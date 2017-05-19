Умер экс-замминистра связи, стоявший у истоков современного телекома России

Скончался Наум Мардер – вице-президент «Ростелекома», долгое время работавший на руководящих должностях в Минкомсвязи.

Скончался Наум Мардер

На 62-м году жизни скончался Наум Мардер – вице-президент «Ростелекома» и бывший замминистра связи. Об этом CNews сообщили в компании.

В последний год жизни Мардер тяжело болел раком.

Наум Мардер – ветеран российской телекоммуникационной отрасли. С 1990 по 1999 г.г. он работал на руководящих постах в министерстве связи, в том числе отвечал за лицензионную политику и занимал пост замминистра связи.

Ветеран телекоммуникационной отрасли

Мардер внес большой вклад в появление в России современного рынка связи и акционирование советских предприятий связи. Во время Первой Чеченской войны Мардер участвовал в создании сотовой связи в республике.

В 1998 г. он помог «Вымпелкому» (торговая марка «Билайн») получить GSM-частоты в Москве и нарушить имевшуюся в тот момент у МТС монополию на этот стандарт в столице.

Скончался Наум Мардер, вице-президент «Ростелекома», бывший заместитель главы Минкомсвязи

В 1999 г., после того как министром связи стал Леонид Рейман, Мардер «ушел в тень» и занялся научной работой. В 2008 г., когда Реймана сменил Игорь Щеголев, Мардер вновь вернулся в кресло замминистра.

В министерстве Наум Мардер, в частности, отвечал за распределение частот для стандарта LTE. Также он помогал с восстановлением связи в Южной Осетии после войны 2008 г.

Конфликт с Николаем Никифоровым

В 2012 г. Мардер ушел в отставку и сразу стал критиковать нового министра связи Николая Никифорова. Мардер даже написал книгу «Блоги для неандертальцев: проблемы современных телекоммуникаций России», где в ироничной форме давал советы новому руководству министерства.

Тогда же Наум Мардер занял пост вице-президента «Ростелекома». На этой должности он отвечал, в частности, за техническое обеспечение прямой линии с Президентом России.