Минобороны, МВД и ИТ-компании выставили ИТ-дочке «Ростеха» счета на 700 млн
Дочернюю ИТ-структуру «Ростеха» — разработчика ОС «Заря» и модуля доверенной загрузки «Центурион» — за несколько месяцев завалили исками на сотни миллионов рублей. В числе кредиторов Минобороны, МВД, «Ай-теко», «Сервионика», «Т-платформы» и даже еще одна дочка «Ростеха» — «РТ-информ».
ИТ-дочку «Ростеха» завалили исками
Как выяснил CNews, в отношении входящего в «Ростех» Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ) сейчас в производстве находится сразу более десяти крупных и множество мелких судебных дел по различным искам госорганов и ИТ-компаний. Их общая сумма превышает p700 млн. Крупные иски были поданы за последние десять месяцев, преимущественно в 2017 г.
Так, 19 сентября 2016 г. в Арбитражный суд Москвы поступило заявление от НИИ «Центрпрограммсистем» с претензиями на p52,4 млн. В апреле суд иск полностью удовлетворил, но ответчик подал апелляцию. 18 ноября 2016 г. на ЦНИИ ЭИСУ пожаловалась суперкомпьютерная компания «Т-платформы», выставив счет почти на p22 млн. 1 декабря 2016 г. на институт пожаловалось МВД — на p14 млн. 16 января 2017 г. в суд поступил иск на p99,5 млн от другой дочерней ИТ-структуры «Ростеха» — компании «РТ-информ». 15 февраля свои претензии на p21 млн обозначил НПЦ информационных региональных систем.
С 24 января по 30 мая 2017 г. с четырьмя исками на общую сумму в p185,2 млн в суд обратилось Минобороны. 31 мая счета на p100,6 млн институту выставила компания «Ай-теко», а 20 июня иск на p179,6 млн подала ее «дочка» — «Сервионика». Кроме того, в производстве находится множество мелких дел на общую сумму в несколько десятков миллионов.
Анализ базы судебных решений показывает, что последние годы ЦНИИ ЭИСУ регулярно становился мишенью для исков различных организаций, однако сопоставление данных за 2016-2017 гг. показывает, что за последние месяцы судебно-финансовая нагрузка на институт возросла примерно в 10 раз.
Для понимания того, что для института могут значить p700 млн, приведем данные «Контур.фокуса». По ним в 2015 г. выручка ЦНИИ ЭИСУ по открытым госконтрактам составила p2,7 млрд при чистом убытке в p605,7 млн. Однако источник CNews, знакомый с ситуацией, заверяет, что институт сейчас работает в обычном режиме, и перспектива банкротства даже не рассматривается.
С официальными представителями ЦНИИ ЭИСУ CNews связаться не удалось. В пресс-службе «Ростеха», а также во входящей в него «Объединенной приборостроительной корпорации» (ОПК), в контур которой институт был включен до недавнего поглощения ОПК ростеховским же холдингом «Росэлектроника», и в самой «Росэлектронике» не ответили на вопросы CNews относительно того, насколько оправданы претензии истцов, и не рискует ли институт стать банкротом.
На что жалуются истцы
Информации о том, что именно стало причиной исков, ни по одному из описанных дел в публичном доступе сейчас нет. Некоторые из дел находятся на ранней стадии производства, поэтому какие-то открытые данные могут появиться позже. Однако, как показывает практика большей части дел, в силу оборонной специфики ЦНИИ ЭИСУ, на определенном этапе разбирательства либо от ответчика, либо от истца, либо от обоих сразу в суд для приобщения к делу поступают секретные документы, и рассмотрение иска переводится в закрытый режим.
В частности, это уже произошло в делах по двум искам Минобороны и искам МВД, Центрпрограммсистем и «РТ-информ». В пресс-службе «Т-платформ» сообщили CNews, что в рамках дела по иску компании ответчик также успел заявить ходатайство об отложении судебного заседания для приобщения секретных документов, поэтому какие-либо комментарии уже невозможны.
На запросы CNews в «Ай-теко» и «Сервионику» ответил руководитель юридического управления «Ай-теко» Дмитрий Хасанов, который подтвердил факты подачи компаниями исков о взыскании дебиторской задолженности, однако от комментариев отказался.
Отметим, что ЦНИИ ЭИСУ был передан в ведение «Ростеха» от Минобороны только в 2014 г. Поэтому часть проблемных контрактов могла быть заключена истцами с институтом при старых хозяевах. Определенно так и произошло с контрактом «Центрпрограммсистем». Дата его подписания фигурирует в базовой информации об иске — 29 июля 2010 г. В какой мере это относится и к другим контрактам, в «Ростехе» и его структурах CNews также не ответили.
У ЦНИИ ЭИСУ есть шанс «отыграться» одним махом
База судебных решений показывает, что в качестве истца ЦНИИ ЭИСУ по отношению к другим организациям выступает по сравнению с обратной ситуацией крайне редко и обычно с претензиями на некрупные суммы. Однако 13 марта 2017 г. институт подал иск к еще одной структуре «Ростеха» — научно-производственному объединению «Импульс» — на сумму в 592,6 млн.
Разбирательство уже также перешло в закрытый режим, поэтому подоплека претензий не известна.
Несколько фактов о ЦНИИ ЭИСУ
Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления был образован в 1969 г. Его главной задачей стало обеспечение руководства федеральных органов власти при принятии ими решений о стратегических и тактических задачах развития оборонной промышленности страны.
До 1998 г. институт находился в ведении Миноборонпрома. С 1999 по 2010 гг. — Минпромторга. Затем — Минобороны, с 2014 г. — «Ростеха».
Сейчас организация позиционируется как общесистемный институт информационно-технологического и экономико-аналитического профиля, который действует в оборонно-промышленном комплексе и выступает ведущей организацией, осуществляющей научно-техническое сопровождение и выполнение ключевых работ по проблемам совершенствования, модернизации, развития технической основы управления и связи в сфере оборонно-промышленного комплекса. Общая численность сотрудников составляет около 800 человек.
Среди продукции института — операционные системы семейства «Заря», ОС «Рассвет», аппаратно-программный модуль доверенной загрузки «Центурион», программно-аппаратный комплекс «Паутина», ПО системы мониторинга и диагностики «Аргус», ПО системы резервного копирования «Ковчег», геоинформационная система «Позиция», система оптического распознавания текста «Буквоед» и др.