Российские призывники получат повестки на е-мейл

Законопроект, подготовленный сенаторами во главе с Виктором Озеровым, предлагает рассылать российским призывникам повестки по почте – одновременно по обычной и электронной. При этом электронная повестка будет иметь такую же силу, что и обычная – неявка в военкомат после ее получения повлечет за собой наказание.

Законопроект Озерова

В Госдуму внесен законопроект, который позволит призывникам получать повестки в электронном виде на почтовый ящик в интернете. Авторство документа принадлежит группе сенаторов, возглавляемой председателем комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Озеровым. В состав группы вошли Франц Клинцевич, Евгений Серебренников, Александр Чекалин, Олег Ткач и Александр Шишкин. Законопроект получил название «О внесении изменений в статьи 8 и 31 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

По мнению авторов документа, рассылка повесток по электронной почте сделает механизм оповещения призывников более эффективным и поможет в борьбе с уклонением от армии. Как гласит пояснительная записка к законопроекту, в 2016 г. военкоматы не смогли доставить повестки 110 тыс. призывников, что составляет 36% от их общего количества. Оповещение призывников по обычной и электронной почте должно помочь исправить ситуацию.

Механизм рассылки

Электронная повестка будет заверяться электронной подписью уполномоченного сотрудника военного комиссариата и направляться на е-мейл, указанный призывником при постановке на воинский учет. Призывник должен указать такой почтовый ящик, который он регулярно проверяет. Чтобы избежать ответственности за неявку после получения такой повестки, призывник должен будет доказать, что его почту украли, сообщил Озеров информационному агентству ТАСС. По его словам, электронная повестка должна иметь такую же силу, как и обычная. Если факт использования е-мейла призывником до и после получения повестки будут установлен, то он будет наказан за неявку в военкомат в судебном порядке.

Российских призывников военкоматы станут оповещать по электронной почте

Одновременно с электронным вариантом военкомат будет направлять призывнику бумажную повестку по обычной почте в виде заказного письма. Такая повестка будет считаться врученной призывнику или его представителю (родителю, опекуну) после того, как работник почты поставит отметку о доставке в уведомлении о вручении.

Наказание за неявку

В настоящий момент в России неявка призывника в военкомат после получения повестки наказуема – она влечет за собой штраф в размере от p100 до p500. Штраф налагается в тех случаях, когда призывник был вызван для прохождения медосмотра, постановки на учет или снятия с него, или для уточнения личных данных.

Если же призывник продолжает не являться в военкомат, несмотря на получение повесток, или намеренно скрывается от сотрудников комиссариата, то он может понести уголовную ответственность. Она оговорена статьей 328 Уголовного кодекса РФ. Статья предусматривает наложение штрафа в размере до p200 тыс. или же в размере дохода призывника за 1,5 года. Уклоняющийся от службы гражданин может быть арестован на срок до 6 месяцев, а также лишиться свободы на 2 года или выполнять принудительные работы в течение такого же периода.