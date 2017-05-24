В Думу внесен закон об ограничении мессенджеров в России. Непослушным грозит «незамедлительная» блокировка

Госдума рассматривает законопроект, который обяжет мессенджеры идентифицировать пользователей. Устанавливать их личность будут операторы по абонентскому номеру. Пользователи, не прошедшие идентификацию, не смогут отправлять сообщения. При этом госорганы получат право устраивать рассылки.

Законопроект о мессенджерах

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает обязать мессенджеры идентифицировать пользователей. Идентификацию будет проводить оператор связи по абонентскому номеру. Владельцы мессенджеров, как организаторы обмена информацией, должны будут для этого заключить особые договоры с операторами связи. мессенджеры должны будут заключать с операторами соответствующие договоры.

Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 января 2018 г. Законопроект был внесен депутатом от «Единой России» Марией Мукабеновой, депутатом от «Справедливой России» Олегом Николаевам и депутатом от КПРФ Александром Ющенко. Даты его рассмотрения пока не назначены. Документ направлен в Комитет Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Законопроект обязывает мессенджеры передавать сообщения только от тех пользователей, которые прошли идентификацию. Кроме того, сервисы должны позаботиться о том, чтобы у госорганов была возможность инициировать рассылку сообщений пользователям. Если информация в каком-либо сообщении распространяется в нарушение закона, мессенджер должен ограничить её распространение по требованию госорганов. Также сервис отвечает за то, чтобы любой пользователь мог отказаться от получения сообщений от других пользователей, и чтобы все сообщения были конфиденциальными.

В случае невыполнения всех этих положений мессенджер будет заблокирован, как предписывает законопроект «незамедлительно».

Одновременно теми же лицами в Госдуму был внесен ещё один законопроект, который предусматривает административное наказание за невыполнение требований. На граждан будет налагаться штраф в размере от p3 тыс. до p5 тыс., для должностных лиц он составит от p30 тыс до p50 тыс., для юридических лиц — от p800 тыс. до p1 млн.

Поправки в закон «Об информации»

Юридическая сущность законопроекта с новыми правилами для мессенджеров заключается во внесении поправок в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В частности, в статью 2 закона предлагается внести определения информационно-коммуникационных сервисов и информационно-коммуникационных сервисов обмена мгновенными сообщениями — собственно, мессенджеров.

Госдума рассматривает законопроект, содержащий новые правила для мессенджеров

По мысли авторов законопроекта, информационно коммуникационный сервис предназначен для обмена сообщениями в интернете, причем сообщение может быть отправлено «неопределенному кругу лиц». В отличие от такого сервиса, обмен сообщениями в мессенджере «технологически неразрывно связан с услугами связи» и позволяет послать сообщение не любому пользователю интернета, а только пользователю самого мессенджера. Авторы проекта обращают внимание, что при этом не предусматривается размещение общедоступной информации в интернете и «передача электронных сообщений неопределенному кругу лиц».

Наряду с этим законопроект содержит дополнение к статье 10 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Статья посвящена распространению информации в цолом и в интернете в частности, не только с помощью мессенджеров. Дополнение заключается в том, что «организатор распространения информации в сети «Интернет» обязан ограничивать по требованию уполномоченного федерального органа исполнительной власти рассылку массовых электронных сообщений, а также передачу электронных сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства Российской Федерации». Под определение «организатор распространения информации в сети «Интернет» подпадают не только мессенджеры, но и социальные сети, почтовые сервисы, интернет-магазины с отзывами, платформы для блогов, облачные сервисы с коммуникацией и т. п.

Блокировка мессенджеров в России

Блокировка мессенджеров уже сейчас широко практикуется в России. Органом, который имеет право попросить суд о такой блокировке, выступает Роскомнадзор. В частности, в начале мая по его требованию были заблокированы мессенджеры BlackBerry Messenger, Imo и Line, а также аудиовизуальный чат Vchat. Причиной блокировки стало то, что сервисы отказались предоставить данные, которые требовались для их включения в реестр организаторов распространения информации. В апреле стало известно, что по этой же причине Роскомнадзор заблокировал мобильный сервис-рацию Zello.

Закон требует, чтобы организаторы распространения информации в течение года хранили данные о фактах передачи электронных сообщений через их системы. Кроме того, компании должны в течение полугода хранить передаваемый контент — текстовые сообщения, изображения, видео- и аудиоматериалы. Все эти данные сервисы обязаны предоставлять «уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ». Если организаторы распространения информации шифруют сообщения, то они должны также предоставлять органам средства дешифровки.