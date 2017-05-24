Замминистра связи и глава Роскомнадзора заработали на недвижимости десятки миллионов

Самым высокооплачиваемым чиновником в телекоммуникационной и медиа-отрасли в 2016 г. оказался замминистра связи Алексей Соколов: за счет продажи недвижимости он заработал 91,7 млн руб. Глава Роскомнадзора Александр Жаров за счет продажи принадлежавших его жене квартир заработал 44,6 млн руб.

Рейтинг CNews самых богатых отраслевых чиновников

Минкомсвязи опубликовало декларации о доходах своих руководителей, а также руководителей подведомственных ему структур: Россвязи, Роскомнадзора и Роспечати. На основе этих данных CNews подготовил рейтинг 30 самых высокооплачиваемых чиновников отрасли телекоммуникаций и медиа.

Замминистра связи Алексей Соколов заработал на недвижимости 91,7 млн рублей

Самый богатым чиновникам по итогам 2016 г. стал замминистра связи Алексей Соколов (здесь и далее в доходах чиновника учитывается и доход супругов). За 2016 г. Соколов заработал 91,7 млн руб., из которых непосредственно на его долю пришлись 88,5 млн руб., а остальное - на долю его супруги.

Для сравнения: по итогам 2015 г. Соколов заработал лишь 3 млн руб. Такой скачок в доходах объясняется продажей замминистра недвижимого имущества. Судя по данным его деклараций, в 2016 г. Соколов продал квартиру площадью 151 кв м.

При этом в собственности Алексея Соколова остаются три земельных участка общей площадью 5,7 тыс. кв. м, два дома общей площадью 629 кв. м, квартира площадью 134 кв. м и гараж площадью 20 кв. м.

На втором месте находится начальник Соколова, министр связи Николай Никифоров. Его семья заработала в 2016 г. 54,4 млн руб., из которых большая часть - 48,6 млн руб - приходится на его супругу Светлану Никифорову.

Глава Роскомнадзора заработал на квартирах жены 44,6 миллиона

На третье месте находится глава Роскомнадзора Александр Жаров. Доход его семьи в 2016 г. составил 44,6 млн руб., из которых основная доля – 39,1 млн руб – также приходится на его супругу. Большая часть ее дохода получена от продажи недвижимости.

Рейтинг CNews самых богатых отраслевых чиновников

Место Имя Должность Доход за 2016 г, руб. (с учетом членов семей) Примечание 1 Алексей Соколов Замминистра связи 91 671 622,97 Основной доход - продажа недвижимости 2 Николай Никифоров Министр связи 54 400 000 Основной доход - жена 3 Александр Жаров Глава Роскомнадзора 44 613 681,2 Основной доход - супруга, в том числе от продажи недвижимости 4 Игорь Чурсин Замглавы Россвязи 26 281 292,39 Основной доход - жена 5 Олег Духовницкий Глава Россвязи 12 989 307,18 Основной доход - продажа недвижимости 6 Ирина Лаптева Директор департамента организационного развития Минкомсвязи 12 857 274,75 С учетом жилищной субсидии 7 Михаил Быковский Замдиректора Департамента регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи 12 443 823,2 8 Алексей Козырев Замминистра связи 9 066 513,98 Основной доход -супруга 9 Олег Шопяк Начальник отдела бюджетного планирования и финансов Департамента экономики и финансов Минкомсвязи 8 340 119,04 С учетом жилищной субсидии 10 Николай Яцеленко Директор Департамента координации информатизации Минкомсвязи 8 289 425,03 Основной доход - супруга 11 Михаил Сеславинский Глава Роспечати 7 987 056 12 Екатерина Ларина Директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации Минкомсвязи 7 724 985,35 Основной доход - супруг, в том числе от продажи недвижимости 13 Артем Камалетдинов Советник министра связи 7 408 030,3 Основной доход - от продажи недвижимости 14 Елена Замякина Замедиректора Правового департамента Минкомсвязи 6 887 765,56 С учетом жилищной субсидии 15 Андрей Романков Замедиректора Департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи 6 825 960,97 Основной доход - жена 16 Владимир Авербах Директор Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи 5 656 290,87 17 Андрей Григорьев Руководитель управления Роскомнадзора по Кировской области 5 088 632,68 18 Евгения Пенкина Замдиректора Департамента координации информатизации Минкомсвязи 5 023 777,58 Основной доход - супруг 19 Владимир Григорьев Замглавы Роспечати 4 985 952,66 20 Салават Мигранов Директор Департамента развития высоких технологий Минкомсвязи 4 888 261,95 Основной доход - супруга 21 Екатерина Петрова директор Департамента экономики и финансов Минкомсвязи 4 688 336,68 Основной доход - супруг 22 Олег Иванов Замглавы Роскомнадзора 4 598 114,87 23 Анатолий Никитин Руководитель управления Роскомнадзора по республике Якутия 4 294 660,37 24 Владимир Козлов Замглавы Роспечати 4 225 883,79 25 Сергей Цветков Начальник отдела специализированных ГАС Департамента проектов по информатизации Минкомсвязи 3 894 412,67 В том числе от продажи недвижимости 26 О. Жирова Начальник отдела методического обеспечения информатизации Департамента координации информатизации Минкомсвязи 3 813 275,01 Основной доход - супруг 27 Алексей Волин Замминистра связи 3 804 088,14 28 Мария Денисенко Замедиректора Департамента экономики и финансов Минкомсвязи 3 672 130,54 Основной доход - супруг 29 Олег Качанов Директор Департамента проектов по информатизации Минкомсвязи 3 534 887,3 30 Максим Логанов Руководитель управления Роскомнадзора по Камчатскому краю 3 396 230,51

