Депутаты требуют отменить роуминг при поездках по России

В Госдуму внесен законопроект об отмене национального роуминга в России. ФАС поддерживает данную инициативу, а вот Минкомсвязи предупреждает о росте тарифов за услуги связи.

Депутаты хотят отменить внутрисетевой и национальный роуминг

В Госдуму внесен законопроект об отмене внутрисетевого и национального роуминга. Документ разработан главой «Справедливой России» Сергеем Мироновым вместе с коллегами по фракции — Александром Бурковым, Игорем Ананских, Михаилом Емельяновым и Олегом Ниловым.

«Внутренний роуминг вводился в стране под предлогом компенсационных мер сотовым компаниям, которые изначально вынуждены были осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи и несли в связи с этим дополнительные издержки (видимо, имеется ввиду сеть «Ростелекома»; — прим. CNews), — напомнил Миронов. — Но сегодня подобный механизм применяется крайне редко, так что плата за внутренний роуминг стала просто анахронизмом. Не говоря уже о ее избыточности».

Логичный шаг вслед за отменой «мобильного рабства»

«Отказ от внутреннего роуминга — мировая тенденция. Например, 15 июня он был отменен для граждан Евросоюза, — добавил глава Миронов. — Мы считаем, что вслед за "мобильным рабством" следует отменить в нашей стране и плату за роуминг. Ликвидация для абонентов "границ" между российскими регионами — давно назревшая мера, которая повысит доступность мобильной связи и сделает более прозрачными тарифы операторов».

Усилиями Госдумы в России может исчезнуть оплата за роуминг

Законопроект представляет собой поправки в закон «О связи», согласно которым «оплата телефонных соединений между абонентами в пределах территории России осуществляется по единому тарифу услуг соответствующего оператора независимо от места нахождения в пределах территории России как вызывающего, так и принимающего абонента».

Также из закона предложено исключить возможность взимать с абонента плату за прием звонков при нахождении абонента за пределами его домашнего региона. Плата за входящие вызовы будет возможная только при нахождении абонента за пределами России.

Как в России пытались отменить внутрисетевой роуминг

Напомним, внутрисетевым роумингом является роуминг при перемещении абонента между различными регионами страны, но внутри сети одного оператора. Национальным роумингом относится к перемещению абонента между различными регионами и сетями различных операторов.

«Большая четверка» сотовых операторов — «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), МТС, «Мегафон» и Tele2 — обеспечивают внутрисетевой роуминг по льготным тарифам на всей территории страны, кроме Крыма. В Крыму действует национальный роуминг. Также национальный роуминг действует при поездках по России для абонентов небольшого числа оставшихся региональных сотовых операторов.

В 2010 г. в Госдуму уже вносился разработанный депутатами фракции ЛДПР законопроект об отмене роуминга, правда, только внутрисетевого. Позднее законопроект был модифицирован — в нем предлагалось запретить взимать плату только за входящие звонки во внутрисетевом роуминге.

В 2012 г. Николай Никифоров, став министром связи, предлагал отказаться от внутрисетевого роуминга. Министерство разрабатывало законопроект, согласно которому абонент при перемещении в другой регион России должен был продолжать обслуживаться по тарифам домашнего региона, но с междугородней наценкой. Однако затем министерство от этих планов отказалось.

ФАС за отмену роуминга, Минкомсвязи против

В последнее время борьбу с роумингом внутри России ведет Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В начале года замглавы ведомства Анатолий Голомолзин обещал в ближайшее время отменить национальный роуминг в Крыму. А понятие внутрисетевого роуминга вообще должно было исчезнуть.

С тех пор серьезных подвижек не произошло. Но на прошлой неделе глава ФАС Игорь Артемьев вновь заговорил о необходимости изъятия из российского законодательства понятия роуминга. По словам Артемьева, роуминг должен оставаться только как технический термин, а не как юридический, позволяющий взимать плату с абонентов.

Относительно разработанного Сергеем Мироновым законопроекта в пресс-службе ФАС заявили агентству Rambler News Services (RNS), что поддерживают его. Более того, в ФАС добавили, что ведомство и так направило в Минкомсвязи аналогичные предложения по изменению закона «О связи».

А вот замминистра связи Дмитрий Алхазов, напротив, предупредил, что принятие данного законопроекта негативно скажется на гражданах, которые по различным причинам не выезжают за пределы своего региона. «Таких абонентов большинство, — заявил Алхазов RNS. — Получается, что за путешествующих граждан доплатят те, кто по каким-то причинам никуда не ездит».

Со своей стороны, в «Вымпелкоме» ответили, что в своих последних тарифных линейках «Все!» и «Ноль сомнений» внутрисетевой роуминг и так, фактически, отменен. При поездках по всей территории России действуют выгодные тарифы, в том числе бесплатные входящие вызовы. Исключением является полуостров Крым, где у оператора нет собственной инфраструктуры.