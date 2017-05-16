Путину написали программу: В России построят 50 «умных» городов с Wi-Fi и беспилотниками
50 «умных» городов к 2025 году
CNews продолжает публикации о проекте программу «Цифровой экономики России», подготовленной Минкомсвязи по поручению Президента России Владимира Путина. Программа описывает план развития российской ИКТ-отрасли в период до 2025г.
Один из разделов программы - «Умный город» - посвящен описанию «инновационных городов, в которых можно внедрять комплекс технических решений и организационных мероприятий, направленных на достижение максимально возможного качества управления ресурсами и предоставления услуг, в целях создания благоприятных условий проживания и пребывания, деловой активности нынешнего и будущего поколений».
В России планируется создать 50 «умных городов». В 2018 г. должна быть готова соответствующая концепция, а к 2025 г. - разработана онтологическая модель деятельности «умного» города, представляющая собой структурированное описание объектов умного города и отношений между ними.
В 2019 г. будет готов первый рейтинг «умных» городов Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС), а к 2025 г. не менее восьми российских городов будут входить в ТОП-50 мировых рейтингов «умных» городов. Впоследствии лучшие практики «умных» городов будут тиражироваться в других городах России и ЕАЭС.
Цифровое управление «умными» городами
В 2019 г. будет разработана опорная онтологическая модель управления городскими ресурсами, услугами и безопасности и типовая функциональная архитектура. В 2025 г. в 50 городах будет внедрена интегрированная цифровая платформа управления, с помощью которой будет принимать 75% решений об управлении городскими ресурсами.
|Показатели и индикаторы
|2018
|2019
|2020
|2021
|2025
|Доля домохозяйств, в которых есть ШІІД доступ (100 мбит/с) (%)
|50%
|97%
|Доля федеральных органон государственной власти, у которых есть сверхскоростной ШПД доступ (1Гбит/с) (%)
|30%
|100%
|Доля органов государственной власти субъектов РФ. у которых есть ШПД доступ (100 мбит/с) (%)
|30%
|100%
|Доля государственных медицинских организаций, у которых есть Ш1ПД доступ (100 мбит/с) (%)
|30%
|100%
|Доля государственных образовательных организаций, у которых еегь ШПД доступ (100 мбит/с) (%)
|30%
|100%
|Абонентская плата за фиксированный доступ к интернету в % к среднедушевым денежным доходам (%)
|0,10%
|0,05%
|Количество крупных городов (1 млн. чел. и более), в которых есть устойчивое покрытие 5G
|8
|15
|Протяженность федеральных автомобильных трасс, вдоль которых есть устойчивое покрытие подвижной радиотелефонной связи (тыс км)
|20
|65
|Наличие опорных дата-нентров в федеральных округах (количество центров обработки данных)
|4
|9
|Объем информации, хранящейся в российских центрах обработки данных (тыс. стойко-мест)
|45
|80
|Соотношение расходов на развитие государственных информационных систем и на эксплуатацию государственных информационных систем (%%)
|50/50
|70/30
|Доля России в мировом объеме оказания услуг по хранению и обработке данных
|5%
|10%
|Доля территории РФ. где обеспечена (с использованием фиксированных, мобильных и спутниковых сетей связи) передача пространственных данных о движущихся объектах
|50%
|90%
|Доля экономически освоенных территорий РФ, на которой создана единая государственная среда передачи навигационной и логистической информации
|50%
|90%
|Доля российских данных ДЗЗ в общем объеме данных ДЗЗ, используемых в российских геоннформацнонных системах
|30%
|90%
|Единая электронная картофафическая основа создана в объеме, соответствующем приказу МЭР от 27 декабря 2016г №853
|25%
|50%
|75%
|100%
|Количество дифференциальных геодезических станций федеральной сети повышения точности определения координат
|600
|1200
|1800
Источник: CNews Analytics
Также к 2025 г. в 50 городах на 1 кв. км будет приходиться не менее 60 беспроводных точек доступа к сети интернет (Wi-Fi), кроме того, Wi-Fi будет охвачено 75% инфраструктуры общественного транспорта.
Чиновникам придется осваивать цифровые технологии. С этой целью в 2019 г. будут утверждены изменения в профессиональные стандарты муниципальных служащих с учетом требований к навыкам работы с данными. К 2025 г. в 50 городах будет использоваться профессиональный стандарт специалиста по данным на муниципальной службе.
Мониторинг в блогах общественного мнения горожан
Проект программы предполагает активное участие жителей «умных» городов в деятельности властей. В 2019 г. планируется утверждение единых стандартов информационного обеспечения и вовлечения граждан в процессы управления городом. В 2020 г. в пилотных городах будет введена в эксплуатацию система городских информационных порталов и сервисов. В 50 городах не реже одного раза в неделю будет проводится мониторинг общественного мнения и удовлетворенности горожан с использованием цифровых сервисов анализа и социальных в социальных сетях, групп мессенджеров и блогах.
