 г. «Ростех» Максим Кузюк получил назначение на пост генерального директора холдинга РТИ, основным акционером которого выступает АФК «Система». Информация о том, что кандидатура Кузюка была 30 июня 2017 г. одобрена советом директоров РТИ, появилась сегодня на сайте холдинга.

В структуре «Ростеха» топ-менеджер с июня 2012 г. возглавлял входящий в госкорпорацию холдинг «Технодинамика», предприятия которого производят системы и агрегатов воздушных судов. Основной деятельностью РТИ на его сайте заявлено создание наземных информационных средств для стратегических систем воздушно-космической обороны России, миссия которых заключается в обеспечении национальной безопасности. РТИ выступает головным исполнителем работ по созданию и модернизации наземных информационных средств систем предупреждения о ракетном нападении, противоракетной обороны и контроля космического пространства.

На новом месте Кузюк сконцентрируется на реализации стратегии компании, повышении ее операционной эффективности, поиске новых возможностей по развитию бизнеса, сообщает пресс-служба работодателя.

Максим Кузюк после «Ростеха» получил назначение на пост главы проблемного актива АФК «Система»

В должности гендиректора РТИ он сменил Игоря Бевзюка, проработавшего на своем посту меньше года. Как ранее писал «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, у Бевзюка возникли разногласия с АФК «Системой» на фоне существенного падения выручки и операционной прибыли вверенной ему структуры.

Иск Минобороны к РТИ. Новые подробности

Напомним, в мае 2017 г. стало известно о том, что Минобороны обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к РТИ на сумму в p4,97 млрд. Суть претензий министерства тогда была не ясна. Однако с тех пор в публичном доступе появилось определение суда о принятии искового заявления к производству, в котором упоминается, что неустойку с РТИ Минобороны пытается взыскать по государственному контракту № 14000011 от 06 июня 2014 г.

Как показал анализ базы решений ФАС, эти номер и дата фигурируют в материалах проходившего в 2015 г. разбирательства антимонопольного ведомства с привязкой к контракту «на выполнение опытно-конструкторской работы по созданию Национального центра управления обороной Российской Федерации (шифр “Центр-2014”)». О запуске этого центра в полном объеме Минобороны сообщило еще в начале декабря 2014 г. Однако, судя по должности одного из фигурантов разбирательства ФАС (директора научно-тематического центра — 4 ОАО РТИ — главного конструктора 2-й очереди ОКР «Центр-2014» Александра Лаговиера), проблемный фрагмент опытно-конструкторских работ связан с последующим этапом проекта.

Ближайшее заседание суда по 5-миллиардному иску Минобороны назначено на 17 августа 2017 г.

Интеграция «Ростеха» с АФК «Система»

Отметим, что предыдущий трудовой опыт Максима Кузюка хорошо сочетается с обнародованными 19 июня 2017 г. планами АФК «Система» и входящей в «Ростех» «Росэлектроники» создать совместное предприятие в области микроэлектроники. Объединенная компания начнет существование до конца I кв. 2018 г., контрольный пакет ее акций получит «Система». К созданию предприятия могут быть привлечены независимые инвесторы.

В новообразованную компанию будут переданы те активы «Системы» и «Росэлектроники» которые непосредственно связаны с разработкой, производством и сертификацией электронной компонентной базы. Список активов ещё не утвержден, он примет свой окончательный вид после комплексной проверки объекта инвестирования

Трудовая биография Максима Кузюка

Максим Кузюк родился в 1975 г. В 1998 г. окончил Московский физико-технический институт по специальности «Прикладная математика и физика». В 2006 г. получил степень МВА в школе IMD в швейцарской Лозанне.

С мая 2004 г. по декабрь 2006 г. он проработал в должности заместителя генерального директора в «Дриллтек рус» в Москве. С февраля 2007 г. по январь 2011 г. — на посту директора The Boston Consulting Group. С января 2011 г. по июнь 2012 г. — на позиции гендиректора в группе компаний «Ижмаш» (концерн «Калашников»).