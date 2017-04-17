Изгнанный из «Телеком-защиты» топ-менеджмент показал в новой компании рост выручки 3000%

Созданная командой топ-менеджеров, вытесненных в 2016 г. из «Телеком-защиты», компания «Унитех» по итогам 2016 г. продемонстрировала рост выручки более 3000%. В планах на 2017 г. двукратный рост бизнеса.

Многократный рост бизнеса «Унитеха»

Как стало известно CNews, выручка ИТ-интегратора «Унитех», созданного выходцами из «Телеком-защиты», по итогам 2016 г. выросла на 3173% и составила p649,4 млн против p19,8 млн годом ранее. Данный показатель позволил бы «Унитеху» в 2015 г. занять 94 строчку рейтинга крупнейших ИТ-компаний России CNews 100 (рейтинг за 2016 г. будет опубликован до конца апреля 2017 г.).

Гендиректор и стопроцентный владелец «Унитеха» Александр Витоженц в разговоре с CNews связал столь значительный рост выручки с приходом в компанию единой профессиональной команды. «Наша команда сложилась в начале 2000-х годов и имеет огромный опыт работы на ИТ-рынке России, — говорит он. — Нас знают, нам доверяют, с нами готовы работать. Также последний год был отмечен существенным наращиванием технологических компетенций компании».

Напомним, команда, о которой говорит топ-менеджер, была вытеснена новым руководством «Телеком-защиты» (38 место в CNews 100 по итогам 2015 г.), после того, как сам Витоженц лишился в ней в феврале 2016 г. кресла гендиректора из-за конфликта с акционерами.

Созданная Александром Витоженцем компания показала рост выручки на 3173%

В частности «Телеком-защиту» покинули директор по закупкам Юрий Ремнев, главный юрист Татьяна Кириллова, ИТ-директор Александр Сергеевич Храмцов, замгендиректора, технический директор Александр Владимирович Храмцов, первый заместитель, коммерческий директор Лев Бровко и директор по консалтингу Мария Бартенева. Кроме того, самостоятельно ушла главный бухгалтер Надежда Морозова, а также практически в полном составе уволился отдел, занимавшийся разработкой и внедрением информационной системы «Ярус» (реализует функциональность системы технических средств для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий, СОРМ) — департамент специальных решений во главе с Владиславом Морозовым (порядка 30 человек).

Значительная часть упомянутых топовых сотрудников на данный момент трудоустроена в «Унитехе». За 2016 г. штатная численность компании выросла с пяти до 28 человек. По заверению Витоженца, среди новых работников преобладают технические специалисты в области ИТ-инфраструктуры и ИТ-консалтинга, а также менеджеры по продажам.

По данным «Унитеха» в 2016 г. 42% его выручки пришлось на ИТ-услуги, а 58% — на проектную дистрибуцию. В отраслевой сегментации 51% выручки составили проекты в сфере телекома, 26% — в госсекторе, 23% — в финансовой отрасли (банки, страховые организации, инвестиционные группы).

В планах «Унитеха» на 2017 г. — удвоение выручки по сравнению с 2016 г. Приоритетными сегментами заявлены телеком, энергетика и финансовые структуры.

Является ли «Унитех» конкурентом «Телеком-защиты»

Компания «Унитех» была создана в мае 2015 г. Описываемый на ее сайте профиль в значительной степени пересекается со сферой интересов «Телеком-защиты». Изначально учредителем «Унитеха» числился Алексей Безобразов, который в системе «Контур.фокус» фигурирует как действующий и бывший учредитель нескольких десятков организаций различного рода деятельности. Первоначально гендиректором «Унитеха» являлся Лев Бровко — бывший заместитель Витоженца в «Телеком-защите».

Преемник Витоженца в «Телеком-защите» Андрей Цыбин в июле 2016 г. объяснил CNews, что «Унитех» был создан как вспомогательное юрлицо «Телеком-защиты» для работы с малым бизнесом. Конкурентом материнской структуры он ее тогда не считал. Это мнение не совпадало со взглядами на данный вопрос Витоженца. В его понимании, рассматриваемые структуры в июле 2016 г., безусловно, были конкурентами. Причины создания компании он описал CNews как желание реализовать с ее помощью некий проект, который не задался.

При подготовке данного материала редакция снова поинтересовалась у Витоженца, в какой степени он считает «Телеком-защиту» своим конкурентом, а также сталкивается ли «Унитех» с ней на тендерах, однако эти вопросы топ-менеджер оставил без ответов.

В базе «Контур.фокус» за «Унитехом» числится 51 госконтракт на общую сумму в p731,4 млн. «Телеком-защита» фигурировала в качестве претендента на пять из них. За последнее время крупнейшими заказчиками обеих компаний выступали «Ростелеком» и Россельхозбанк.

Что происходит с «Телеком-защитой»

Официальный состав владельцев «Телеком-защиты» за последние месяцы никаких изменений не претерпел. По данным ЕГРЮЛ, за Витоженцем все еще числится 15% доля в компании. Остальными совладельцами заявлены Михаил Жуков (доля в 55%), Леонид Райков (10%), Игорь Каменской (10%) и Ефим Файфман (10%). Витоженц ранее заявлял CNews, что это сугубо номинальные фигуры. Реальными бенефициарами, по его заверению, выступают стоящие за Жуковым известные ИТ-предприниматели Антон Сушкевич и Дмитрий Тараба — бывшие учредители компании «Энвижн».

По данным CNews, в совет директоров «Телеком-защиты» также входят Лариса Болотова и Алексей Глотов — соучредитель акционерного общества «Энвижн груп».

Из общения с бывшими представителями топ-менеджмента «Телеком-защиты» и ее теперь уже бывшим директором Андреем Цыбиным CNews ранее выяснил, что новая команда компании в изрядной степени изменила бизнес-подходы организации. В частности, она начала декларировать курс на импортозамещение (например, продвигать СУБД PostgreSQL, которая развивается компанией «Постгрес профессиональный», на 20% принадлежащей Сушкевичу и Тарабе), своих партнеров выбирать на тендерной основе и использовать новую систему премирования сотрудников.

В понимании старого менеджмента это должно было не лучшим образом отразилось на бизнес-показателях компании. В самой «Телеком-защите» на момент выхода данного материала предоставить CNews сведения о своей выручке за 2016 г. не смогли.

Анализ базы «Контур.фокус» показывает, что в течение 2016 г. с компанией было подписано 25 госконтрактов на общую сумму p425 млн. Из них на первую половину года пришлись 19 контрактов на p245 млн, а на вторую — шесть контрактов на p180 млн. За первые 3,5 месяца 2017 г. «Телеком-защита» заключила только один госконтракт — на p4,7 млн.