В России пресекли воровство ресурсов ЖКХ пылесосами, заблокировав 110 сайтов

Прокуроры Тюменской области добились запрета на доступ более чем к 110 интернет-ресурсам с обучающими материалами для хищения коммунальных ресурсов.

Счет невозможно провернуть назад



Прокуроры Тюменской области добились блокировки более 110 ресурсов, которые обучали хищению коммунальных ресурсов. Согласно официальному сообщению Генеральной прокуратуры России, тюменским блюстителям закона в ходе мониторинга интернета удалось выявить сайты, на которых были размещены текстовые и видеоматериалы, обучающие различным способам хищения коммунальных ресурсов, включая газ, воду и электроэнергию.

По итогам рейдов тюменскими прокурорами было направлено в суды более сотни заявлений о признании информации, размещенной на страницах интернет-ресурсов, запрещенной к распространению.

В результаты все иски были удовлетворены, доступ к ресурсам с противоправным контентом в настоящее время заблокирован.

По мелочи в крупных масштабах

Предметом расследования тюменских прокуроров стали самые различные методы жульничества и воровства ресурсов ЖКХ. Так, они обратили внимание на размещенные в интернете рекомендации по воровству воды. Эти рекомендации, главным образом, были адресованы дачникам, использующим воду в большом количестве для полива своих приусадебных участков.

В Сети нашлось множество интернет-сайтов с публикациями материалов об остановке или отмотке счетчиков потребления газа, воды и электроэнергии с целью незаконного уменьшения платы. На некоторых сетевых ресурсах даже обнаружились материалы, рассказывающие о способах отмотки счетчиков воды с помощью пылесоса.

Установка счетчика расхода воды

По данным Тюменской прокуратуры, особой популярностью в интернете пользуются видеосюжеты с материалами, обучающими хищению коммунальных ресурсов. Например, один из видеосюжетов, заблокированный по требованию прокуратуры Тюменского района и рассказывавший о способе остановить счетчик воды без магнита, имел на момент блокировки более 1,7 млн просмотров.

Блокировки не вписавшихся в законы онлайн-сервисов

Практика блокировки онлайн-ресурсов, публикующих противоправный контент или торгующих товарами в обход запретов, имеет в России многолетнюю историю. Так, еще весной 2015 г. Роскомнадзор по решению суда заблокировал доступ к интернет-магазину Magnetgold.ru, предлагавшему в своем ассортименте магниты специально для искажения показаний счетчиков ЖКХ с инструкцией по их применению.

Согласно картотеке судебных решений Sudact.ru, данное решение вынес городской суд Анапы (Краснодарский край). Истцом выступила местная прокуратура, ответчиком – управление Роскомнадзора по Краснодарскому краю.

Весной 2016 г. Роскомнадзор по решению суда внес в Реестр запрещенных сайтов интернет-ресурс поставщика продуктов для отелей, ресторанов и предприятий общественного питания «Восток-Запад».

Прокуратура обнаружила на сайте продукты из стран ЕС, ввоз которых в России был запрещен летом 2014 г. («санкционные продукты»), в частности мясо крупного рогатого скота, свинина, колбасы и аналогичные мясные продукты. Согласно картотеке sudact.ru, решение о блокировке ресурса принял Белореченский районный суд Краснодарского края. С иском в суд обратился местный прокурор, попросив признать ресурс поставщика продуктов информацией, запрещенной к распространению в России.

Свежие антипиратские законы

В середине июня 2017 г. Госдума с изменениями приняла законопроект о блокировке «зеркал» пиратских сайтов, согласно которому, для признания сайта «зеркалом» достаточно будет заключения Минкомсвязи.

Минкомсвязи должно будет выносить решение о признании сайта «зеркалом» в течении суток. Срок удаления поисковиками ссылок на пиратские ресурсы и их «зеркала» будет сокращен с трех до одних суток. Провайдеры также должны будут блокировать доступ к «зеркалам» пиратских ресурсов в течение одних суток.

В дополнение, заблокированные «навечно» ресурсы и их зеркала должны удаляться из результатов поиска операторами поисковых систем.

В новой версии законопроекта изменилось и определение «зеркал» сайтов: теперь формулировка определяет «сайт, сходный до степени смешения с сайтом в сети интернет, доступ к которому ограничен по решению суда».

В конце июня 2017 г. Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект о регулирование деятельности сервисов, предназначенных для получения доступа к интернет-сайтам в обход официальных блокировок, а также об исключении из выдачи поисковых систем ссылок на заблокированные ресурсы. Законопроект, представляющий собой поправки к закону «Об информации, ИТ и защите информации», вводит обязательства для «владельцев информационно-телекоммуникационных сетей, информационных сетей и программ для ЭВМ, а также владельцев информационных ресурсов, в том числе сайтов в сети интернет, предназначенных для получения доступа с территории России» к сетям и программам.

Под данное определение попадут сервисы, предоставляющие возможность непрямого доступа к интернет-ресурсам: анонимайзерам, прокси-серверам, VPN, туннелям, браузерам с функцией доступа «в обход» (Tor, Opera, «Яндекс.браузер») и др. Такие сервисы изначально предназначались для выхода в интернет со скрытием своего IP-адреса, но после введения в России в 2012 г. Реестра запрещенных сайтов обрели массовую популярность для обхода таких ограничений.