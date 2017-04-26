Россвязь стала отвечать за антитеррористическое «железо»

Россвязь получила новые полномочия

Правительство поручило Федеральному агентству связи (Россвязь) новые полномочия. Теперь Россвязь отвечает за организацию процесса сертификации оборудования связи, используемого в инфраструктуре транспортной безопасности. Об этом на коллегии Россвязи рассказал глава агентства Олег Духовницкий.

В рамках исполнения этого поручения Россвязь уже создало центр сертификации и испытательную лабораторию на базе подведомственного агентству НИИ «Радио», а также готово вести реестр сертификационного оборудования. Перечень оборудования транспортной безопасности, которое будет подлежать сертификации, должен будет утвердить Минтранс.

В Россвязи полагают, что сертификацию попадет большой спектр оборудования. Как от устройств, непосредственно используемых в транспортных средствах - например, для контроля вождения и отдыха водителя, так и оборудование транспортных узлов: рамки металлоискателей, видеокамеры и т.д. Напомним, что Россвязь является ведомством, ответственным за аккредитацию сертификационных центров телекоммуникационного оборудования

У «Марки» появился совет директоров

Другое направление работы Россвязи - акционирование подведомственных агентству федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП). В прошлом году было проведено акционирование ФГУП «Марка», занимающейся выпуском почтовых марок. Совет директоров предприятия возглавил Олег Духовницкий.

Глава Россвязи Олег Духовницкий

В 2017 г. запланировано акционирование еще двух ФГУП - «Российских сетей вещания и оповещения» (РСВО) и «Чеченэлектросвязи». РСВО занимается проводным радиовещанием, которую предназначено, в первую очередь, для оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Недавно к РСВО был присоединен еще один подведомственный Россвязи ФГУП - «Государственный специализированный проектный институт радио и телевидения» (ГСПИ РТВ). Данное предприятие занималось проектированием эфирных сетей теле- и радиовещания. Духовницкий признает, что с ростом спроса на кабельное, спутниковое и интернет-телевидение необходимость в ГСПРТВ отпала. Чтобы сохранить коллектив предприятия, его имущественный комплекс и архив, было принято решение о его присоединение к РСВО.

Чеченский оператор ждет акционирования

«Чеченэлектросвязь» - оператор фиксированной телефонии в республике Чечня. Ранее предприятие на средства федерального бюджета построила в республике мультисервисную сеть связи (размер затрат составлял 1,8 млрд руб). Духовницкий полагает, что основными услугами для «Чеченэлектросвязи» будут новые сервисы - IP-телевидение, IP-телефония и т.д. Акционирование должно помочь предприятию в развитии данного направления.

В то же время основной подведомственный Россвязи ФГУП - «Космическая связь» (ГПКС) — акционироваться не будет. Хотя в 2104 г. другое орган исполнительный власти - Минкомсвязи - выступало за акционирование ГПКС. Духовницкий отмечает, что ГПКС - стратегически важное предприятие, которое, к тому же, успешно развивается и входит в число крупнейших операторов спутниковой связи в мире.