«Яндекс» начал подсказывать свободные места на парковках

Приложение «Яндекс.Навигатор» научилось показывать информацию о свободных местах на парковках. Это происходит за счет сбора информации о перемещениях пользователей приложения и анализа с помощью специальных алгоритмов.

Новая функциональность «Яндекс.Навигатора»

Компания «Яндекс» расширила функциональность своего мобильного приложения «Яндекс.Навигатор». Теперь приложение умеет показывать информацию о свободных местах на автомобильных парковках.

Данные о самих парковочных местах появились в «Яндекс.Навигаторе» в конце прошлого года. Речь идет о наземных парковках, расположенных вдоль дорог и на специально выделенных территориях. Информация собирается от муниципальных парковок и с помощью Народной карты.

Затем приложение научилось строить маршруты до ближайшей парковки. Теперь же «Яндекс.Навигатор» сможет показать информацию о том, что место на парковке освободилось, и сколько минут назад это произошло. Информацию об этом приложение собирает со своих пользователей.

«Яндекс» может отличить, едет ли водитель или идет

Как рассказал менеджер «Яндекс.Наивгатора» Леонид Александров, приложение анализирует координаты пользователя и определяет,едет он или идет. Это позволяет приложение зафиксировать момент, когда пользователь приехал в какое-то место и вышел из машины.

Затем приложение определяет, что пользователь вернулся в машину и уехал на ней. Это позволяет приложению зафиксировать момент, что место на парковке освободилось. Данные о перемещениях водителей собирается в обезличенном режиме.

Свободные парковочные места в «Яндекс.Навигаторе» подсвечены зеленым

Правда, как отметил Александров, разработчиком пришлось решить массу проблем. Например, нужно уметь отличать, когда пользователь уехал с парковки на своей машине, а когда - на автобусе.

Кроме того, точность определения координат с помощью GPS оставляет желать лучшего. Но «Яндексу» удалось добиться необходимой точности определения свободных мест за счет применения алгоритмов машинного обучения.

Пятиминутная актуальность информации

Информация о том, что какое-то конкретное место на парковке свободно, будет отображаться только 5 минут, так как м есто может быть занято водителей, у которого нет «Яндекс.Навигатора». Впрочем, как замечает Александров. в Москве 70% водителей пользуются данным приложением.

«В больших городах проблема с парковками стоит так же остро, как с пробками, но до недавнего времени водитель оставался с ней один на один, - говорится в заявлении «Яндекса». - Навигаторы эту задачу никак не решали. Мы поставили перед собой цель сократить время, которое уходит на поиск парковки».

Сейчас «Яндекс.Навигатор» показывает освободившиеся парковочные места в Москве, Санкт-Петербурге и Стамбуле (Турция). Еще в пяти городах эта функция работает в тестовом режиме.