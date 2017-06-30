Минобороны выделило 1,2 млрд на защищенные ПК на Astra Linux

Минобороны намерено закупить для нужд военных вузов и для своих работников по всей стране тысячи защищенных ПК и ноутбуков с предустановленной ОС Astra Linux за 1,3 млрд руб.

Массовая закупка защищенных ПК для Минобороны

Министерство обороны России намерено приобрести десятки серверов и тысячи ноутбуков и ПК в защищенном исполнении. На всю технику будет предустановлена российская ОС Astra Linux Special Edition (версии от 1.5) с пакетом офисных программ (за исключением серверов). Применение эквивалентов этого ПО министерство исключает, объясняя это требуемой совместимостью с уже используемым софтом.

Часть ноутбуков требуется Минобороны для военных вузов, остальная электроника — для обработки информации должностными лицами министерства в ряде городов по всей России. Закупка произойдет в рамках четырех объявленных ведомством тендеров с начальными ценами контрактов на общую сумму в p1,21 млрд.

Вычислительные средства будут оснащены модулями доверенной загрузки с двумя идентификаторами, обеспечивающими бесконфликтное функционирование с системой защиты информации Secret Net компании «Код безопасности» и сертифицированными ФСБ, ФСТЭК или Минобороны в части отсутствия недекларированных возможностей.

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Кроме того, для части техники предполагается отсутствие встроенных жестких дисков и Flash-памяти или использование съемных носителей, место установки которых должно иметь приспособления для опечатывания двумя печатями.

Конкретные модели компьютеров в конкурсной документации не прописаны. Торги по тендеру для вузов намечены на 13 июля 2017 г., по остальным — 31 июля. Поставка «железа» в вузы должна завершиться до 20 августа 2017 г., для сотрудников министерства — до 10 ноября.

Что именно закупается

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, для военных вузов Минобороны приобретает 5 тыс. ноутбуков с начальной ценой контракта в p537,4 млн — p107,5 тыс. за штуку. Они будут оснащены процессорами с числом ядер не менее двух, с частотой не менее 3,6 ГГц, кэш-памятью не менее 3 МБ, основной памятью не менее 8 ГБ (DDR4) и жестким диском не менее 500 ГБ.

Для сотрудников в рамках тендера с начальной ценой контракта в p366,6 млн министерство приобретает два типа ПК: 1815 единиц одного типа за p351 млн (p193,4 тыс. за штуку) и 100 единиц второго за p15,5 млн (p155,4 тыс. за штуку). В них процессоры должны иметь не менее двух ядер, частота равняться не менее 3,6 ГГц, кэш-память — не менее 3 МБ, основная память — не менее 8 ГБ (DDR4). Для первого типа в комплект входит лазерный принтер.

В рамках тендера с начальной ценой контракта в p224,8 млн министерство приобретает 1077 ПК за p206,4 млн (p191,7 тыс. за штуку), два типа ноутбуков: 100 единиц за p10,4 млн (p103,6 тыс. за штуку) и 50 за p5,7 млн (p113 тыс. за штуку), а также 1,3 тыс. устройств внешней памяти за p2,4 млн (p1,8 тыс. за штуку). Базовые характеристики для ПК и ноутбуков совпадают с представленными выше, но в комплект ПК входит МФУ. Что касается внешней памяти, то они должна представлять собой USB-носители на 16 ГБ.

В рамках последнего тендера с начальной ценой контракта в p81,5 млн Минобороны закупает два типа ПК: 100 единиц одного типа за p20,6 млн (p206,4 тыс. за штуку) и 100 единиц второго за p19,7 млн (p197,3 тыс. за штуку), а также 30 серверов за p41,2 млн (p1,37 млн за штуку). Базовые характеристики ПК все те же, только в комплект к первому типу входит МФУ, а ко второму — лазерный принтер. Серверы должны включать не менее двух процессоров (как минимум с двумя ядрами в каждом), оперативную память не менее 32 ГБ и не меньше 10 жестких дисков на 600 ГБ каждый.