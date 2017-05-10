Путин требует запретить в России иностранные платежные системы
Новая Стратегия развития информационного общества
Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития информационного общества до 2030 г. Документ, подготовленный Советом безопасности, придет на смену предыдущему варианту Стратегии, утвержденному в 2008 г .
В прежнем варианте Стратегии говорилось о необходимости поддерживать отечественные информационные технологии, обеспечивать доступность ИКТ-услуг для населения, осуществлять защиту информации и т.д.
Нынешний документ говорит о необходимости серьезно защищать национальные интересы в киберпространстве и цифровой экономике.
Проблема «клипового мышления»
Основными проблемами в документе обозначены отсутствие у России собственных технологий обработки «больших данных» и отсутствие международных механизмов, позволяющих государствам отстаивать свои права на регулирование интернета. Также говорится о проблеме «клипового мышления» - массовом поверхностном освоении информации, которое сложилось из-за бурного развития интернета и информационных технологий.
Ограничения для иностранцев и прозрачность трангсграничных платежей
В области электронной торговли для иностранных участников на российском рынке должны быть введены ряд ограничений. Зарубежные поставщики товаров, ПО и услуг должны выполнять требования российского законодательства, в противном случае доступ к ним будет заблокирован. В то же время будут обеспечены условия для создания иностранцами своих представительств в России и совместных предприятий с российскими партнерами.
накладывает серьезные ограничения на иностранцев в российской цифровой экономике
При взаимодействии российских организаций с иностранными в сфере цифровой экономики все данные должны храниться и обрабатываться исключительно на российских серверах, а платежи осуществляться через российские платежные системы. Не допускается оказание иностранцами финансовых услуг российским гражданам.
Для дистанционной торговли планируется создать платежную и логистическую инфраструктуру. При этом национальная платежная система должна будет обеспечивать прозрачность трансграничных платежей, то есть проводить идентификацию плательщика, получателя и назначения платежа.
Сертификация приобретенных в интернет товаров
При деятельности на территории России зарубежные организации, занимающиеся электронной торговлей, должны создавать режим наибольшего благоприятствования для российских потребителей и поставщиков товаров. Также должны соблюдаться интересы национальных логистических операторов.
Антимонопольное законодательство следует отрегулировать с учетом особенностей электронной торговли. Для товаров и услуги, доставляемых в России из-за рубежа через интернет, должна быть разработана система сертификации. Россиян следует защитить от распространения контрафактных товаров через интернет. Также должны быть разработаны меры таможенного контроля для интернет-торговли (Владимир Путин еще в 2013 г. говорил о снижении порога беспошлинного ввоза товаров).
В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) поддерживают положения Стратегии. «В 2016 г. объем трансграничных покупок составил более 300 млрд руб., эти денежные средства были выведены за пределы РФ, - говорит председатель комитета по стандартизации АКИТ Александр Логунов. - Мы считаем, что осуществление расчетов между иностранными и российскими компаниями должно происходить через российскую платежную систему. Сейчас, к примеру, Visa и MasterCard не предоставляют никаких данных о том, какая сумма денег и кем была переведена для совершения того или иного платежа. Пользуясь же российскими платежными системами, мы сможем доказать, кем был осуществлен платеж, а также будем уверены, что под видом покупок не спонсируются террористические организации».
Президент Национальной ассоциации участников электронной торговли Александр Иванов предупреждает, что ограничения на использование иностранных сервисов отрицательно скажутся на конкуренции и в конечном итоге ухудшат положения потребителей. «Авторам таких предложений надо порекомендовать прочитать экономиста Адама Смита», - говорит Иванов.
Централизованное управление телекоммуникационными сетями
При электронном взаимодействии лиц, находящихся на территории России, информация должна обрабатываться на российских серверах и передаваться через сети российских операторов связи. Обработка данных о гражданах должна происходить с соблюдением законности и принципа разумной достаточности. Планируется проводить мероприятия по пресечению незаконного сбора персональных данных граждан.
