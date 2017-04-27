Росгвардия строит ИТ-систему учета оружия с использованием PostgreSQL

Государство выделило 110 млн руб. на доработку прототипа созданной в МВД системы оборота оружия, контроль над которой от данного ведомства перешел к Росгвардии. В одной из частей системы задействованные в прототипе продукты Oracle будут заменены решениями PostgreSQL и JBoss AS или Tomcat.

Система учета оружия для Росгвардии

Росгвардия создаст ИТ-систему учета оружия (СЦОУ), находящегося во владении граждан и юридических лиц, которая также обеспечит соблюдение законодательства России в области оборота этого оружия и частной охранной деятельности. Подрядчик на эти работы будет определен в ходе стартовавшего открытого конкурса с начальной ценой контракта в 109,8 млн.

Прием заявок на тендер продлится до 15 мая 2017 г. Итоги процедуры госзаказчик планирует подвести 22 мая 2017 г. Победителю необходимо будет выполнить все работы до 1 декабря 2017 г.

Введенная в эксплуатацию система позволит Росгвардии получать сведения о владельцах оружия, проводимых в их отношении проверках, выданных им медсправках, прохождении ими тематического обучения, получении лицензий на частную охранную деятельность и пр. Также система обеспечит в данной сфере учет оказания тематических госуслуг, а также взаимодействие Росгвардии с госинформсистемой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), с информационно-аналитической системой мониторинга качества госуслуг (ИАС МКГУ) и системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Росгвардия за 110 млн руб. создаст систему учета оружия населения и юридических структур

Кроме того система станет обмениваться информацией с сервисами ФСБ, ФСО, Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН, Минобороны, ФНС, Следственного комитета, Минпромторга, МЧС, ФТС и др.

Как можно заключить из документов тендера, прототип рассматриваемой системы был разработан в МВД, которое отвечало за контроль над оборотом оружия до появления Росгвардии. Теперь этот прототип будет доработан за счет создания специализированного программного обеспечения, для развертывания которого Росгвардия предоставит собственные технические средства.

В Росгвардии на момент выхода материала не успели ответить CNews на вопрос, передан ли прототип системы из МВД в Росгвардию, или ее использование новым куратором оружия начнется только после доработок в рамках контракта по итогам объявленного тендера.

Частичное импортозамещение

Из техзадания следует, что система должна состоять из двух частей, и они станут функционировать на разном общесистемном ПО. Серверная часть основной из них — на базе CentOS 6.6. В качестве СУБД для нее будет использована Oracle (версия не ниже 11g), в качестве сервера приложений — Oracle Weblogic. По всей видимости, именно на этом ПО сейчас функционирует прототип в МВД. Для доработки ПО предписано использовать язык программирования Java и фреймворк Oracle ADF.

Вторая часть системы будет использоваться для учета оборота оружия среди иностранцев, находящихся на территории России. В ней станет использовать открытое ПО. В доработанном прототипе вместо СУБД Oracle будет задействована PostgreSQL, вместо Oracle Weblogic — сервер приложений JBoss AS или Tomcat. Для доработки ПО предписано использовать язык программирования Java и фреймворки Spring и Hibernate.

Антивирусная защита обеих частей системы станет обеспечиваться неназванными программно-техническими средствами и общесистемным ПО Росгвардии. В качестве дополнительного ПО ведомство предоставит продукты «КриптоПРО CSP 3.6 R4» и TrustedJava 2.0.

Несколько фактов о Росгвардии

Федеральная служба войск национальной гвардии России (Росгвардия) была создана в соответствии с указом Президента от 5 апреля 2016 года № 157.

Она взяла на себя функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности своих войск, а также оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны.