ФБР допросило сотрудников «Касперского». Ее продукты могут запретить в армии США

ФБР провело беседы с рядом сотрудников американского представительства «Лаборатории Касперского», посетив их жилые дома. Ведомство интересовалось, в какой мере представительство российской компании отчитывается перед своим головным офисом.

ФБР наведалось в гости к «Касперскому»

Федеральное бюро расследований США (ФБР) провело беседы с рядом сотрудников американского представительства «Лаборатории Касперского». Об этом сообщает издание NBC News. Опрошено было как минимум 12 человек в различных местах. Беседы происходили в жилых домах сотрудников — сыщики посетили их по окончании рабочего дня. Опросы состоялись как на Восточном, так и в Западном побережьях США.

ФБР интересовалось подробностями работы «Лаборатории Касперского» и тем, в какой степени американское представительство компании отчитывается перед головным офисом в Москве. Самих сотрудников компании заверили, что им не о чем беспокоится.

Как лаборатория сотрудничала с экс-советником Трампа

В последнее время «Лаборатория Касперского» привлекает к себе все больше внимания в США. Майкл Флинн (Michael Flynn), которого недавно избранный президент США Дональд Трамп (Donald Trump) назначил своим советником по безопасности, вынужден был спешно подать в отставку. Причиной стало получение Флином гонораров от российских компаний: «Касперского», телеканала RussiaToday и авиакомпания «Волга-Днепр».

В дома сотрудников «Касперского» постучалось ФБР

В США очень обеспокоены возможными связями команды Трампа с российскими властями и вмешательством последних в президентские выборы. Ранее Минюст США назначил спецпрокурора Роберта Мюллера (Robert Mueller) для расследования данного вопроса. Правда, NBC News утверждает, что допросы сотрудников лаборатории не связаны с этим расследованием.

С другой стороны, ранее издание NBC News сообщало о секретном меморандуме, подготовленном Комитетом по разведке Сената США и направленном главе Национальной разведки Дэну Коутсу (Dan Coats) и генеральному прокурору Джеффу Сешнсу (Jeff Sessions). В нем утверждалось, что российские спецслужбы могут использоваться продукты «Касперского» для шпионажа за американцами и саботажа объектов инфраструктуры.

Выводы в докладе делались на том, что некоторые высокопоставленные сотрудники лаборатории являются отставными офицерами российских спецслужб. В частности основатель компании Евгений Касперский — выпускник Высшей школы КГБ.

«Касперского» могут запретить в армии США

Позже стало известно, что использование продуктов «Лаборатории Касперского» может оказаться под запретом в армейских структурах США.

По данным зарубежных СМИ, сенатор-демократ Джин Шахин (Jeanne Shaheen) рекомендовала внести в проект военного бюджета, принятый Сенатом США, поправку, закрывающую в них дорогу ПО антивирусной компании. Шахин считает, что «связи "Лаборатории Касперского" с Кремлем вызывают серьезные опасения».

Евгений Касперский готов ответить на вопросы американских властей

Со своей стороны, в «Касперском» утверждают, что не помогают властям каких-либо стран в вопросах кибершпионажа. «”Лаборатория Касперского” считает абсолютно неприемлемой ситуацию, когда против компании выдвигаются ложные и голословные обвинения, не подкрепленные никакими фактами, — заявили в компании. — “Лаборатория Касперского” готова отвечать на любые вопросы и помогать любым государственным органам в их расследованиях ее деятельности, так как компания абсолютно убеждена, что любое глубокое изучение ее работы может только подтвердить, что обвинения в ангажированности не имеют под собой никаких оснований».

Ранее Евгений Касперский выражал готовность выступить перед Сенатом США и ответить на любые их вопросы. Также в компании говорили о готовности раскрыть американским властям исходные коды своего ПО с целью избавиться от обвинений в кибершпионаже.