В телекоммуникационной сфере должна быть создана система централизованного мониторинга и управлению единой сетью электросвязи. Услуги связи должны предоставляться в сельской местности и труднодоступных районах. Необходимо обеспечить использование телекоммуникационного оборудования и ПО, исключающих несанкционированное управление и не содержащее элементов, чьи ремонт и замена не могут производиться на территории России в ходе всего срока гарантированного обслуживания.
Регулирование новых медиа и поддержка традиционных каналов распространения информации
Власти должны будут обеспечить устойчивое функционирование российского сегмента сети интернет и взять под управление его инфраструктуру. На международном уровне необходимо отстоять права государств на суверенную политику в отношении национальных сегментов интернета, обеспечить равноправное участие государств в управлении интернетом и не допустить использования интернета в военных целях.
В медиа-среде необходимо насытить рынок отечественными продуктами и сервисами, а также обеспечить регулирование механизмов распространения информации, не зарегистрированным как СМИ, но выполняющим схожие функции: новостные агрегаторы (в 2016 г. был принят соответствующий закон), социальные сети (закон о блогерах был принят в 2014 г.), мессенджеры (соответствующий законопроект разрабатывает Роскомнадзор) и интернет-ТВ.
Стратегия предполагает обеспечение прав граждан на доступ к информации и право выбора способа получения информации. В связи с этим в документе говорится о необходимости поддержки традиционных услуг связи: почты, электросвязи, а также традиционных медиа-сред: радио, ТВ, библиотек, печатных изданий.
Какие технологии следует развивать в России
В технологической сфере говорится о необходимости использования госорганами и компаниями с госучастием отечественного ПО, оборудования и компонентной базы. Органы власти и местного самоуправления также должны переходить на использование инфраструктуры электронного правительства. При электронном взаимодействии госорганов должны использовать российские криптоалгоритмы и средства защиты информации. Также должна быть налажена система мониторинга отражения атак на информационные сети.
В России должно быть налажено производство общесистемного и прикладного ПО, телекоммуникационного оборудования и пользовательских устройств для широкого применения гражданами, организациями и госорганами. Также необходимо создать встроенные средства защиты информации.
Согласно Стратегии, основными направлениями разработки отечественных ИКТ-технологий должны стать конвергенция сетей связи и сотовые сети пятого поколения (5G), обработка больших объемов данных, искусственный интеллект, доверенные технологии электронной идентификации и аутентификации, облачные и туманные вычисления, интернет вещей и промышленный интернет, робототехника и биотехнологии, радиотехника и электронная компонентная база, информационная безопасность.
Определены и основные сферы применения отечественных технологий ИКТ: доступность медицины, совершенствование механизмов предоставления финансовых услуг в электронной форме, дистанционное обучение, дистанционная занятость, технологи электронного взаимодействия граждан, повышение качества госуправления, электронная демократия, проведение опросов и переписи населения, системы управления и мониторинга во всех сферах жизни.
«Поддержка традиционных медиа плохо согласуется с развитием цифровой экономики»
Эксперт ПИР-Центра Олег Демидов отмечает, что в новой Стратегии четко прописаны требования к безопасности в ИКТ-среде, в том числе относительно критической инфраструктуры интернета (соответствующий законопроект уже разработан Минкомсвязи) и систем предотвращения кибер-атак (такая система создана ФСБ).
«Также документ отражает последние тренды в цифровой среде: большие данные, интернет вещей и т.д., - говорит Демидов. В то же время в документ вошли положения о пропаганде духовно-нравственных ценностей и необходимо защиты традиционных источников информации, что плохо сочетается с развитием цифровой экономики и поддержанием конкуренции».
Директор по стратегическому маркетингу Института проблем интернета Ирина Левова считает, что по сравнению с черновиком Стратегии развития информационного общества, представленной в конце 2016 г., финальная версия документа оказалась в значительной степени сглаженной от жестких мер: «Надо понимать, что сама по себе стратегия - лишь ориентир, - добавляет Левова. - Надо ожидать появления документа более высокого уровня и надеяться на понимание того обстоятельства, что цифровая экономика может быть только глобальной».