«Форсайт»: «Умный регион» начинается с внедрения ИТ в госуправлении
На ПМЭФ’2017 гендиректор «Форсайта» рассказал об опыте по созданию «Умного региона» на базе отечественной платформы бизнес-аналитики Prognoz Platform.
Особенности внедрения «Умного региона»
На практике создание так называемого «Умного региона» начинается прежде всего с внедрения ИТ в государственном управлении. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ’2017) рассказал генеральный директор компании «Форсайт» Владимир Комов, основываясь на опыте подобного проекта на базе отечественной платформы бизнес-аналитики Prognoz Platform. Его выступление состоялось в день открытия ПМЭФа в рамках дебатов «Умный регион: решения будущего на практике».
В числе актуальных ИТ-задач «Умного региона» генеральный директор «Форсайта» назвал общественно-политический мониторинг, моделирование, внедрение систем мониторинга по ключевым направлениям, обработку статистических данных и представление их для населения, а также интеграцию с внешними системами. Все эти задачи сегодня успешно решаются в Московской области с помощью современной системы, созданной на базе платформы Prognoz Platform.
Результаты внедрения в Московской области
Благодаря внедрению информационно-аналитической системы Московской области, по словам Комова, в два-три раза повысилась оперативность получения информации о социально-экономическом развитии региона и оперативность принятия решений.
Кроме того, почти в два раза ускорился процесс согласования государственных и муниципальных программ, а также в два раза повысилась оперативность и улучшилось качество подготовки отчетности.
Почему Prognoz Platform
Как отметил в своем выступлении Комов, преимущество Prognoz Platform для создания «Умного региона» состоит в том, что это российская разработка, которая соответствует всем требованиям ФСТЭК и ФСБ и имеет широкий набор инструментов для быстрого внедрения современных информационных систем.
«С нашей точки зрения, будущее в области создания “Умного региона” — за отечественными технологиями», — подчеркнул Владимир Комов.