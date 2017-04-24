Цена американской видеоконференцсвязи для российских судов превысила 2 млрд

Куратор ГАС «Правосудие» в очередной раз подтвердил свою приверженность традиции раз в год закупать на сотни миллионов рублей оборудование для видеоконференцсвязи американских компаний Avaya и Polycom.

Для судов продолжает закупаться ВКС Avaya и Polycom

Судебная ИТ-система России ГАС «Правосудие» будет дооснащена комплектами видеоконференцсвязи (ВКС), включая оборудование связи и телефонии, факсимильные средства, периферийное оборудование и т. д. Это «железо» Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» закупит в рамках объявленного 17 апреля 2017 г. электронного аукциона с начальной ценой контракта в p578,1 млн. Торги запланированы на 15 мая. Победителю нужно будет доставить и настроить технику до 1 ноября.

Конкретные модели закупаемого оборудования в техзадании тендера не указаны. Однако базовым условием прописана его совместимость с уже используемой в ГАС «Правосудие» техникой: с серверами Avaya — в части VoIP-телефонии, с серверами Polycom в части ВКС.

Беглый анализ данных сайта госзакупок показывает, что аналогичные конкурсы госзаказчик последнее время проводит регулярно — с периодичностью примерно один раз в год. С некоторых пор условие совместимости с серверами Avaya и Polycom стало в них неизменным, что свидетельствует о том, что всякий раз в итоге именно оборудование этих производителей и закупается. Причем, как показывает практика, у одного и того же поставщика, а в последние годы — еще и по факту безальтернативно.

Для российских судов снова закупят совместимую с Avaya и Polycom видеоконференцсвязь. На этот раз на 580 млн

Так, летом 2014 г. при начальной максимальной цене контракта в p471 млн. победителем стало ООО «Итерион», попросившее за свои услуги p468,6 млн. Примечательно, что соперник компании — ООО «Орбита-сервис» — предложил ровно такую же сумму, но его заявке в итоге был присвоен только второй номер. Летом 2015 г. был отыгран еще один идентичный по условиям тендер с требуемой совместимостью с оборудованием Avaya и Polycom. При стартовой цене контракта в p405,4 млн договор был заключен с единственным на него претендентом — «Итерионом» — без какого-либо снижения данной суммы.

В июне 2016 г. еще один тендер с необходимой совместимостью с оборудованием Avaya и Polycom был отыгран с начальной ценой контракта в p635,4 млн. Единственным претендентом выступил «Итерион», с которым и был заключен контракт без понижения начальной цены лота.

С учетом заключенных в прошлые годы контрактов на общую сумму свыше в p1,5 млрд, по итогам нового аукциона общие расходы бюджета на американскую технику для судов скорее всего превысят p2 млрд.

Ранее приверженность решениям указанных производителей в Информационно-аналитическом центре поддержки ГАС «Правосудие» CNews прокомментировать не смогли.

Какая техника используется в судах сейчас

Как следует из документов тендера, на сегодняшний день пользователями ВКС-системы ГАС «Правосудие» выступают Верховный Суд, федеральные суды общей юрисдикции и арбитражные суды.

В основном, парк ВКС-оборудования состоит из систем производства компании Polycom моделей VSX6000/ VSX7000/ QDX6000/ HDX6000/ HDX7000/ HDX8000/ HDX9000/ RealPresence Group 300/ RealPresence Group 310/ RealPresence Group 500/ RealPresence Group 700.

Дополнительно, в арбитражных судах система персональной ВКС судей организована на основе Microsoft Lync. Система управления и администрирования подсистемы ВКС также организована на базе средств Polycom моделей RealPresence Resource Manager / DMA 5000/ DMA 7000.

В качестве пограничных маршрутизаторов на объектах автоматизации ГАС «Правосудие» используются программно-технические средства компании Cisco серий ISR1 и ISR2 с установленным ПО Cisco IOS версии не ниже 12.4. Общее количество пограничных маршрутизаторов составляет около 4 тыс.

Какая техника закупается

Номенклатура поставки включает 1218 комплектов ВКС пяти типов. Эти типы включают различного вида и количественного состава терминалы ВКС, ЖК-телевизоры, многофункциональные устройства (принтер/ сканер/ копир/ факс/ телефон), шлюзы VoIP, сетевые фильтры, источники бесперебойного питания, IP-телефоны, адаптеры питания, а также, маршрутизаторы, вандалозащищенные телефонные трубки, колонки, спикерфоны, документ, камеры, устройства записи сеансов и пр.

Как станет использоваться новая техника

Оборудование станет использоваться при проведении судебных процессов с применением средств ВКС в масштабе реального времени для взаимодействия участников (судей, прокуроров, адвокатов, сторон по делу, свидетелей, осужденных, подследственных и т. д.), находящихся в различных зданиях (судах, учреждениях Федеральной системы исполнения наказаний).

Кроме того, по видеоконференцсвязи с осужденными смогут общаться адвокаты и родственники для уточнения позиции в предстоящем процессе. Также новая техника станет использоваться для интерактивного дистанционного обучения сотрудников судов и проведения совместных заседаний (консультаций, совещаний, семинаров и пр.) судей и сотрудников судебных аппаратов.