Источник: CNews Analytics

Из поданных Жаровым деклараций известно, что в 2013 г. его супруга приобрела пять квартир общей площадью 206 кв м. Уже в 2014 г. эта недвижимость была продана. При этом уже третий год подряд эта сделка продолжает приносить супруге Александра Жарова основной доход. Всего за 2014-2016 гг. она заработала 103,7 млн руб.

У четы Жаровых остаются три земельных участка общей площадью 4,19 тыс кв. м, квартира площадью 174,1 кв. м и нежилое помещение площадью 201,1 кв. м. Также глава Роскомнадзора обладает автомобилем Toyota Land Cruiser.

Глава Россвязи за счет недвижимости получил 12,9 млн руб

На четвертом месте находится замглавы Россвязи Игорь Чурсин с доходом 26,3 млн руб., из которых большая часть – 22,2 млн руб. – была заработана его супругой. На пятом месте расположился начальник Чурсина Олег Духовницкий с доходом в 12,9 млн руб.

Для сравнения: в 2015 г. Духовницкий заработал лишь 3,1 млн руб. Резкий рост доходов главы Россвязи связан с продажей недвижимости. Судя по поданным им данным, глава Россвязи продал в 2016 г. квартиру площадью 73 кв м.

У Олега Духовницкого сейчас есть две квартиры общей площадью 160 кв. м, причем одна из них – площадью 55,1 кв. м – была приобретена его женой в прошлом году. Кроме того, у главы Россвязи есть два машиноместа общей площадью 44,3 кв. м и снегоболотоход, а у его супруги автомобиль Mitsubishi ASX.

Чиновник Минкомсвязи – земельный магнат и коллекционер Porsche

При оценке имущественного комплекса (включающего имущество супругов и несовершеннолетних детей) в наибольшей степени выделяется директор департамента регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи Александр Понькин. У него есть три земельных участка общей площадью 46,25 тыс. кв м. При этом его семья не имеет в собственности ни квартир, ни жилых домов.

Также у четы Понькиных есть серьезный автопарк из семи машин. Из них четыре – марки Porsche: Porsche Carrera, Porsche Cayenne Hybrid и два Porsche 911. Также в автопарке присутствуют Jaguar XJ, Audi A6 и Ford Focus.

Заместитель директора Департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи Денис Куликов владеет двумя земельными участками общей площадью 23,3 тыс. кв. м, двумя жилыми домами общей площадью 66 кв. м и двумя квартирами общей площадью 107 кв. м. Замглавы Роспечати Андрей Григорьев владеет тремя земельными участками общей площадью 9,8 тыс. кв. м, а также двумя квартирами общей площадью 327 кв. м.

У заместителя директора Департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи Андрея Романкова есть земельный участок площадью 10 тыс. кв. м вместе с жилым домом площадью 150 кв. м и тремя квартирами общей площадью 185 кв. м.

Неплохие земельные наделы есть и у замминистра связи Алексея Волина. Он владеет четырьмя участками общей площадью 7,48 тыс. кв. м, а также жилым домом площадью 270 кв. м и двумя квартирами общей площадью 140 кв. м. Кроме того, в автопарке у Волина есть три машины - Infiniti QX56, Dodge Caravan и Nissan Murano, а также мотороллер Steszion 150.

У кого в Минкомсвязи больше всего квартир

Квартирами в Минкомсвязи лучше всего обеспечены следующие чиновники. Замминистра Алексей Козырев владеет тремя квартирами общей площадью 414 кв. м. Также у Козырева есть земельный участок площадью 1,3 тыс. кв. м. Директор департамента высоких технологий Салават Мигранов владеет четырьмя квартирами общей площадью 362 кв. м, тремя земельными участками общей площадью 3,8 тыс. кв. м и тремя домами общей площадью 1,12 тыс. кв. м.

Начальник отдела государственного регулирования и метрологии департамента регулирования радиочастот и сетей связи Михаил Хазов владеет пятью квартирами общей площадью 217 кв. м. Директор департамента координации информатизации Николай Яцеленко обладает четырьмя квартирами общей площадью 245 кв. м, земельным участком площадью 600 кв. м и жилым домом площадью 177 кв. м.