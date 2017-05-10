Путин требует запретить в России иностранные платежные системы

Утвержденная Президентом России Стратегия развития информационного общества предполагает серьезные ограничения для иностранных игроков в российской цифровой экономике. Все данные следует хранить на российских серверах, все платежи необходимо проводить через российские платежные системы, трансграничные платежи должны быть прозрачными, должны быть защищены права национальных логистических операторов и т.д.

Новая Стратегия развития информационного общества

Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития информационного общества до 2030 г. Документ, подготовленный Советом безопасности, придет на смену предыдущему варианту Стратегии, утвержденному в 2008 г .

В прежнем варианте Стратегии говорилось о необходимости поддерживать отечественные информационные технологии, обеспечивать доступность ИКТ-услуг для населения, осуществлять защиту информации и т.д.

Нынешний документ говорит о необходимости серьезно защищать национальные интересы в киберпространстве и цифровой экономике.

Проблема «клипового мышления»

Основными проблемами в документе обозначены отсутствие у России собственных технологий обработки «больших данных» и отсутствие международных механизмов, позволяющих государствам отстаивать свои права на регулирование интернета. Также говорится о проблеме «клипового мышления» - массовом поверхностном освоении информации, которое сложилось из-за бурного развития интернета и информационных технологий.

Ограничения для иностранцев и прозрачность трангсграничных платежей

В области электронной торговли для иностранных участников на российском рынке должны быть введены ряд ограничений. Зарубежные поставщики товаров, ПО и услуг должны выполнять требования российского законодательства, в противном случае доступ к ним будет заблокирован. В то же время будут обеспечены условия для создания иностранцами своих представительств в России и совместных предприятий с российскими партнерами.

Утвержденная Путиным Стратегия развития информационного общества

накладывает серьезные ограничения на иностранцев в российской цифровой экономике

При взаимодействии российских организаций с иностранными в сфере цифровой экономики все данные должны храниться и обрабатываться исключительно на российских серверах, а платежи осуществляться через российские платежные системы. Не допускается оказание иностранцами финансовых услуг российским гражданам.

Для дистанционной торговли планируется создать платежную и логистическую инфраструктуру. При этом национальная платежная система должна будет обеспечивать прозрачность трансграничных платежей, то есть проводить идентификацию плательщика, получателя и назначения платежа.

Сертификация приобретенных в интернет товаров

При деятельности на территории России зарубежные организации, занимающиеся электронной торговлей, должны создавать режим наибольшего благоприятствования для российских потребителей и поставщиков товаров. Также должны соблюдаться интересы национальных логистических операторов.

Антимонопольное законодательство следует отрегулировать с учетом особенностей электронной торговли. Для товаров и услуги, доставляемых в России из-за рубежа через интернет, должна быть разработана система сертификации. Россиян следует защитить от распространения контрафактных товаров через интернет. Также должны быть разработаны меры таможенного контроля для интернет-торговли (Владимир Путин еще в 2013 г. говорил о снижении порога беспошлинного ввоза товаров).

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) поддерживают положения Стратегии. «В 2016 г. объем трансграничных покупок составил более 300 млрд руб., эти денежные средства были выведены за пределы РФ, - говорит председатель комитета по стандартизации АКИТ Александр Логунов. - Мы считаем, что осуществление расчетов между иностранными и российскими компаниями должно происходить через российскую платежную систему. Сейчас, к примеру, Visa и MasterCard не предоставляют никаких данных о том, какая сумма денег и кем была переведена для совершения того или иного платежа. Пользуясь же российскими платежными системами, мы сможем доказать, кем был осуществлен платеж, а также будем уверены, что под видом покупок не спонсируются террористические организации».

Президент Национальной ассоциации участников электронной торговли Александр Иванов предупреждает, что ограничения на использование иностранных сервисов отрицательно скажутся на конкуренции и в конечном итоге ухудшат положения потребителей. «Авторам таких предложений надо порекомендовать прочитать экономиста Адама Смита», - говорит Иванов.

Централизованное управление телекоммуникационными сетями

При электронном взаимодействии лиц, находящихся на территории России, информация должна обрабатываться на российских серверах и передаваться через сети российских операторов связи. Обработка данных о гражданах должна происходить с соблюдением законности и принципа разумной достаточности. Планируется проводить мероприятия по пресечению незаконного сбора персональных данных граждан.

