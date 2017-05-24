«Ростех» заявил о создании российского «убийцы Skype»

Госкорпорация «Ростех» впервые представила прототип отечественного аналога Skype с высоким уровнем защиты и информационной безопасности, предназначенный для государственных ведомств и промышленности.

Защищенные коммуникации без выхода в интернет

Госкорпорация «Ростех», а также российские компании «Оммджи Технолоджи» и «Майнд Лабс» работают над созданием прототипа унифицированной коммуникационной системы для государственных ведомств и промышленности. Фактически, речь о создании отечественного аналога Skype с высоким уровнем защиты и информационной безопасности.

«Недавние хакерские атаки наглядно продемонстрировали уязвимость большинства информационных систем зарубежного производства, - комментирует заместитель генерального директора «Росэлектроники» Арсений Брыкин. – В противовес мы создаем отечественные ИТ - и телеком-продукты, которые гарантировано не содержат «закладок» и хорошо защищены от несанкционированного вмешательства извне. Данная разработка по совокупности функций почти не имеет аналогов в мире, а с точки зрения защиты информации – уникальна в своем роде. Это современная, комфортная система, позволяющая передавать конфиденциальную информацию в любых удобных форматах».

Объединенная техническая платформа

Разработка коммуникационной системы ведется на базе разработок компаний «Булат» - дочерней структуры объединенного холдинга «Росэлектроника» (входит в ГК «Ростех») и «Ростелекома».

В разработке используется коммуникационная платформа (мессенджер) OMMG 3.0, сервис видео- и аудиоконференций от компании «Майнд» и программно-аппаратный комплекс компании «Булат», объединяющий сервер многоточечной конференции и оконечное профессиональное оборудование.

Унифицированная система совмещает возможности телефонии и мессенджера. Она позволяет совершать голосовые и видеозвонки, отправлять текстовые сообщения, а также файлы любого формата одному или нескольким абонентам внутри корпоративной сети. Система может применяться в организациях и учреждениях как стандарт информационной безопасности.

Госкорпорация «Ростех»

По умолчанию предполагается, что коммуникационная система не имеет доступа в интернет, благодаря чему, в том числе, она не сможет быть взломана и расшифрована хакерами, а также иностранными спецслужбами.

В настоящее время проект создания защищенной коммуникационной системы находится на стадии создания действующего прототипа.

Как рассказал CNews руководитель «Оммджи Технолоджи» Сергей Кравцов, сейчас прототип мессенджера поддерживается операционными системами Windows, Android и iOS.

Попытки создания госмессенджера в России

В августе 2016 г. Институт развития интернета (ИРИ), «Ростелеком» и Минкомсвязи объявили о формировании рабочей группы по созданию мессенджера государственного назначения. Тестирование кандидатов должно занять не более трех месяцев и быть бесплатным для государства.

При отборе учитывались технические ресурсы мессенджеров, функциональность и количество пользователей. В список кандидатов попали Slack, Titanium, «Сибрус», «Кубик», Bellchat, «Флодиум», SyncCloud, «Мультичат», «Але», W-Task, Агент@Mail.ru, Telegram, 4Talk и другие.

В четверку победителей по версии ФРИИ и «Ростелекома» вошли мессенджеры отечественного производства.

До этого Минэкономики уже предлагало ограничить использование госструктурами иностранных мессенджеров типа WhatsApp, Viber, Skype и Telegram, и разработать российский аналог госназначения, который сможет их заменить.

Компания «Ростех» ранее сообщала, что ее подразделение «РТ-Информ» также занимается созданием мессенджера для государственных структур. В приложении будет предусмотрена возможность обмена сообщениями, групповых чатов, аудио- и видео-звонков и конференций. Оно будет доступно для ОС Windows, Linux, iOS и Android.