В 10 пилотных городах должна быть введена в эксплуатацию единая городская приемная городских органов управления и служб, в том числе служб ЖКХ для обеспечения предоставления обращений граждан в электронной форме (включая call-центры и клиентские службы).
В пилотных городах будет внедрена система интерактивных платформ для обслуживания и решения городских вопросов, а в 50% районах будут действовать локальные организованные сообщества (на уровне районов, дворов, многоквартирных домов) для решения локальных вопросов, использующие электронные площадки для взаимодействия.
В 2019 г. органы местного самоуправления обязаны будут использовать опубликованные ими же массивы открытых данных как первичные источники информации для принятия решений. В 2020 г. количество пользователей цифровых сервисов, функционирующих с использованием городских открытых данных, составит не менее 10%.
В 2020 г. все управляющие компании должны будут регулярно публиковать информацию на городских информационных ресурсах о планах проведения профилактических и ремонтных работ городскими службами. В 2025 г. цифровыми каналами взаимодействия с органами местного самоуправления будут охвачены все жители и гости городов - участников Концепции умных городов.
Технопарки для «умных» городов
«Умные» города должны активно производить высокотехнологическую продукцию. В 2021 г. в 50 городах будет сформировано не менее чем по одному технопарку, при этом обеспеченность населения площадями технопарков составит не менее 60 кв. м на 1 тыс. человек. Объем инвестиций в технологическую инфраструктуры технопарков на 1 кв. м площади к этому моменту составит не менее 30 тыс. руб. накопленным итогом.
Годовой объем выручки от деятельности резидентов технопарков в расчете на 1 кв. м занимаемой площади составит не менее 200 тыс. руб., годовой объем налоговых и таможенных платежей резидентов технопарков в бюджеты всех уровней - не менее 22 тыс. руб. на 1 кв м.
Информатизация транспорта и беспилотники
Транспортная система «умных» городов должна быть цифровизирована. В 2018 г. будет проведена инвентаризация городских транспортных систем на предмет их готовности к внедрению цифровых технологий и разработаны типовые требования к информатизации общественного транспорта. В 2019 г. пилотные проекты по автоматизации управления парковочным пространством будут запущены в 10 городах.
В 2025 г. в 50 городах будут внедрены типовые требования к информатизации общественного транспорта: электронные табло на остановках, онлайн-доступ к информации о работе общественного транспорта, наличие цифровых сервисов мультимодальных планировщиков поездок (commuter planners), наличие единых проездных документов и систем мобильной оплаты проезда. Уровень информатизации общественного транспорта к тому моменту составит 100%.
Градостроительная политика должна осуществляться с помощью отечественных ИТ-разработок. В 2018 г. будет разработана система мониторинга выполнения стандарта транспортного и градостроительного планирования с учетом возможностей применения отечественных и локализованных иностранных технологий комплексного транспортного моделирования.
В 2020 г. в пяти городах пройдут пилотные проекты по внедрению таких программных комплексов. К 2025 г. все проекты в области транспортного моделирования при градостроительном и транспортном планировании будут реализоваться с использованием отечественных (или локализованных) программных комплексов.
Не забыли авторы документа и о беспилотном транспорте.
В 2025 г. в 25 городах будут запущены проекты по использованию беспилотного общественного транспорта, интегрированных с системами организации городского движения, а в 10 городах - пилотные проекты по интеграция беспилотного индивидуального транспорта с городскими системами. В 50 городах будет внедрена модель организации городского движения на базе технологий информационных транспортных систем, а в 10 городах в состав таких систем будут внедрены технологии межмашинного взаимодействия подвижного состава и транспортной инфраструктуры.
Онлайн-мониторинг окружающей среды и автоматизация вывоза мусора
В «умном» городе не должно быть проблем с окружающей средой. В 2019 г. будут внедрены единые стандарты и технические требования к системе мониторинга состояния окружающей среды, а в 2020 г. будет утвержден единый стандарт качества состояния городской окружающей среды. В 2021 г. в 20 пилотных городах будет введена в эксплуатацию система комплексного, оперативного и автоматического мониторинга состояния окружающей среды.
В 2020 г. в 50 городах будут внедрены онлайн-карты состояния окружающей среды. В 2021 г. будут внедрены единые стандарты оперативного информирования населения о состоянии окружающей среды, а в пилотных зонах введены в эксплуатацию системы предоставления информации населению о состоянии окружающей среды. Кроме того, в пилотных зонах будет внедрен регламент оперативного реагирования городских служб на данные мониторинга окружающей среды, превышения параметров и нарушение стандарта качества.
Также планируется разработать и внедрить требования к маркировке отдельных групп продовольственных и потребительских товаров в зависимости от их влияния на окружающую среду. К 2022 г. в 50 городах охват населения цифровыми сервисами информирования о состоянии окружающей среды составит 50%.
