У Администрации Президента появился советник по соцсетям

ИТ-министр Московской области Максут Шадаев стал консультантом замглавы Администрации Президента России по работе с соцсетями. Нового советника интересуют паблики и механизмы распространения в них новостей и негатива. По его мнению, в публичных группах следует наладить информирование и подключить к ним сервисы госуслуг.

Шадаев стал советником Кириенко

Зампредседателя правительства Московской области и министр госуправления, ИТ и связи в региональном правительстве Максут Шадаев станет общественным советником первого заместителя главы Администрации Президента России Сергея Кириенко

Как пояснили CNews представители Максута Шадаева, чиновник консультирует Кириенко по работе с социальными сетями уже «какое-то время», и, таким образом, фактически Шадаев уже является консультантом-общественником Сергея Кириенко, отвечающего в Администрации Президента за внутриполитический блок.

По сведениям «Коммерсанта», после назначения советником на общественных началах Шадаев займется координацией информационной политики региональных органов власти в социальных сетях. Назначение на должность общественного советника, как ожидается, в ближайшие дни будет подписано главой Администрации Антоном Вайно.

Политика Шадаева по соцсетям

У Шадаева есть обширный опыт работы с соцсетями. Выступление Шадаева на CNews Forum дает представление о том, какую работу с соцсетями он намерен проводить. По мысли чиновника, жители Московской области в интернете обитают в основном в соцсетях. Там они посещают публичные группы, в которые объединяются, например, по региональному признаку. Группы вроде «Типичные Химки» или «Балашиха рулит!» насчитывают до 40 тыс. участников, среди которых очень быстро распространяются новости и негативные вбросы.

Максут Шадаев стал советником первого заместителя главы Администрации Президента России Сергея Кириенко

Поэтому Шадаев предлагает наладить в пабликах реагирование на жалобы, которые там звучат, а также обеспечить должное раскрытие информации. Также в группах должны быть представлены сервисные приложения получения госуслуг и сформирована необходимая база знаний.

Помимо этого, на CNews Forum 2015 Шадаев рассказал о выделенных направлениях и выработанных подходах столичного региона к импортозамещению, а на CNews Forum 2014 выступил с докладом, посвященным развитию государственно-частного партнерства в ИТ-сфере.

Карьерный путь Шадаева

Максут Шадаев родился в 1979 г. Окончил Московский государственный социальный университет Министерства труда и социального развития.

В 2000-2001 гг. руководил проектом «Эйдвайзерс» компании «Аррава интернет менеджмент». В 2002-2004 гг. работал в IBS, где получил назначение на должность начальника отдела развития бизнеса отделения интернет-решений, а затем занял пост директора по развитию бизнеса.

Кадр из презентации Максута Шадаева о работе в соцсетях органов региональной власти

В июле 2004 г. Шадаев стал советником директора ФГУП НИИ «Восход». В 2004-2008 гг. был советником главы Минкомсвязи и директором департамента государственных программ, развития инфраструктуры и использования ограниченного ресурса Минкомсвязи в команде Леонида Реймана.

В 2008-2012 гг. работал помощником руководителя Администрации Президента РФ Сергея Нарышкина.

В 2012-2014 гг. был советником председателя Госдумы Сергея Нарышкина, отвечая одновременно за группу, реализующую проект «Электронный парламент».

С 11 февраля 2014 г. Шадаев является министром госуправления, ИТ и связи Московской области. В сентябре 2016 г. к этому добавилась должность заместителя председателя правительства региона.