Ростеховская «дочка» поставит в «Почту России» «1С» на четверть миллиарда

НЦИ выиграла тендер «Почты России»

Дочернее предприятие госкорпорации «Ростех» «Национальный центр информатизации» (НЦИ) на Петербургском экономическом форуме сообщила о подписании двух документов - с «Почтой России» и с КАМАЗом, - касающихся поставок ПО для автоматизированного управления на базе «1С».

В случае с «Почтой России» был производен тендер на выполнение работ по разработке и внедрению автоматизированной системы управления недвижимым имуществом предприятия и капитальным строительством (АС УНИП). Победителем тендера стал НЦИ, который поставит ПО на базе платформы «1С:Предприятия 8».

Согласно данным портала Госзакупки, НЦИ участвовал в тендере вместе с другой «дочкой» «Ростеха» - «Системы управления». Альтернативная заявка была подана «ЦНИИ экономики, информатики и систем управления», также входящей в состав «Ростеха». При стартовой цене в 250 млн руб сумма контракта составит 245 млн руб.

Система управления 48,5 тыс. объектов

«Созданная система позволит упростить управление недвижимостью «Почты России», автоматизировать процессы по сбору данных об объектах предприятия, условиях их использования, расчета стоимости и эффективности эксплуатации, - заявили в НЦИ. - Появится возможность более эффективно планировать мероприятия по противопожарной безопасности, охранные и технические мероприятия и контролировать их исполнение. Реализация проекта будет осуществляться в несколько этапов».

За право внедрить «1С» на «Почте России» спорили две ростеховские «дочки»

Замгендиректора «Почта России» Евгений Елфимов напомнил, что у предприятия есть 48,5 тыс объектов недвижимости. «С 2013 года и по настоящее время нами совместно с Росимуществом проводится масштабная работа по регистрации как ранее закрепленных за предприятием объектов, так и вновь закрепляемых, - рассказал Елфимов. - В результате сейчас Почта России находится в высокой степени готовности к акционированию – на текущий момент более 93% нашего имущественного комплекса зарегистрировано в собственность РФ и закреплено за «Почтой России», хотя 4 года назад этот показатель составлял лишь около 20% от всех объектов, выявленных на сегодняшний день».

НЦИ расширяет сотрудничество с КАМАЗом

На том же Петербургском форуме НЦИ подписал меморандум о расширении сотрудничества с КАМАЗом, также входящим в состав «Ростеха».

Документ предусматривает реализацию нескольких проектов. Во-первых, будет осуществлено пилотное внедрение автоматизированной системы управления финансовой и закупочной деятельностью для автопромышленности, разработанной на базе программного обеспечения «1С».

Также в соглашении говорится о проекте создания и пилотного запуска провайдера логистических услуг уровня 4PL (Fourth Party Logistics). КАМАЗ выступит в качестве заказчика и пилотной площадки в создании провайдера 4PL сервисов, а НЦИ разработает и внедрит систему 4PL и систему управления флотом (парком автомобилей).

В задачи логистического провайдера будут входить: планирование, управление и оптимизация цепочек поставок, планирование перевозок, управление едиными складскими запасами, стратегическое сетевое планирование.

Для успешной работы 4PL-оператора потребуется создание единой платформы управления флотом, поясняют в НЦИ. Она будет обеспечивать связь бортовых информационных систем с SaaS КАМАЗ, управление полным жизненным циклом проданной автотехники с помощью телеметрии и облачных решений, а также расширение спектра предоставляемых услуг.