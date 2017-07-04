«Дочка» «Билайна» получит компенсацию от распродажи частот на Украине

Власти Украины проведут аукцион по продаже 4G-частот в диапазонах 1800 МГц и 2,6 ГГц. Начальная стоимость лотов по ним составит $240 млн. Существующие пользователи частот в данных диапазонах, в частности, «Киевстар», получат компенсации от победителей аукциона.

Правительство Украины дало старт 4G-аукционам

Кабинет министров Украины принял постановление об установлении минимальной стоимости частот для сетей четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE, которые будут разыграны на предстоящих аукционах. Как передает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Александра Жирновского, главу Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ). Начальная стоимость всех выставляемых частот составит 6,3 млрд гривен ($242 млн).

Всего НКРСИ определило пять пригодных для LTE частотных диапазонов: 800 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 2,3 ГГц и 2,6 ГГц. Однако аукционы будут проведены только по двум диапазонам: 1800 МГц и 2,6 ГГц, так как в остальных диапазонах пока не удалось улалдить вопросы с действующими пользователями радиочастот. Начальная стоимость частот, выставляемых на аукционе в диапазоне 2,6 ГГц, составит 2,3 млрд гривен ($88 млн), в диапазоне 1800 МГц — 4 млрд гривен ($154 млн).

Кто сейчас владеет частотами на Украине

Сейчас на Украине три сотовых оператора стандарта GSM, владеющих частотами в диапазонах 900 МГц и 1800 МГц: «Киевстар» (входит в группу Veon, работающую в России под брендом «Билайн»), «ВФ Украина» (торговая марка Vodafone, принадлежит российскому МТС) и «Астелит» (торговая марка Lifecell). Эти же операторы в 2015 г. получили частоты для сетей третьего поколения сотовой связи (3G) стандарта UMTS в диапазоне 2,1 ГГц.

Украина продаст 4G-частоты за $240 млн, «дочка» «Билайна» получит компенсацию

Кроме того, «Тримоб» — «дочка» «Укртелекома», главного на Украине оператора фиксированной связи — владеет 3G-частотами. Также в диапазоне 800 МГц работают сотовые операторы стандарта CDMA — «Интертелеком» и PeopleNet.

В диапазонах, которые могут быть задействованы для LTE, есть и другие пользователи. В частности, диапазон 2,6 ГГц практически полностью занят компанией «MMDS-Украина», принадлежащей холдингу SCM Рината Ахметова. Компания изначально занималась беспроводным телевидением стандарта MMDS, затем перешла на технологию беспроводной передачи данных стандарта WiMax. Диапазон 2,3 ГГц занят WiMAX-операторами Giraffe (им руководит экс-глава «Киевстара» Игорь Литовченко) и «Эс-лайн» (принадлежит российскому бизнесмену Евгению Ройтману).

Как удалось договориться с текущими владельцами частот

В конце прошлого года НКРСИ удалось достичь договоренностей с операторами, занимающими частоты в диапазонах 1800 МГц и 2,6 ГГц, о неполном отказе от частот в обмен на получение компенсаций от их будущих пользователей. Это и позволило дать старт частотному аукциону в этих диапазонах.

Согласно презентации, которую Александр Жирновский недавно показывал депутатам Верховной Рады, компания «MMDS-Украина» из 184 МГц частот, занимаемых ею в диапазоне 2,6 ГГц, готова освободить 100 МГц. Это позволит обеспечить в данном диапазоне 8 блоков, в каждом из которых может использоваться по две парные полосы частот шириной по 5 МГц каждая. На данных частотах будет применяться одна из двух разновидностей технологии LTE — частотного разделения каналов (FDD).

В диапазоне 1800 МГц наибольшая полоса частот сейчас принадлежит «Киевстару», на втором месте — «ВФ Украина», на третьем — «Астелит». Согласно презентации Жирновского, все три оператора сдадут имеющиеся у них частоты в этом диапазоне, получив при этом приоритетное право на обратный выкуп части из них.

После проведения аукциона у «Киевстара» в данном диапазоне будет два парных бока частот шириной по 25 МГц каждый, у «ВФ Украина» — два блока шириной по 20 МГц, у «Астелита» — два блока шириной по 15 МГц. Еще три блока частот в этом диапазоне, в каждом из которых по две полосы шириной по 5 МГц каждая, будут проданы в ходе открытых торгов. При этом «Киевстар» сможет получать компенсацию от победителей этих лотов за сданные им частоты.

Что касается диапазонов 800 МГц, 900 МГц и 2,3 ГГц, то пока в этих диапазонах не удается договориться с действующими пользователями частот об их перераспределении, сообщил Жирновский. Наиболее сложная ситуация с диапазоном 800 МГц, где, помимо операторов связь, частоты также используются военными и телевидением. В диапазоне 900 МГц, помимо операторов связи, также работают спецпользователи.

«Коррупционные риски»

У участников украинского рынка нет уверенности, что аукцион по продаже 4G-частот состоится в этом году. В начале мая 2017 г. премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о наличие «коррупционных рисков» в подготовленном НКРСИ проекте постановления о проведении 4G-акционов. Впоследствии Печерский районный суд Киева выдал санкцию Генпрокуратуры на получение доступа к документам НКРСИ.

В пресс-службе «Киевстара» заявили CNews, что компанию устраивают условия предстоящего 4G-аукциона, а начальная цена частот в диапазоне 1800 МГц соответствует результатам последних частотных аукционов в Европе. В компании также добавили, что именно «Киевстар» выступает основным «донором» частот в данном диапазоне, отдавая частоты общей шириной в 37 МГц. При этом условия аукциона обеспечивают существующим сотовым операторам приоритетный выкуп частот в этом же диапазоне, что дает возможность непрерывного ведения бизнеса.

В пресс-службе МТС не ответил CNews на запрос относительно участие украинской «дочки» компании в будущем аукционе.