Благодаря принятым мерам в 2025 г. уровень загрязнения по основным загрязнителям атмосферного воздуха в городах будет снижен на 20%. Штрафы и выплаты за негативное воздействие для крупных промышленных загрязнителей окружающей среды в 50 городах будут начисляться в автоматическом режиме на основании данных мониторинга и других методов. В этих же городах будет введена в эксплуатацию система комплексного, оперативного и автоматического мониторинга состояния окружающей среды.
Цифровые технологии должны будут решить задачу вывоза мусора. В 2020 г. в 50 городах все объекты сбора, транспортировки, сортировки, перегрузки и полигонов будут подключены к автоматизированным система мониторинга и контроля применения. В 2022 г. количество незаконных свалок по сравнению с 2017 г. будет снижено на 70%.
В 2025 г. доля договоров на вывоз мусора, сортировку и размещение отходов, заключенных в электронной форме, составит 100%. К тому же моменту АПК «Безопасный город» и КСЭОН (Комплексная система экстренного оповещения населения) в 50 городах будут интегрированы с цифровыми платформами управления городским хозяйством.
Электронная проверка прав на недвижимость и цифровой контроль за стройплощадками
В 2019 г. будет установлена нормативная возможность проверки добропорядочности участников сделки с недвижимостью в электронной форме с использование сведений государственных информационных систем. Также будет введен упрощенный режим налогогообложения для граждан, сдающих в аренду один объект недвижимости с применением электронных форм взаимодействия. В 2022 г. количество сделок аренды и купли-продажи недвижимости, заключенных в электронной форме, составит 50% от общего числа.
В 2018 г. будут утверждены отечественные стандарты применения технологий, предоставляющих возможность непрерывного контроля соответствия текущих параметров состояния объекта строительства утвержденным показателям обоснования инвестиций, в том числе технологиям информационного моделирования зданий и сооружений (BIM).
В 2022 г. все государственные органы и госкомпании будут осуществлять строительство зданий и сооружений с применением технологий BIM. В 2025 г. 80% всей недвижимости будет строиться с помощью BIM.
В 2020 г. будет установлено требованию по дистанционному предсменному осмотру и дистанционному мониторингу состояния здоровья персонала в строительстве зданий и сооружений, а также при эксплуатации опасных элементов инфраструктуры ЖКХ (лифты, высотные сооружения и т.п.) Все застройщики обязаны будут при проектировании планируемых объектов капитального строительства предусматривать интеграцию с существующими региональными и муниципальными решениями Системы-112 и КСЭОН.
Это позволит к 2023 г. снизить травматизм на строительных площадках на 15% по сравнению с 2017 г. Все строящиеся с использованием BIM-технологий объекты жилищного строительства к тому моменту будут оснащены системами мониторинга, анализа и прогнозирования поломок внутридомовой инфраструктуры (лифты, трубопроводы и т.п.) А к 2025 г. все цифровые модели зданий и сооружений будут храниться на территории России.
Дистанционный сбор показаний с коммунальных датчиков
Значительная часть раздела «Умный город» посвящена инновациям в жилищно-коммунальной сфере (ЖКХ). В 2021 г. приборы дистанционного учета потребления тепло-, энерго- и водных ресурсов будут применять 90% от числа новых потребителей и потребителей, заменивших приборы учета в течение 2017-2020 гг. Доля российских приборов учета с дистанционным съемом составит 80% к 2025 г. Объем коммерческих потерь к этому будет снижен на 5% по сравнению с 2017 г., а расходы сбытовых компаний на обход и проверку снизятся на 10%.
В 2025 г. в 25 городах должны быть запущены пилотные проекты по дистанционному контролю, мониторингу, распределению и сбыту топливно-энергетических и водных ресурсов. К этому моменту количество выездных проверок контрольно-надзорных органов с целью контроля объектов генерации и распределения топливно-энергетических ресурсов и водных ресурсов снизиться на 30% по сравнению с 2017 г.
В 2019 г. Минэнерго и Минстрой утвердят отраслевые программы, направленные на стимулирование ресурсоснабжающих компаний внедрять цифровые технологии для повышения эффективности и надежности снабженя эффективности. Это позволит к 2022 г. привлечь не менее 10 млрд руб. частных инвестиций в данную сферу.
К 2020 г. среднее время подключения к сетям электроснабжения сократится до 90 дней, а к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоответвления - сократится на 30% по сравнению с 2017 г.
Количество заявлений на подключение к вышеназванным типам сетей, поданных в электронном виде, составит 50% от общего количества заявлений. К 2025 г. 60% заявлений на переводом на многозоновый тариф осуществляется с использованием интернета. Авторы документа не забывают и о национальной безопасности: вся информация, снимаемая с дистанционных приборов учета, будет храниться на территории России.