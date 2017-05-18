«Ростелеком» хочет заплатить 850 млн за серверы сразу четырем поставщикам

«Ростелеком» планирует приобрести два вида серверов, распределив поставки по каждому из лотов между двумя поставщиками в соотношении семь к трем. То есть по факту выделенные на закупку техники 850 млн руб. могут в зависимости от расклада достаться сразу четырем подрядчикам.

Серверная техника за 850 млн

Компания «Ростелеком» расширяет свой парк серверного оборудования классов Rack и Storage, выделив на закупку этой техники в 2017-2018 гг. p847,9 млн. Информация об открытом запросе котировок для потенциальных поставщиков появилась на сайте госзакупок. Заявки будут приниматься до 8 июня 2017 г. Подведение итогов намечено на 7 августа.

Закупка разбита на два лота. Цена первого из них, касающегося Rack-оборудования, определена на уровне p559,4 млн. Второго, касающегося Storage-оборудования, — p288,5 млн.

Примечательно, что заказчик надеется заключить по каждому лоту договоры сразу с двумя поставщиками. Организации, предложившие наилучшие условия поставки, смогут рассчитывать на 70% выделенных средств — p391,6 млн от первого лота и 202 млн от второго. Претенденты, подавшие несколько менее привлекательные заявки могут рассчитывать на 30-процентные доли лотов — в p167,8 млн и p86,6 млн соответственно. С учетом того, что претенденты могут подавать заявки на оба лота одновременно, по итогам процедуры может образоваться от одного (если на конкурс выйдет единственная компания) до четырех исполнителей заказа.

«Ростелеком» ищет четырех поставщиков серверов за 850 млн

В «Ростелекоме» на вопрос CNews относительно того, где именно и для решения каких задач будет задействовано закупаемое оборудование, ограничились сообщением, что «это рамочная закупка у разных поставщиков для различных проектов; это делается для упрощения и оптимизации процедуры закупки».

Что именно закупается

Конкретные производители закупаемого серверного оборудования в тендерной документации не прописаны. В рамках первого лота «Ростелеком» намерен приобрести пять типов Rack-серверов на процессорах Intel Xeon с числом ядер от 8 до 16 и дисками с объемом от 300 до 800 ГБ. Кроме того, номенклатура подразумевает поставку отдельных комплектующих: процессоров, дисков, адаптеров, блоков питания, кабелей и пр.

«Поставляемое оборудование должно входит в список совместимости для следующих операционных систем: Microsoft Windows Server 2012 R2 and 2012 и старше; Red Hat Enterprise Linux 6, 7 и старше; Oracle Enterprise Linux; VMware vSphere (ESXi) 5.5, 6.0 и старше», — говорится в тезадании.

В рамках второго лота оператор рассчитывает приобрести серверы одного типа на процессорах Intel Xeon не менее 12 ядер с частотой не менее 2,2 ГГц с поддержкой технологий Intel Turbo Boost и Hyper-Threading, с использованием набора дисков емкостью от 300 ГБ до 4 ТБ. К нему также прилагается набор комплектующих из процессоров, дисков, шасси и пр.

Поставляемое оборудование должно входит в список совместимости для следующих операционных систем: Microsoft Windows Server 2012 R2 and 2012 и старше; Red Hat Enterprise Linux 6, 7 и старше; Oracle Enterprise Linux; VMware vSphere (ESXi) 5.5, 6.0 и старше», — гласит ТЗ.