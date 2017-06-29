Связь в России стала дорожать быстрее других услуг

Счетная палата установила, что рост цен на услуги связи в России за первые месяцы 2017 г. превзошел среднее значение удорожания прочих сервисов в экономике, а также обогнал по темпам инфляцию.

Связь дорожает с ускорением

Услуги связи в России начали дорожать темпами, которые превосходят среднее по различным отраслям значение прироста цен и тарифов на сервисы. Об этом свидетельствует оперативный доклад Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета с января по май 2017 г.

В этот период, по данным надзорного органа, среди наблюдаемых видов услуг связь подорожала на 2,4%, что существенно выше среднего показателя удорожания сервисов, составившего 1,3%. Год назад, в мае 2016 г. при среднем росте цен на услуги на уровне 2,2% (в период с января 2016 г.) тарифы на связь повысились на 2,1%. Что именно Счетная палата подразумевает под услугами связи, в документе не конкретизируется.

Среди других самых быстродорожающих отраслей Счетная палата выделяет медицинские услуги, цены на которые повысились на 2,3%, хотя за аналогичный период 2016 г. они прибавили сразу 4,5%. Еще больший прирост тарифов ведомство зафиксировало в сфере дошкольного воспитания — на 3,3% (7,6% за сопоставимое время годом ранее) и на пассажирском транспорте — на 4,9% (5,8% в прошлом году).

Связь в России по темпам роста цен обогнала другие сервисные отрасли и превысила темпы инфляции

Данный прирост цен происходит на фоне инфляции, которая с начала 2017 г. по итогам мая составила 1,7%, что на 1,2 процентного пункта ниже, чем в мае 2016 г. (2,9 %). При этом рост цен в мае 2017 г. по сравнению с маем 2016 г. составил 4,1 % — на 3,2 процентных пункта ниже аналогичного показателя предыдущего года (7,3 %).

Макроэкономический контекст

Описывая в докладе темпы инфляции и роста цен, Счетная палата закономерно приводит данные о ценах на нефть и курсе рубля по отношению к доллару. По данным надзорного ведомства, с начала года средняя цена на нефть марки «Юралс» составила $51,15 за баррель, что на $15,33 или в 1,4 раза выше, чем в январе-мае 2016 г. ($35,82), и на $11,15 или в 1,3 раза выше среднегодовой прогнозной цены на нефть на 2017 г. ($40 за баррель).

«Несмотря на то, что цены на нефть отмечаются на более высоком уровне по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года, в последние месяцы складывается скорее негативная динамика, — говорится в докладе. — Цена нефти марки «Юралс» за период с 1 по 16 июня 2017 г. составила $46,07 за баррель, вплотную приблизившись к значениям прошлого года ($46,7 за баррель)».

Счетная палата отмечает, что после укрепления в январе-апреле 2017 г. курс рубля в мае несколько ослабел. Официальный курс доллара к рублю с начала года в среднем составил p58 за $1, что на 18,4 % ниже уровня января-мая 2016 г. (p71,1 за $1). При этом значение курса доллара к рублю в январе-мае 2017 г. на 14,1 % ниже прогнозного уровня курса в целом на 2017 г. (p67,5 за $1).

«В настоящее время рубль считается переоцененной валютой, — отмечает ведомство. — При этом проводимые Федеральным казначейством с февраля текущего года операции по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, которые призваны оказывать стабилизирующее воздействие на курс рубля, пока не оказывают значительного влияния».