В телекоммуникационной сфере должна быть создана система централизованного мониторинга и управлению единой сетью электросвязи. Услуги связи должны предоставляться в сельской местности и труднодоступных районах. Необходимо обеспечить использование телекоммуникационного оборудования и ПО, исключающих несанкционированное управление и не содержащее элементов, чьи ремонт и замена не могут производиться на территории России в ходе всего срока гарантированного обслуживания.

Регулирование новых медиа и поддержка традиционных каналов распространения информации

Власти должны будут обеспечить устойчивое функционирование российского сегмента сети интернет и взять под управление его инфраструктуру. На международном уровне необходимо отстоять права государств на суверенную политику в отношении национальных сегментов интернета, обеспечить равноправное участие государств в управлении интернетом и не допустить использования интернета в военных целях.

В медиа-среде необходимо насытить рынок отечественными продуктами и сервисами, а также обеспечить регулирование механизмов распространения информации, не зарегистрированным как СМИ, но выполняющим схожие функции: новостные агрегаторы (в 2016 г. был принят соответствующий закон), социальные сети (закон о блогерах был принят в 2014 г.), мессенджеры (соответствующий законопроект разрабатывает Роскомнадзор) и интернет-ТВ.

Стратегия предполагает обеспечение прав граждан на доступ к информации и право выбора способа получения информации. В связи с этим в документе говорится о необходимости поддержки традиционных услуг связи: почты, электросвязи, а также традиционных медиа-сред: радио, ТВ, библиотек, печатных изданий.

Какие технологии следует развивать в России

В технологической сфере говорится о необходимости использования госорганами и компаниями с госучастием отечественного ПО, оборудования и компонентной базы. Органы власти и местного самоуправления также должны переходить на использование инфраструктуры электронного правительства. При электронном взаимодействии госорганов должны использовать российские криптоалгоритмы и средства защиты информации. Также должна быть налажена система мониторинга отражения атак на информационные сети.

В России должно быть налажено производство общесистемного и прикладного ПО, телекоммуникационного оборудования и пользовательских устройств для широкого применения гражданами, организациями и госорганами. Также необходимо создать встроенные средства защиты информации.

Согласно Стратегии, основными направлениями разработки отечественных ИКТ-технологий должны стать конвергенция сетей связи и сотовые сети пятого поколения (5G), обработка больших объемов данных, искусственный интеллект, доверенные технологии электронной идентификации и аутентификации, облачные и туманные вычисления, интернет вещей и промышленный интернет, робототехника и биотехнологии, радиотехника и электронная компонентная база, информационная безопасность.

Определены и основные сферы применения отечественных технологий ИКТ: доступность медицины, совершенствование механизмов предоставления финансовых услуг в электронной форме, дистанционное обучение, дистанционная занятость, технологи электронного взаимодействия граждан, повышение качества госуправления, электронная демократия, проведение опросов и переписи населения, системы управления и мониторинга во всех сферах жизни.

«Поддержка традиционных медиа плохо согласуется с развитием цифровой экономики»

Эксперт ПИР-Центра Олег Демидов отмечает, что в новой Стратегии четко прописаны требования к безопасности в ИКТ-среде, в том числе относительно критической инфраструктуры интернета (соответствующий законопроект уже разработан Минкомсвязи) и систем предотвращения кибер-атак (такая система создана ФСБ).

«Также документ отражает последние тренды в цифровой среде: большие данные, интернет вещей и т.д., - говорит Демидов. В то же время в документ вошли положения о пропаганде духовно-нравственных ценностей и необходимо защиты традиционных источников информации, что плохо сочетается с развитием цифровой экономики и поддержанием конкуренции».

Директор по стратегическому маркетингу Института проблем интернета Ирина Левова считает, что по сравнению с черновиком Стратегии развития информационного общества, представленной в конце 2016 г., финальная версия документа оказалась в значительной степени сглаженной от жестких мер: «Надо понимать, что сама по себе стратегия - лишь ориентир, - добавляет Левова. - Надо ожидать появления документа более высокого уровня и надеяться на понимание того обстоятельства, что цифровая экономика может быть только глобальной».