Скандально известному главе «Почты России» нашли замену

Гендиректор «Почты России» Дмитрий Страшнов покинул свой пост. Временно исполнять его обязанности станет замгендиректора предприятия Ольга Осина. Новый постоянный руководитель организации еще не назначен, но наиболее вероятным кандидатом является замглавы Минэкономразвития Станислав Воскресенский.

Страшнов ушел из «Почты России»

Гендиректор госпредприятия «Почта России» Дмитрий Страшнов покинул свой пост. Контракт с ним истек 1 июля 2017 г., новый контракт куратор предприятия — Минкомсвязи — продлевать не стало.

Временно исполняющим обязанности гендиректора «Почты» назначена замгендиректора предприятия Ольга Осина. Приказ об этом подписал министр связи Николай Никифоров. О том, кто возглавит предприятие на постоянной основе, официально не сообщается.

Новым главой «Почты» может стать Станислав Воскресенский

Источник CNews в правительстве говорит, что «Почту» возглавит заместитель министра экономического развития Станислав Воскресенский. Он родился в 1976 г. В 2004-2008 гг. работал в экспертном управлении Администрации Президента. В 2008-2012 гг. был замминистра экономического развития, затем работал в полпредстве Президента в Северо-Западном федеральном округе. В 2014 г. вновь стал заместителем министра.

«Почта России» на переправе: место Дмитрия Страшнова предположительно займет замминистра экономики

Слухи о предстоящем уходе Страшнова ходят с начала года. Среди кандидатов на его пост назывались другой заместитель министра экономического развития — Николай Подгузов, член правления госкорпорации «Ростех» Сергей Куликов и Светлана Сагайдук, которая до марта 2017 г. была зампредом «Сбербанка».

В пресс-службе «Почта России» не прокомментировали ситуацию.

В чем были претензии к Страшнову

Напомним, Дмитрий Страшнов возглавил «Почту России» весной 2013 г., до этого он руководил российским офисом сотового оператора Tele2. Изначально Минкомсвязи заключило с ним контракт на один год, в 2014 г. контракт был продлен еще на три года.

Однако в конце 2016 г. Генпрокуратура «подняла шум» из-за условий работы Страшнова. Выяснилось, что размер полученного им вознаграждения за 2014 г. составил p95 млн при средней зарплате по предприятию в p15-20 тыс. в месяц. При этом максимальное соотношение вознаграждений руководителей госпредприятий к средней зарплате сотрудников в России установлено на уровне восьми, если иное специально не установлено для данного предприятия.

Кроме того, состоявшееся в 2014 г. продление контракта со Страшновым, в отличие от его первоначального контракта, не было согласовано с правительством. После выявленных нарушений Минкомсвязи начало «работу над ошибками». Никифоров подписал приказ, разрешающий руководителям «Почты» получать в 500 раз больше средней зарплаты по предприятию. Также Минкомсвязи — уже по согласованию с правительством — заключило новый контракт со Страшновым, но только до 1 июля 2017 г.

Главным достижением Дмитрия Страшнова на посту главы «Почты» можно считать создание почтового банка: соответствующий проект был начат в 2015 г. совместно с ВТБ. Также Страшнов активно выступал за акционирование предприятия, но соответствующий законопроект пока не одобрен Госдумой.